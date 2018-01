Amenzi dupa ce iarna a luat iar autoritatile prin surprindere si Bucurestiul s-a blocat la primii fulgi

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa remis, Programul de masuri si actiuni pentru deszapezirea si combaterea poleiului in Municipiul Bucuresti nu a fost respectat de operatori."Operatorii de salubrizare ar fi trebuit sa tina cont de avertizarile meteo de ninsoare si sa aplice material antiderapant din cursul noptii. In schimb, tratamentele au fost aplicate in aceasta dimineata, motiv pentru care s-a format polei", se arata in comunicatul citat.Primarul general face apel la acestia sa actioneze in permanenta, pentru a asigura un trafic fluent, astfel incat bucurestenii sa poata circula in conditii normale.Sanctiunile pentru nerespectarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul Bucuresti sunt cuprinse intre, reprezentantii Politiei Locale a Municipiului Bucuresti aplicand in acest caz amenda maxima pentru fiecare operator.In total, valoarea amenzilor se ridica laPrimaria precizeaza ca si la aceasta ora, utilajele actioneaza cu material antiderapant."La aceasta ora, 198 de utilaje actioneaza cu material antiderapant in toate cele sase sectoare ale Capitalei, dupa cum urmeaza: 31 de utilaje in sectorul 1, 32 de utilaje in sectorul 2, 42 de utilaje in sectorul 3, 42 de utilaje in sectorul 4, 14 utilaje in sectorul 5 si 37 de utilaje in sectorul 6", potrivit comunicatului.PMB pune la dispozitia bucurestenilor care au probleme cu deszapezirea si furnizarea agentului termic numarul de telefon: TELVERDE - 0800.800.868.A.D.