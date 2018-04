A opta minune a lumii: podul Constanta! Matematic ar fi trebuit sa se prabuseasca

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

Nu trebuie sa fii deloc specialist ca sa iti dai seama ca structura sa de rezistenta este puternic afectata, atat de mult incat orice calcul ingineresc am face, un lucru este clar: ar fi trebuit ca acesta sa se prabuseasca.De vina este binenteles timpul si nu autoritatile publice care au in administrare aceasta constructie. Cel mai probabil, daca acest pod ar fi expertizat, concluzia ar fi in clar necesitatea consolidarii imediate, in regim de urgenta, existand riscul major de prabusire nu doar in cazul unui cutremur.Dar acest lucru nu ii sperie pe politicienii romani si autoritatile publice, care se bazeaza mai mult pe noroc decat pe profesionalism.Dar nu doar cei care au in administrare acest pod poarta vina, cat si autoritatile de control ale statului. Inspectoratul de stat in Constructii ar fi trebuit sa se autosesizeze cum ca nu au fost executate lucrarile curente de intretinere si sa aplice sanctiuni in acest sens. Noi speram ca cel putin acest lucru sa se fi intamplat, dar avand in vedere deplina complicitate a autoritatilor publice este putin probabil.Problema in Romania este insa una generala: se fura mai mult decat se construieste. Aproape ca in povestea mesterului Manole: ziua se pune o caramida, noapte se fura doua caramizi. Bani sunt pentru furat, nu pentru construit.Interventia la pod se solicita a se face in regim de urgenta. Fiind o constructie cu real pericol de prabusire lucrarile pot incepe.... chiar de acum. Asta pentru ca atat legislatia in domeniul calitatii constructiilor, cat si cea in domeniul autorizarii si a achizitiilor publice permit proceduri mult simplificate privind eliberarea autorizatiilor de construire si de achizitie publica in regim de urgenta.Problema este ca nimeni nu isi asuma nimic si se arunca totul pe: nu sunt bani prinsi in buget.Avem 95% spitale fara autorizatie de incendiu, avem 95% scoli fara autorizatie de functionare, avem 95% institutii publice vechi sau chiar noi care nu respecta normele minimale privind accesul persoanelor cu dizabilitati.Legi avem, mai multe decat am avea nevoie; reglementari tehnice sunt, bani sunt, specialisti avem, ce ne lipseste: o clasa politica si administrativa de calitate in care profesionalismul sa primeze.si, avand in vedere traficul infernal din zona, acest lucru se va solda si cu victime umane, sau cine stie... poate avem noroc si de data aceasta si se va prabusi... noaptea.