Ana Pauker se numara printre femeile celebrate de CJ Vaslui la un simpozion stiintific (Foto)

Foto: Facebook/ Madalin Hodor

Foto: Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui

Ziare.

com

Pauker a fost o militanta si politiciana comunista. Ea a fost prima femeie vicepremier si ministru de Externe atat din istoria Romaniei, cat si din lume.Ana Pauker apare pe afis alaturi de romance celebre pentru curajul de care au dat dovada sau pentru devotamentul fata de tara, precum regina Maria, Smaranda Braescu sau Ecaterina Teodoroiu."De Ziua Femeii ne propunem o dezbatere despre adevaratele modele feminine, care si-au pus amprenta asupra istoriei tarii. Dorim sa aducem in discutie atat personalitatile feminine istorice care au schimbat destinul national, prin aportul adus la construirea Romaniei Mari, cat si pe cele deschizatoare de drumuri in diverse domenii: stiintifice, artistice si culturale, care ne-au format identitatea si au facut cunoscuta Romania in lume", noteaza organizatorii simpozionului stiintific pe site-ul muzeului "Stefan cel Mare".Iata afisul care s-a viralizat in mediul online:Totusi, la o cercetare a site-ului muzeului in cauza, afisul apare acum schimbat.In locul Anei Pauker apare Stefania Maracineanu, prima femeie romanca doctor in Stiinte Fizice, respectiv, radioactivitate, la Universitatea Sorbona din Paris.De asemenea, fotografia Smarandei Braescu a fost schimbata.Iata cum arata noul afis:Evenimentul se va desfasura pe parcursul a doua zile, respectiv 8 si 9 martie 2019.