4.000 de apartamente au ramas fara apa calda si caldura, in Buzau

Directorul Regiei Autonome Municipale Buzau, Aurel Gubandru, a declarat, pentru Agerpres, ca "problemele vor fi remediate pana in a doua parte a saptamanii"."La punctul termic PT Dorobanti s-au executat lucrari de inlocuire a ventilatorului de aer la cazanul CAF 10Gcal, ce au condus la imbunatatirea semnificativa a nivelului de zgomot la acest amplasament, iar cu aceasta ocazie au aparut defectiuni ale tevilor interioare ale cazanului. In urma constatarilor si pentru a avea siguranta functionarii la parametri normali in aceasta iarna, s-a luat decizia de inlocuire a tevilor cu grad ridicat de uzura, operatiune care va dura pana in a doua parte a saptamanii", a precizat sursa citata.Directorul RAM sustine ca cel de-al doilea cazan, de 2,75Gcal, va asigura agentul termic pentru ca institutiile de invatamant sa nu fie afectate.