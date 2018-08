Asigurarea obligatorie a locuintei ar putea acoperi si pagubele produse de furtuni

Politele s-ar putea scumpi, descuranjandu-i pe putinii proprietari care vor sa se asigure

Legea ii obliga deja de un deceniu pe romani sa isi incheie, anual, polite obligatorii de asigurare a locuintelor pe care le detin. Mai exact, la Articolului 3 din Legea 260/2008 "privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor" se arata ca:Statul a stabilit inca de la inceput ca pretul la care asiguratorii pot vinde politele obligatorii trebuie sa fie mic, tocmai pentru ca toti proprietarii de locuinte sa si le permita. Astfel, s-a stabilit ca pretul politei sa fie de 10 euro (circa 46 lei) pe an pentru o casa de tip B, adica una fara strucutra de rezistanta din beton armat, construita din lemn, chirpici sau alte materiale. Pentru o locuinta de tip A (cu structura din beton armat, deci orice apartament sau casa din oras - n.red.), pretul anual al politei obligatorii a fost stabilit la 20 de euro (circa 92 lei) pe an.In cazul in care locuinta ii este afectata de inundatii, alunecari de teren sau cutremure, proprietarul asigurat poate primi despagubiri de pana la 10.000 de euro pentru o locuinta de tip B si de pana la 20.000 euro, pentru o locuinta de tip A. E putin probabil ca banii sa-i ajunga omului pentru o casa noua. Cu toate asta, i-ar ajunge sa isi gaseasca, fie si temporar, un adapost decent, in cazul in care o calamitate l-a lasat fara casa.Criteriile de acordare a acestor depagubiri si cuantumurile lor au ramas neschimbate din 2013. In luna mai a acestui an, insa, deputatul PMP de Timis Cornel-Mircea Samartinean, impreuna cu mai multi colegi de partid, au ajuns la concluzia ca legea ar trebui, totusi, modificata, ca sa tina pasul cu vremurile. Mai exact, in expunerea de motive a proiectului de lege depus de deputati se arata ca legea 260/2008 trebuie motificata din cauza ca:Parlamentarii PMP sustin ca oamenii ajunsi in astfel de situatii pot fi ajutati fara ca statul sa cheltuiasca, dupa fiecare furtuna catastrofala, sume uriase din fondul de interventie la dispozitia Guvernului. N-ar fi nevoie decat de modificarea Articolului 2 din Legea 260/2008, care sa prevada ca dezastru natural inseamna "cutremure de pamant, furtuni, alunecari de teren si inundatii, ca fenomene naturale".Simpla modificare a articolului de lege ar fi suficienta ca sa fie despagubiti echitabil nu doar proprietarii ale caror case au fost avariate de cutremure, inundatii sau alunecari de teren, ci si cei carora furtunile le-au produs stricanciuni. Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din Camera Deputatilor a avizat negativ acest proiect de lege. Cu toate astea, Guvernul informeaza ca "sustine adoptarea acestei initiative legislative, cu observatii si propuneri".Iata una dintre observatiile Executivului:, se arata in punctul de vedere al Guvernului privind proiectul de lege al deputatilor PMP.Asigurarea unui risc in plus ar putea duce, in mod firesc, la scumpirea, fie si cu cativa lei, a politei obligatorii. Mai ales ca furtunile incep sa se tina lant, in mai multe zine din Romania. Iar scumpirea ar putea fi suficienta pentru a-i determina sa renunte la polite chiar si pe putinii romani care isi asigura locuintele.Situatia e delicata, in conditiile in care, chiar daca sunt obligati prin lege sa isi incheie, anual, polite obligatorii de asigurare pentru locuintele lor, oamenii evita, totusi, sa o faca. In consecinta, la inceputul lunii iulie, mai putin de un proprietar roman din 5 avea locuinta asigurata , potrivit datelor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) . Asta, in ciuda faptului ca politele sunt ieftine.Nici macar in orasele mari ale Romaniei, numarul de proprietari care si-au asigurat locuintele nu e prea ridicat. Spre exemplu, campion la numarul polite obligatorii valabile, la inceputul lui iulie, era Bucurestiul, in care 38,29% dintre locuinte erau asigurate. Pe locul al doilea era Brasovul, cu 35,5% dintre locuinte asigurate, urmat de Timis, cu 29,21% dintre locuinte asigurate. La polul opus, doar 8% dintre locuintele din Vaslui sunt asigurate printr-o polita obligatorie. La nivel national, mai putin de 19% dintre locuinte erau asigurate, la inceputul lunii iulie.Iar asta inseamna ca un cataclism i-ar putea lasa pe 4 din 5 proprietari de locuinte din Romania pe drumuri si fara niciun ban in buzunar. Cum s-a ajuns aici? Oamenii au preferat sa nu se asigure, fie pentru a economisi cativa lei, fie din cauza ca n-au avut incredere in asiguratori, considerand ca acestia nu-i vor despagubi corect, in caz de cataclism.Din pacate, primariile - care potrivit Legii 260/2018 au obligatia de a-i informa pe oameni ca trebuie sa se asigure, dar si datoria de a-i amenda cu pana la 500 lei daca nu o fac - au stat cu mainile in san, in loc sa incurajeze incheierea de polite obligatorii.Dar chiar si in aceste conditii, modificarea Legii 260/2018 tot ar merita facuta, a declarat pentruCornel-Mircea Samartinean. Asta, pentru ca in loc sa ne plangem, mai bine ar fi sa gasim solutii pentru a rezolva problema."Sigur, sistemul nu functioneaza asa cum trebuie si se impune luarea unor masuri. Dar asta nu inseamna ca trebui sa renuntam la despagubirea oamenilor ale caror locuinte sunt afectate de furtuni.Dimpotriva, cred ca ar trebui sa mergem inainte, iar autoritatile locale sa gaseasca solutiile pentru a mari numarul de polite incheiate. Spre exemplu, cand oamenii vin sa isi plateasca impozitele, li se poate pune in vedere sa isi asigure si locuinta. Nu spun sa fie o conditionare: nu poti plati impozitul daca nu te asiguri! Nu, dar ar fi o idee ca oamenii sa fie informati cu privire la obligatia de a-si asigura locuintele.In plus, ar trebui facute o serie de analize pentru a stabili daca, in cazul unor evenimente majore, sistemul ar putea functiona asa cum trebuie cu putini asigurati", a declarat Cornel-Mircea Samartinean.Ramane sa vedem daca proiectul de lege va mai primi avizul Guvernului si in cazul in care modificarile propuse de parlamentarii PMP ar duce la scumpirea consistenta a politelor de asigurare. Iar daca proiectul va ajunge vreodata sa fie adoptat, vom afla si daca putinii romani care isi asigura locuintele vor continua sa o faca, in conditiile unor polite mai scumpe.