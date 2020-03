Aproximativ 100 de blocuri din Bucuresti au ramas fara apa calda din cauza unor avarii

LIVE

In, de miercuri dimineata, 42 de blocuri nu au apa calda de consum/incalzire (se estimeaza punerea in functiune a agentului termic la ora 24:00).In, 16 blocuri si doua institutii au ramas de marti dimineata fara apa calda de consum/incalzire (punerea in functiune a agentului termic este estimata pentru miercuri, ora 18:00).In, de miercuri, de la diferite ore, 36 de blocuri nu au apa calda de consum/incalzire (estimandu-se ca se va relua furnizarea agentului termic in cazul unora de la ora 15:30, iar in cazul altora de la 21:30); 11 blocuri nu au incalzire (estimandu-se ca avaria va fi remediata la ora 18:30); doua blocuri si opt institutii nu au apa calda de consum (reluarea furnizarii fiind estimata pentru ora 15:30).