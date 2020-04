A inceput masacrarea arborilor in Bucuresti. Specialistii avertizeaza: vom avea copaci bolnavi, poluare mai mare si se pierd bani. Primariile tac malc

"Taiem tot ce atarna!"

Sursa foto: Arhiva Ziare.com

Berceanu (USR): Se taie din exteriorul coroanei, nu de la trunchi

Cum putem impiedica ciopartirea arborilor de langa bloc

Ziare.

com

Joi dimineata, bucuresteni din Sectorul 2 au vazut cum mai multi muncitori s-au urcat in arborii dintre blocuri si au inceput sa taie crengi verzi si sanatoase. Cu toata nevoia de a ramane in izolare, in apartamentele lor, mai multi locatari din zona s-au revoltat si i-au luat la rost pe salariatii inarmati cu drujbe. La urma urmei - voiau sa stie oamenii - daca respectivele crengi sunt sanatoase, de ce trebuiau ele taiate? Ca si-asa abia mai respiram in Bucuresti, din cauza poluarii ...Fara vorba multa, muncitorii au spus ca ramurile respective "atarna" sau "risca sa le cada oamenilor in cap". Asa ca, evident, trebuiau taiate. Zis si facut! Salariatii si-au vazut, in continuare, de ciopartit. Prin unele locuri - au spus locatarii din zona - salariatii primariei au taiat, de langa trunchi, toate crengile la care au putut ajunge. Dupa care au incarcat totul intr-o remorca.Din fotografiile de mai jos se poate vedea clar ca taiate au fost, in cea mai mare parte, crengi verzi, nu uscate.Ce se intampla daca tai prea mult dintr-un copac si cum ar putea impiedica bucurestenii ciopartirea arborilor? Iata ce spune consilierul general Octavian Berceanu (USR) care este, de profesie, inginer silvic."Toletarea arborilor trebuie facuta, in mod clar. Dar se taie doar maximum 25-30% din partea exterioara a ramurilor, a lastarilor.Imaginati-va coroana unui arbore. Din experiorul ei se taie. Nu cum merg, de regula, cei care 'toaleteaza' astazi, taind crengi intregi, pana la trunchi.Treaba este prost facuta din punct de vedere tehnic. Asa cum se intervine de regula, nu se faca toaletare, ci o rarire de ramuri. In literatura de specialitate (din silvicultura -n.red.) nici macar nu exista procedeul pe care il practica ei.Sa ne gandim ca n-am mai vrea sa-i spunem toaletare. Cum i-am spune? Nu stim, din cauza ca tehnic nu exista un cuvant pentru ceea ce fac ei.Si inca o problema: in momentul in care se merge cu taierea cracilor atat de adanc in coronament, de fapt slabesti arborele respectiv. Nicio secunda nu-i faci bine. E ca un corp pe care nu faci decat sa-l amputezi din ce in ce mai mult", a explicat Octavian Berceanu pentruCristian Anghel - inginer silvic si fondatorul companiei Arta Gradinilor - spune ca un copac bolnav va da mai putin oxigen si va ridica si alte probleme. In plus, scopul prim al toaletarii unui arbore nu este sa impiedici crengile sa cada in capul cuiva."Bun, este si acesta un argument. Dar nu stiu daca este cel corect. Toaletarea se face pentru a avea un arbore sanatos, care sa iti aduca doar beneficii. Un arbore bolnav nu mai produce destul oxigen. In plus, isi poate dezvolta mai mult radacinile, creand alte probleme acolo, din cauza ca, partea sa aeriana fiind afectata, isi va concentra toata seva in partea subterana...Toaletarea trebuie facuta si este suficient sa va uitati in fotografii din alte tari ca sa vedeti cum.Toaletarea trebuie facuta, iar oamenii trebuie sa se obisnuiasca cu asta. Pentru ca arborii au crengi uscate sau bolnave. Dar pe unele n-ai cum sa le tai doar pentru ca te cocoti pe trunchiul principal.Si trebuie sa tunzi cu preponderenta partea de varf. Si acolo nu ajungi urcandu-te pe trunchi. E aici si vorba de bani (pentru utilaje care sa te ajute - n.red.)", a explicat pentruCristian Anghel.Octavian Berceanu spune ca - de vreme ce aceasta raritura de crengi pe care o fac salariatii ADP-urilor nu e definita in lege - e si foarte greu ca cineva sa-i sanctioneze pentru greseala. Dar o solutie pentru noi, cetatenii care pana acum am asistat neputinciosi