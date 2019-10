Astazi se decide: vom avea sau nu vinieta in Bucuresti? Cine va vota in favoarea proiectului propus de Firea

PNL: Unii dintre consilieri se vor abtine, iar altii vor vota impotriva

USR ar putea vota pentru vinieta, dar numai in anumite conditii

Cei 8 consilieri ai ALDE si ai PMP vor vota pentru vinieta

Consilierii PSD voteaza, de regula, cu Gabriela Firea

Ana Ciceala (USR): Chiar adoptata, e greu de crezut ca vinieta se va implementa

Administratia Firea a anuntat inca de vara trecuta ca vrea sa introduca o taxa pe care sa o plateasca proprietarii masinilor poluante care circula prin Bucuresti. Scopul taxei - au declarat pentru Ziare.com surse din cadrul administratiei locale - n-ar fi acela de a colecta bani la bugetul local, ci de a descongestiona traficul. Calculul facut este ca, dupa introducerea vinietei, bucurestenii ar putea sa considere ca este mai avantajos sa lase masina acasa si sa circule, in schimb, cu autobuzul, cu troleibuzul sau cu tramvaiul.Intr-o prima varianta, mecanismul de taxare propus de Gabriela Firea era plin de hibe. Spre exemplu, presupunea, printre altele, taxarea inclusiv a masinilor electrice care urmau sa circule prin Capitala, daca erau inmatriculate in alte judete. Or, intr-un astfel de caz, motivul reducerii poluarii pentru aplicarea taxei nu mai putea fi invocat.Ulterior, proiectul introducerii taxei a fost supus dezbaterii publice. Iar in cele din urma, la finalul saptamanii trecute, pe site-ul PMB s-a publicat un proiect de hotarare care descrie noul mod in care administratia Firea isi doreste sa aplice taxa.Potrivit acestui nou mecansim de taxare, pentru toate masinile care au norma de poluare sub Euro 5 se va plati taxa. Cu cat masina are o norma de poluare mai mica, taxa e mai mare. In plus, masinile sub Euro 3 nu vor mai putea circula prin centrul Capitalei.Mai multe despre cat ar urma sa plateasca bucurestenii pentru a circula cu masina prin Bucuresti puteti afla citind o scurta analiza a situatiei, deja prezentatata de Ziare.com , si consultand textul hotararii de consiliu general:Una peste alta, din calculele, bazate pe date valabile la inceputul anului, peste jumatate dintre masinile inmatriculate in Bucuresti sunt mai vechi de 10 ani (avand norma de poluare inferioara celei Euro 5) si ar avea nevoie de vinieta, ca sa poata circula.In context, mai multi oameni politici din Opozitie si reprezentanti ai societatii civile au sustinut ca proiectul de hotarare initiat de Gabriela Firea a fost intocmit gresit. Iar din aceasta cauza, n-ar face decat sa-i arda la buzunare pe bucuresteni, fara insa a rezolva problema poluarii sau a aglomeratiei din trafic.Cu toate acestea, administratia Firea a continuat sa sustina proiectul vinietei. Iar joi, pe 24 octombrie, aceasta are sanse mari sa fie adoptat in forma propusa de primarul general al Capitalei.De ce? E foarte simplu. Pentru a fi adoptat, proiectul are nevoie de voturile a 27 dintre cei 53 de consilieri generali (Consiliul General are 54 de locuri, dar unul e vacant dupa demisia Roxanei Wring).Iata cum au spus consilierii fiecarui partid ca vor vota pentru proiectul vinietei.Conducerea PNL Bucuresti a anuntat deja ca reprezentantii partidului in Consiliul General, 11 la numar, se vor abtine de la vot. Regula va fi respectata, insa, doar in parte.Spre exemplu, consilierul Catalin Deaconescu a precizat pentru Ziare.com ca va vota impotriva proiectului, din cauza ca acesta "este insuficient pregatit si dezbatut, fara o etapizare in timp"."Nu stim de unde plecam si unde vrem sa ajungem! Pana la ce valori ale poluarii mentinem taxa sau interdictiile?Experienta altor orase mari europene ne arata ca astfel de masuri sunt luate dupa o dezbatere intensa si serioasa, cu termene de conformare pentru cetateni sau firme intinse pe mai multi ani, astfel incat intentiile administratiei sa fie predictibile si bine cunoscute.Ceea ce avem in Bucuresti este o nou masura pompieristica, adoptata pe genunchi, care, prin modul de adoptare si implementare, va compromite inca o idee buna.Concret, cum se reduce poluarea in Drumul Taberei sau in Berceni daca in centru nu mai circula vehicule non-euro? De ce avem o diferenta de tratament intre centru si cartiere?Ce facem cu riveranii (din centru - n.red.) detinatori de vehicule sub EURO 3?", a precizat pentruCatalin Deaconescu.In schimb, consilierul PNL Catalin Ciucu a precizat pentruca se va abtine de la vot. Motivul: considera ca mai intai administratia Capitalei trebuia sa puna la punct un transport in comun civilizat si sa ia alte masuri de descongestionare a traficului. Si abia daca toate acele masuri si-ar fi dovedit limitarea, s-ar fi