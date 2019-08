Acum 3 ani, Bucurestiul construia un tramvai cu 4,5 milioane de lei. Acum ii trebuie jumatate din suma doar ca sa-l modernizeze

Cate tramvaie Bucur LF circula in Bucuresti, potrivit celui mai recent raport de activitate al STB

Fosta RATB sustinea ca poate construi un tramvai Bucur LF-CA cu 4,46 milioane lei. Acum, STB vrea sa plateasca aproximativ jumatate din suma doar pe modernizarea unuia.

Cum vrea STB sa modernizeze tramvaiele Bucur LF-CA?

Lider sindical: Sumele sunt uriase! Mai raman bani sa reparam si tramvaiele vechi?

Ziare.

com

STB a lansat, la inceputul lunii august, o licitatie prin intermediul careia vrea sa isi aleaga parteneri pentru modernizarea celor 11 dintre cele 16 tramvaie Bucur Low Floor (LF) pe care le detine. Mai exact, STB vrea sa modernizeze cele 11 tramvaie Bucur LF - CA.Interesant este ca aceste tramvaie - fabricate dupa anii 2000 la Uzina de Reparatii Ateliere Centrale (URAC) - sunt deja printre cele mai moderne din Capitala. De ce tocmai acestea au nevoie de modernizare scumpa, in condtiile in care pe traseu ies inca tramvaie din anii 1970 (deci cu aproape 40 de ani mai vechi decat Bucur LF-CA)?Ei bine, STB sustine ca buna parte dintre modelele mai vechi de tramvaie au deja fost modernizate in perioada 1993 - 2010.In consecinta, societatea sustine ca vrea acum sa imbunatateasca si cele 11 tramvaie Bucur LF-CA pentru a putea asiguraTotodata, modernizarea s-ar impune in conditiile in care STB sustine caInteresant este ca, in 2016, fosta RATB (transformata ulterior in STB) solicita de la Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) circa 4,46 milioane de lei pentru a construi un tramvai Bucur LF - CA. In aceste conditii, intrebarea este: de ce ajunge acum modernizarea unui tramvai la aproape jumatate din costul de productie de acum 3 ani?Pentru mai multe detalii, puteti consulta integral proiectul prin care RATB solicita aceste sume, in anul 2016.In ciuda insistentelor, pana la momentul publicarii acestui text, nu am reusit sa obtinem detalii de la reprezentantii biroului de comunicare al STB. In consecinta, am solicitat informatiile in scris. Pe masura ce institutia ne va raspunde, va vom tine la curent.Iata cum sustine STB - potrivit datelor din caietul de sarcini al licitatiei - ca vrea sa modernizeze tramvaiele Bucur LF-CA.Inainte de toate, STB informeaza ca vrea ca toate cele 11 tramvaie sa fie modernizate integral, atat la exterior, cat si la interior. La reamenajare ar urma sa se utilizeze, in special, componente modulare, care sa poata fi usor demontate pentru reparatii si - atunci cand situatia o impune - pentru a fi inlocuite.La exterior tramvaiele ar urma sa aiba dispozitive care sa permita atasarea de anunturi publicitare. La interior, in schimb, STB sustine ca vrea un design aerisit, fara spatii inguste si greu de curatat si cu scaune care se pot igieniza cu usurinta., se arata in caietul de sarcini.In cazul in care, totusi, materialele de la interior se vor deteriora, acestea n-ar trebui sa produca aschii sau muchii care sa le puna calatorilor sanatatea in pericol.La reamenajare, accesul in tramvaie ar urma sa fie regandit, astfel incat persoanelor cu dizabilitati sa le fie mai usor sa urce si sa coboare. In plus, ar urma sa fie amenajate spatii in care persoanele aflate in scaune rulante sa calatoreasca mai confortabil.Tramvaiele ar urma sa fie dotate - in procesul de modernizare - si cu instalatii de aer conditionat moderne, dar si cu dispozitive care sa permita furnizarea de internet wi-fi pentru calatori. In plus, in spatiul pentru calatori se vor monta si prize cu USB.Modernizarea tramvaielor Bucur LF ar urma nu doar sa le ofere calatorilor conditii mai bune, ci ar trebui sa le usureze si vatmanilor munca. Mai exact, tramvaiele ar urma sa aiba oglinzi incalzite electric si interfete de comanda noi, moderne si rezistente. De asemenea, cele 11 tramvaie Bucur LF-CA vor fi dotate cu faruri cu LED.In plus, tramvaiele ar urma sa fie dotate cu un sistem de senzori inteligenti 3D cu infrarosu si cu un analizator care sa asigure numararea calatorilor si raportarea datelor colectate.Nu in ultimul rand, fiecare dintre cele 11 tramvaie va fi dotat, atat la interior cat si la exterior, cu sisteme de supraveghere video. Acestea ar urma sa transmita in timp real imaginile pe un monitor aflat in cabina vatmanului. In plus, sistemul ar trebui sa stocheze imaginile pentru 72 de ore.Mai multe detalii tehnice puteti afla consultand caietul de sarcini al licitatiei:Potrivit datelor din Sicap , societatile interesate sa modernizeze tramvaiele Bucur LF vor putea depune oferte pana pe 9 septembrie 2019. Ulterior, STB va evalua ofertele primite, urmand ca abia apoi sa anunte castigatorii.Ca sa vedem si ce cred salariatii societatii despre aceasta investitie, i-am cerut parerea presedintelui Sindicatului Transpublic din STB SA, Valer Ciobanescu. Iata ce ne-a spus acesta., a declarat Valer Ciobanescu pentruRamane sa aflam cine va castiga licitatie si va imbunatati tramvaiele deja destul de moderne, contra sumei de 6,5 milioane de euro!