Anul a inceput fara chef la Pasajul Doamna Ghica. Se mai finalizeaza lucrarile la timp, in 2020?

La ce se lucreaza, de ce bate vantul pe santier si cand se va termina pasajul

Ideea constructiei unui pasaj rutier suprateran care sa treaca peste intersectia strazii Doamna Ghica cu soseaua Colentina nu e noua, ci dateaza inca de prin anul 2007. Rand pe rand, primarii Capitalei au tot promis ca vor construi pasajul, dar niciunul nu s-a tinut de cuvant.La un moment dat, s-a facut chiar si un studiu de fezabilitate (SF), care prevedea ridicarea, pe soseaua Colentina, a unui pod peste intersectia cu strada Doamna Ghica. Respectivul document a ramas in sertar pana cand si-a pierdut valabilitatea.Odata cu eliminarea taxei de prima inmatriculare, bucurestenii au inceput sa isi cumpere din ce in ce mai multe masini. Asa ca zona s-a aglomerat pana la refuz. Iar asta era o problema atat pentru soferi, care pierdeau vremea in intersectie, cat si pentru locatarii zonei, nevoiti sa respire un aer incarcat de noxele masinilor.In context, Compania Municipala de Dezvoltare Durabila SA a revizuit respectivul studiu de fezabilitate. Iar in noua varianta, studiul prevede tot ridicarea unui pod peste intersectie, dar cu acces de pe strada Doamna Ghica, nu de pe soseaua Colentina. Acest pasaj ar urma sa fie lung de 1 kilometru si lat de 16,5 metri (suficient pentru ca soseaua care va traversa pe deasupra intersectia sa aiba 4 benzi).In septembrie 2019, Gabriela Firea a anuntat ca a semnat autorizatia de construire pentru pasaj si ca de lucrari se va ocupa tot o companie municipala. Anume: Trustul de Cladiri Metropolitane, care avea la dispozitie 3 luni sa proiecteze pasajul si 12 luni sa il construiasca.Tot atunci, Gabriela Firea le-a spus constructorilor ca - indiferent de lucrarile pe care le au de facut - nu vrea ca intersectia Bulevardului Colentina cu Doamna Ghica sa se inchida.Si nici nu s-a inchis. Cu toate acestea, portiunea circulabila de carosabil s-a ingustat simtitor, iar traficul prin intersectie a devenit unul de cosmar. La venirea dinspre Bulevardul Lacul Tei, soferii care circula pe strada Doamna Ghica au ajuns sa astepte chiar si 15-20 de minute pana sa ajunga in intersectia cu Soseaua Pantelimon si sa isi continue drumul.In aceste conditii, normal ar fi ca Trustul de Cladiri Metropolitane sa accelereze lucrarile, pentru a-i scuti pe bucuresteni de disconfort.Cu toate astea, la finele lunii ianuarie, Asociatia Metrou Usor - care monitorizeaza evolutia mai multor obiective de infrastructura din tara - transmite ca pe santier se lucreaza "fara prea mare spor".Asociatia a prezentat si un material video din care se poate vedea ca, intr-adevar, pe santier nu era prea multa miscare.Situatia ridica o serie de intrebari. Anume: incearca, intr-adevar, Trustul de Cladiri Metropolitane sa termine pasajul rapid, pentru a-i scuti pe bucuresteni de timpul pierdut in trafic? Sau lucreaza acolo in ritm de melc si risca, din acest motiv, sa nu termine pasajul la timp, in luna septembrie?Dupa finalizarea proiectarii pasajului, muncitorii au inceput relocarea utilitatilor. Cu alte cuvinte, acum muta retele de apa, electricitate si gaze din calea santierului. Si abia dupa ce rezolva aceasta problema vor putea incepe, in sfarsit, sa lucreze la pasaj.Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea, sustine ca pe santier au existat intr-adevar, unele intarzieri. Dar ca, in ciuda acestui fapt, pasajul ar trebui finalizat pana la sfarsitul lui 2020."Au existat, intr-adevar, niste intarzieri acolo. Pe de o parte, am inregistrat niste intarzieri la plata catre toti constructorii, companii municipale si privati.Motivul: platile pentru ultima luna din 2019 au intrat in Trezorerie cu angajament de plata pentru 2020. Iar acum, pana la adoptarea bugetului, functionam, lunar, cu a 12-a parte din bugetul anului trecut, asa cum spune legea. In aceste conditii, le-am platit tuturor cat sa poata continua sa lucreze.Apoi, Trustul (de Cladiri Metropolitane - n.red.), compania noastra municipala, a luat decizia de a trimite ceva oameni acasa, in concedii, in perioada de sarbatori. Au fost concedii si inainte, dar si dupa Anul nou. Compania a sustinut ca trebuie sa le respecte oamenilor dreptul de a-si lua zilele de concediu.Pana la urma, am zis bun, acceptam aceste concedii. Ca oricum nu se astepta nimeni la vreme atat de buna pe durata iernii, care sa permita lucrari!Dar acum oamenii au revenit. De saptamana trecuta (saptamana 20-26 ianuarie - n.red.) sunt din nou pe santier.La acest moment, se lucreaza la devierea de utilitati. E mai dificil, spre exemplu, atunci cand lucram la conductele RADET, din cauza ca trebuie sa asiguri si provizorate (cat se inlocuieste o conducta, se monteaza provizoriu alta teava, ocolitoare, pentru a alimenta apartamentele cu apa calda si caldura, fara intrerupere - n.red.).Dar lucrarile de relocari de utilitati ar trebui sa se termine in martie. In plus, pana la acel moment, constructorul trebuie sa si foreze. Pana in martie, trebuie sa iasa din pamant cu coloanele forate aferente pilelor si culeelor (adica sa realizeze structurile de rezistenta infipte in pamant pe care se vor sprijini picioarele si capetele podului pe peste intersectie - n.red.).Practic, in martie va vedea bucuresteanul cum incepe sa progreseze pasajul propriu-zis. Apoi se va cofra, se va baga fierul in pile si culei si se vor incepe turnarile de suprafata", a precizat Marius Coaje pentruConsilierul pe probleme de infrastructura al primarului general a spus ca deja s-a dat comanda de tablier metalic. Urmeaza sa i se comunice producatorului - dupa masuratori care urmeaza sa se realizeze - si ultimele date tehnice din teren, astfel incat productia tablierului (sau "uzinarea", cum ii spun constructorii) sa inceapa. In mod normal, tablierul ar trebui sa ajunga la Bucuresti pe la mijlocul verii, pentru montaj.Marius Coaje sustine ca, daca nu se tine de treaba, inclusiv compania municipala va avea de suferit."Consultantul nostru acolo (societatea care monitorizeaza si garanteaza calitatea lucrarilor - n.red.) este compania Search, care a mai supervizat astfel de proiecte. Are experienta si stie ce sa verifice. Oricum, noi nu platim dirigintele de santier la primirea inputurilor (materialelor de constructii - n.red.), ci la progres. Platim lucrarile care s-au facut bine si s-au certificat. Am insistat acolo pe siguranta, pentru ca nu ne dorim un pasaj pentru 5-8-10 ani, ci unul care sa dureze.Sper sa fie graficul corect si oamenii sa se tina de treaba. Oricum, in toate contractele pe care le avem, in caz de intarziere nejustificata, sunt penalitati pentru toata lumea. Si n-o sa se sfiasca nimeni sa dea penalitati unei companii municipale, spre exemplu, daca nu lucreaza asa cum trebuie", a mai spus Marius Coaje.Una peste alta, ramane sa vedem cum vor evolua lucrarile si daca administratia Firea va reusi sa scoata la capat lucrarile, in 2020. Nu de alta, dar daca n-o va face, o mie de justificari ale intarzierilor nu-i vor ajuta cu nimic pe bucurestenii care de cateva luni deja circula in conditii de cosmar prin intersecita Bulevardului Colentina cu strada doamna Ghica.