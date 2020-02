Apa calda si caldura pe sponci, in Sectorul 6. Avaria a fost anuntata de ministrul Economiei, la audierile din Parlament

Ziare.

Senatorul Daniel Zanfir l-a acuzat pe Virgil Popescu de "actiune concertata, impreuna cu premierul PNL si ministrul de Finante", impotriva primarului Gabriela Firea.In context, Popescu a explicat ca nu a propus niciodata eliminarea subventiilor - cum a sustinut Gabriela Firea - pentru incalzire si ca nu isi doreste sa blocheze conturile PMB. Dar ca o va face daca PMB nu plateste gazul si subventia , asa cum s-a angajat.Totodata, Virgil Popescu a precizat ca, "acum, in acest moment in care vorbim" (marti dimineata, pe 18 februarie, cu putin inainte de ora 11.00 -n.red.), o avarie majora a Termoenergetica a lasat fara apa calda si caldura Sectorul 6.Directorul Termoenergetica sustine, insa, ca - desi o avarie exista - nu se pune problema ca ea afecteze intregul sector."Avem, la acest moment, intr-adevar, avarie in Sectorul 6. Dar nu se pune problema ca intregul sector sa nu fie alimentat cu apa calda si caldura, asa cum s-a declarat public. Incercam sa remediem problemele si sa nu ajungem cu avaria pana in noapte", a precizat directorul Termoenergetica SA, Alexandru Burghiu, pentruAceasta avarie afecteaza, potrivit informatiilor postate pe site-ul Termoenergetica SA, doar 2 blocuri.Dar, potrivit informatiilor obtinute de, salariatii companiei incearca, inca, sa stabileasca daca nu cumva exista si o alta avarie.Pe site-ul Termoenergetica mai figureaza si o serie de lucrari programate, din cauza carora s-a oprit furnizarea de apa calda si caldura in peste 500 de imobile. Unele - peste 100 - sunt din Sectorul 6.Potrivit lui Alexandru Burghiu, astfel de lucrari programate se fac atunci cand vremea permite, pentru remedierea unor probleme ale sistemului, iar durata intreruperii apei calde si caldurii este de scurta durata.Va reamintim ca, tot in Sectorul 6, in urma cu 3 saptamani, o conducta a Termoenergetica SA s-a spart, iar o coloana de apa oparita si abur a tasnit la peste 10 metri inaltime, in preajma unor blocuri