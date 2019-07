A fost numit un nou primar la Sibiu, dupa ce Fodor a fost demisa de prefect

Ziare.

com

Consiliul Local Sibiu s-a reunit, vineri, in sedinta extraordinara pentru a desemna unul dintre cei doi viceprimari sa preia interimar atributiile de primar."Suntem intr-o situatie limita, iar noi, consilierii locali, consideram ca am fost alesi in aceste functii pentru a reprezenta interesele sibienilor. In consecinta, nu vom lua decizii niciodata care nu vor fi in interesul oamenilor sau care nu vor fi bune pentru sibieni", a declarat consilierul Tiberiu Vasile Mitrea.La sedinta au participat 20 de consilieri, iar alegerea viceprimarului care sa preia atributiile de primar s-a facut prin vot secret. 15 dintre consilieri au votat pentru Corina Bokor, viceprimar din partea FDGR, formatiune din partea careia este si primarul Astrid Fodor. De asemenea, s-au inregistrat 5 voturi nule."Va multumesc pentru votul de astazi, pentru increderea pe care mi-ati acordat-o. Doresc sa va spun ca principala mea misiune va fi ca impreuna cu echipa din cadrul Primariei municipiului Sibiu sa ducem mai departe proiectele care se afla in curs sau sunt planificate, sa asiguram continuitate activitatii curente a institutiei pana la clarificarea situatiei juridice", a declarat Corina Bokor. Prefectul de Sibiu, Adela Munteanu, a semnat, miercuri, ordinul privind incetarea mandatului primarului Astrid Fodor . Aceasta a fost declarata in incompatibilitate, printr-o sentinta definitiva a Inalte Curti de Casatie si Justitie. Fodor a facut parte, pe vremea cand era viceprimar, din consiliile de administratie a doua unitati de invatamant.