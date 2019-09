"Ai carte, ai parte!" - Cine citeste in autobuz calatoreste gratis in Cluj, azi

Ziare.

"La Cluj-Napoca, daca ai carte, ai parte... de transport public gratuitMaine, 6 septembrie, toti cei care citesc o carte tiparita in mijloacele de transport in comun, beneficiaza de calatorie gratuita.Campania este realizata in baza parteneriatului dintre Primaria municipiului Cluj-Napoca, Compania de Transport Public Cluj-Napoca si Bookfest - Salonul International de Carte si are ca scop promovarea lecturii in randul clujenilor si nu numai.Aceasta initiativa este deja o traditie in orasul nostru si se desfasoara cu ocazia celei de a opta editii a Salonului de Carte Bookfest, care are loc in perioada 5-8 septembrie, la Centrul de Cultura Urbana Cluj-Napoca - cladirea Casino din Parcul Central. Intrarea publicului este libera", a scris edilul pe contul sau de Facebook.