Aberatia zilei: Sa vorbesti cu "clientii" din cimitir!

Se pare ca Cimitirul Municipal Constanta a ajuns sa starneasca rasul mai ceva ca faimosul Cimitir Vesel din Sapanta. Si, daca n-ar exista fotografia publicata de "Constanta de azi" , am putea crede ca e banc sau. Dar nu e."O vorba din popor spune ca de taxe si moarte nu scapa nimeni. Perfect adevarat si valabil. Ba chiar romanii nu scapa de dari nici pe lumea cealalta, daca tinem cont ca mormintele din Cimitirul Municipal au fost tapetate cu notificari de plata. Viu, mort, trebuie sa platesti, nene!", scriu cu har jurnalistii constanteni.Pe foile A4, izolate in chilotei de plastic si prinse cu elastice colorate de cruci ca sa nu le ia vantul si ploaia, "stimatii clienti" sunt informati despre programul firmei la care trebuie achitate darile "in regim de urgenta", dar si numerele de telefon la care acestia pot... suna pentru detalii.Desigur, ne-am prins ca respectivii "clienti" sunt concesionarii, nu raposatii, insa, depasind faza care ne starneste rasul, trecem la cea in care ne podideste plansul. De exemplu, ce se intampla cu "clientii" care nu mai au pe nimeni? Pentru ei cine dintre vii raspunde la somatii? Si daca nu raspunde nimeni, vor fi dezgropati?Si mai trist este ce spune un constantean care li s-a plans jurnalistilor de la "Constanta azi" ca taxele cerute de administratorii cimitirului sunt impovaratoare."Am achitat cripta cu 3 locuri, acum cativa ani. M-a costat peste 1.000 de euro. Cand am avut nevoie sa folosesc locul, pentru o ruda, a trebuit sa achit la casieria cimitirului inca 1.450 lei. Cica taxa de inmormantare.Mi-au bagat pe gat inchiriere microbuz de persoane, pe care nici nu l-am folosit. Dar mi-au spus ca nu am incotro. Astea sunt regulile casei. Apoi, separat, a trebuit sa platesc groparii, inca 400 lei. Fara factura. Cica era sambata si oamenii veneau in timpul lor liber. Apoi, platesc anual taxa de concesionare, la SPIT Constanta. In conditiile astea,? Uitati-va cu ce masini vin cei care se cred patroni pe cimitir, ei si copiii lor. Sunt milionari. Dar nu le pasa. Nenorocirea noastra, profitul lor", a declarat Mircea Arghir pentru "Constanta azi".Sa comunici prin somatii postate pe cruci este o aberatie vesela nascuta la lumina zilei, intr-un domeniu indeobste asociat cu tristetea si intunericul.C.B.