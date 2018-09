Afara sunt 30 de grade, dar in Barlad se monteaza deja ghirlandele de Craciun. Care este explicatia

Ziare.

Reprezentantii Primariei Barlad, din judetul Vaslui, au declarat, vineri seara, ca muncitorii au inceput deja montarea luminilor festive in oras inca de la final de vara, deoarece compania care se ocupa de acest aspect nu are experienta si nici foarte multi oameni disponibili."Montarea luminilor festive a inceput de acum, deoarece acest lucru trebuie definitivat pana pe data de 30 noiembrie. Fiind an centenar, pe 1 Decembrie, luminile trebuie sa fie functionale. In acest an, Compania de Utilitati Publice (CUP) a preluat contractul de iluminat de la societatea care s-a ocupat anul trecut de acest aspect., in asa fel incat sa poata termina la timp", a declarat vineri, Adrian Arnautu, purtatorul de cuvant al Primariei Barlad.Acesta a adaugat ca, in Barlad, exista aproximativ 6 kilometri de acoperit cu iluminat public si, implicit, cu iluminat festiv."In plus, din acest an, s-a decis extinderea iluminatului festiv cu aproximativ 40%. Mai sunt aproximativ doua luni si jumatate pana pe 1 Decembrie. Daca este sa scoatem din ecuatie sambetele si duminicile, cand nu se lucreaza, mai raman aproximativ doua luni in care pot fi montate acele ghirlande festive", a mai spus Arnautu.