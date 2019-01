Alerta in Sectorul 1: PNL il acuza pe primarul Tudorache ca vrea statie de sortare deseuri la suprapret, cu capital de la ... Politia Locala

aport de capital de 1.200.000 ron

cabine de sortare - pret Tudorache: 125.000 euro/buc vs. pretul pietei 50.000 euro/buc

deschizator saci - pret Tudorache 275.000 euro vs. pret piata 180-200.000 euro

separator optic - pret Tudorache 420.000 euro vs. pret piata 300.000 euro)

Ziare.

com

"Pretul real al unei asemenea statii este de maxim 2,5 milioane", mai subliniaza intr-o postare pe Facebook Violeta Alexandru, fost ministru al Consultarii Publice si Dialogului Social in Guvernul Ciolos, atragand atentia asupra sedintei Consiliului Local al Sectorului 1 de astazi, la care s-ar putea lua decizia.In plus, aceasta reaminteste ca "Primaria Generala are patrimoniu, NU sectoarele", prin urmare "inainte de o hotarare la CL 1 trebuie o hotarare la Capitala."."In mod, pune Politia Locala Sector 1, care nu a fost in stare sa foloseasca banii de investitii din 2018, sa vina cu un, devenind astfel actionar la o firma de salubritate. Politia nu a fost in stare sa cheltuie banii de investitii, in 2018 pentru ceea ce are ea nevoie si se apuca de afaceri cu deseuri!", subliniaza Violeta Alexandru.Totodata, aceasta face o lista cu alte exemple de preturi "umflate" de primarul PSD Dan Tudorache:In acelasi timp, Violeta Alexandru atrage atentia asupra faptului ca ""."Pe scurt, pare pus pe topit banii cetatenilor din Sectorul 1! Aceasta afacere reprezinta 10% din bugetul anual total al Primariei Sectorului 1. Sau, altfel, e cat tot bugetul anual al Municipiului Alexandria din Teleorman.Il intreb direct pe primarul in functie:", mai arata, printre altele, in postarea sa Violeta Alexandru, care este si candidat in cursa interna pentru desemnarea candidatului PNL la Primaria Sectorului 1.C.B.