la masacararea arborilor, ar fi, totusi."Garda de Mediu nu are in atributii sa vina sa constate cum se face toaletarea. Garda Forestiera, iarasi, nu vine, pentru ca vorbim despre niste arbori stradali care nu sunt in zona lor de inspectie.Am putea suna la Primaria Capitalei, la Directia de Mediu . Iar cei de acolo sa vina si constante cat de bine sau de prost este facuta lucrarea. Cu rezerva ca nici cei de la PMB nu au oameni care sa se priceapa prea bine la asa ceva.Si cum nici in legislatie nu e descris procedeul aplicat de ADP-uri, la arbori, e si greu sa dai o amenda, pentru ca nu ai un articol de lege care sa iti permita asta", a mai spus Octavian Berceanu.In mod evident, ca problema sa se rezolve, intr-adevar, ar fi nevoie ca cineva sa modifice legislatia. Din pacate, cel putin pana acum, legiuitorii romani au evitat sa ia masuri pentru impiedicarea ciopartirii arborilor. Si asta, in ciuda faptului ca niste arbori mai vigurosi inseamna, pe langa sanatate pentru oameni, chiar si bani. Spre exemplu, Londra a stabilit ca in 4 ani a economisit miliarde de euro in special datorita arborilor sai maturi , care au contribuit in timpul verilor la mentinerea unei temperaturi confortabile si, astfel, au sporit productivitatea oamenilor.Dar cum la noi astfel de realizari nu par sa conteze, Cristian Anghel, specialistul in amenajarea de gradini consultat de Ziare.com, spune ca ceea ce putem face pentru a ne bucura mai mult de putinul spatiu verde pe care il avem in jurul blocurilor este sa preluam intiativa si sa incepem noi sa avem grija de el."Sansa sa ne bucuram de spatiile noastre verzi ar fi sa gasim specialisti si sa colaboram cu ei. Oamenii nu au nici macar un interes minim de a-si cauta specialisti.Primarul din Oradea (Ilie Bolojan - n.red.), la un moment dat, isi cumpara documentatie despre ce inseamna un oras in America si in Europa. Despre cat de lata trebuie sa fie o strada. Si a ajuns un primar - vorbind strict de Oradea - sa se informeze ce arbori sunt in orasele respective, cum ar fi New York. Nu prea mai sunt specialisti pe care sa-i folosesti (...)Iar omul care sta la bloc - daca el nu are bani sa investeasca in acel spatiu verde - poate sa ia, totusi, o initiativa. Si la urmatoarea sedinta de bloc sa propuna: domnule, hai sa ne cumparam si noi o masina de tuns iarba! Sa nu mai asteptam de la autoritate sa vina sa ne faca treaba aici!Daca suntem 20 de familii cu cate 3 membri inseamana ca suntem 60 de persoane intr-o scara! Hai sa maturam noi in fata blocului! Haideti sa facem si noi ceva pentru scara noastra, nu doar sa asteptam de la autoritati.Eu stau la bloc si am o afacere care anul trecut a ajuns la 1 milion de euro. Si mi-am pus singur gresie in fata, la bloc. Mi-am plantat singur un arbore, la parcare. Trebuie sa mai facem si ceva nemotivat financiar, ci doar civic. Ca nu ne cad mainile.Multi bucuresteni au rude la tara. Si se duc acolo. Si au o livada pe care n-o taie niciun specialist. O taie bunicul sau unchiul sau matusa, care stiu cum se taie un arbore.Sau daca vedem ca o craca dintr-o copac sta sa cada, de ce n-o putem taia noi (presupunand ca nu e la inaltime foarte mare - n.red.)? Un fierastrau costa 14 lei! Nu se gasesc 14 lei la asociatia de bloc, sa rezolvam problema fara sa mai asteptam nimic?", a mai spus Cristian Anghel.Iar in acest fel, implicandu-ne, am putea chiar sa invatam ceva despre arborii din jurul blocului si despre cum ar trebui el toaletati. Iar data viitoare cand cineva va aparea cu o drujba si va spune ca stie cum sa toaleteze copacii, nu va mai trebui sa il credem pe cuvant.Asta nu inseamna, insa, ca autoritatile ar trebui sa continue sa incerce sa masacreze arborii din jurul blocurilor. Va vom tine la curent cu privire la cat de multa grija vor avea primariile de sector de spatiul verde in aceasta primavara, cand cei mai multi dintre bucuresteni ies rar din case si exista riscul, astfel, sa trecem cu vederea excesul de zel al societatilor edilitare.