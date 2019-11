Asociatia Daruieste Viata salveaza doua spitale de frig: Le-a donat un cazan de mare capacitate, pentru incalzire

Ziare.

In ultimele doua saptamani, Spitalul Marie Curie a ramas de doua ori fara apa calda . Motivul: RADET a intrerupt furnizarea, in reprize de cateva zile, pentru a repara si moderniza reteaua de conducte de distributie a agentului termic.In context, administratrul CM Termoenergetica SA (si fostul adiministrator special al RADET) Alexandru Burghiu a declarat pentru Agerpres ca alta solutie nu exista . In plus, a spus Burghiu, spitalul a fost notificat cu privire la intreruperea caldurii si apei calde si oricum ar fi trebuit, potrivit legii, sa aiba surse alternativa functionala de alimentare cu apa calda si caldura.Din pacate, din cauza ca spitalul nu avea o astfel de sursa alternativa, de suferit aveau pacientii si personalul medical.Pentru a preveni orice situatii de acest gen, Asociatia Daruieste Viata - care construieste din donatii un spital de oncologie pediatrica - a anuntat ca a reusit sa doneze Spitalului Marie Curie un cazan de mare capacitate de apa fierbinte "O donatie noua pentru Spitalul Clinic De Urgenta Pentru Copii Marie S Curie care sa asigure apa calda si caldura pe perioada avariilor RADET. De acest cazan va beneficia si Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Robanescu (care a ramas, de asemenea, fara apa calda si caldura de doua ori, in ultimele doua saptamani din cauza lucrarilor RADET - n.red.)In ultimele doua saptamani, cele doua spitale au ramas de doua ori fara apa calda si caldura pentru cateva zile, din cauza avariilor RADET. Le multumim partenerilor nostri pentru ca au urgentat livrarea cazanului", a transmis, pe pagina sa de Facebook, Asociatia Daruieste Viata.Reamintim ca asociatia a fost recent tinta unui atac venit pe mai multe voci din partea PSD.