putut vorbi despre taxare. Dar a incepe cu taxarea este, in opinia lui Ciprian Ciucu, doar o modalitate a administratiei Firea de a-i mai lua bucuresteanului niste bani din buzunar fara a-i oferi nimic in schimb.Dupa demisia Roxanei Wring, in sedinta de joi, 24 octombrie, a Consiliului General vor fi 14 consilieri USR.Acestia iau in calcul sa voteze pentru adoptarea proiectului vinietei, dar numai daca acesta va fi modificat printr-o serie de amendamente pe care USR la depune in timpul sedintei.Mai multe despre strategia USR cu privire la acest proiect ne-a spus consilierul general Ana Ciceala., a declarat Ana Ciceala.Practic, consilierii USR sustin ca proiectul de vinieta propus de Gabriela Firea are mai multe hibe. Printre ele, faptul ca prevede taxarea bucuresteanului intr-o maniera ineficienta, fara a-i oferi o alternativa (adica modalitati de transport civilizate, in afara masinii personale).In plus, consilierii USR solicita modificarea modului de tarifare si o garantare a utilizarii pentru anumite scopuri a banilor astfel obtinuti Consilierul general Tudor Ionescu (ALDE) a precizat pentruca va vota pentru adoptarea vinietei."De principiu voi sustine acest proiect, dar cu amendamente (incluse deja in forma proiectului, in urma dezbaterilor publice - n.red.). Ma refer la exceptarea de la plata vinitei a proprietarilor de motociclete, scutere si alte asemenea vehicule. Motivul: aceste vehicule ajuta la fluidizare traficului, nu il congestioneaza.In general, este in regula (proiectul - n.red.). Pe viitor - poate voi depune si un proiect de hotarare in acest sens - masinile non-euro, cele cu Euro 1, Euro 2 si poate chiar Euro 3 (va trebui sa discutam aici) n-ar prea mai avea ce cauta in Bucuresti", a precizat Tudor Ionescu.Intrebat daca si ceilalti 3 consilieri ai ALDE vor vota pentru adoptarea proiectului, consilierul general a declarat:"Noi discutam intotdeauna inainte si luam decizii impreuna. Le-am expus colegilor mei punctul meu de vedere cu privire la acest proiect si au fost in asentiment".Cu alte cuvinte, cei 4 consilieri ai ALDE vor vota pentru adoptarea proiectului. Si la fel vor face si cei 4 consilieri generali ai PMP."Noi suntem de parere ca proiectul e perfectibil. Clar! Dar trebuie inceput de undeva. Lasand la o parte aspectele legate de politic, pentru caliatea aerului noi suntem aproape de infrigement. Iar asta ar putea duce la amenzi de 200.000 de euro pe zi, care nu pot fi platite.Incepand de la acest proiect, caruia, repet, vom dori sa ii aducem imbunatatiri, avem o sansa sa evitam infrigementul (...) Noi vom vota intiativa (...)", a precizat consilierul general PMP Adrian Constantin Florescu.Consilierul general PMP a apreciat, in context, ca masura taxarii poluatorului s-a dovedit utila si in orase mai dezvoltate decat Bucurestiul, dar numai cand a fost luata la pachet cu alte masuri.Potrivit lui Constantin Florescu, in Sigapore (capitala statului cu acelasi nume - n.red.), spre exemplu, in numai 3 ani, s-a reusit o descongestionare a traficului, pe sosele mari, cu cate 6 benzi. Dar acolo - in paralel cu impunerea de taxe uriase, de zeci de mii de euro, pentru acces in centru - s-a dezvoltat transportul in comun. In consecinta, singaporezii au oricand posibilitatea de a circula cu autobuzele supraetajate, daca nu vor sa plateasca taxele impovaratoare pentru acces cu masina in centrul orasului.Cata vreme proiectul de vinieta este propus spre adoptare de Gabriela Firea (PSD), din partea consilierilor generali social-democrati (23 la numar) ar fi de asteptat un vot de sustinere, dat in bloc.E drept ca au fost cazuri, in precedentele sedinte de Consiliu General, cand parte dintre consilierii PSD (sau unii ajunsi in Consiliul General pe fotolii ale acestui partid) au votat impotriva Gabrielei Firea. Ramane de vazut daca vor exista astfel de cazuri si la sedinta de astazi.In cazul proiectului pentru vinieta, daca din cele 27 de voturi necesare vor veni 8 de la ALDE si PMP, atunci Gabrielei Firea ii vor fi suficiente voturile a 19 dintre cei 23 de consilieri PSD pentru a-si vedea initiativa adoptata."Noi vom dezbate acest proiect ca atare. Dar parerea mea este ca (fie si adoptat - n.red.) proiectul nu se va implementa.Termenul de doua luni pentru implementare este foarte scurt. PMB a demonstrat ca intr-un astfel de interval nu e in stare sa faca lucruri mai simple.Apoi, oricum cred ca acest proiect va fi contestat de cetateni in instanta, inclusiv din considerente de constitutionalitate.Cred ca implementarea va fi amanata si, pana la urma, cred ca vor renunta cu totul la proiect. El este folosit acum pentru ca actuala administratie, care n-a luat o multime de masuri care erau urgente, incearca sa mai salveze ceva", a declarat Ana Ciceala pentru