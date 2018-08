Atentie, turisti! Constanta si Mamaia risca sa ramana fara apa calda

Datorii si la Romgaz

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de RAJA SA Constanta, in prezent, Societatea Electrocentrale Constanta SA inregistreaza catre regia de apa un debit in valoare de peste 2,8 milioane de lei, reprezentand facturi de apa-canal si penalitati de intarziere din perioada aprilie - iulie 2018."Suntem nevoiti sa punem in aplicare prevederile contractuale si sa sistam furnizarea serviciilor de alimentare cu apa potabila catre aceasta entitate economica incepand cu data de luni, 13 august", se arata in comunicatul de presa citat.In document se se mentioneaza ca RAJA SA a facut tot ce a putut din punct de vedere legal pentru a recupera debitele."Astfel, intre reprezentantii RAJA SA si cei ai Electrocentrale Constanta SA au avut loc numeroase intalniri de solutionare a acestei situatii pe cale amiabila. Mai mult, in vederea recuperarii creantelor, au fost transmise notificari si somatii de plata prin executor judecatoresc", spun reprezentantii regiei de apa din Constanta.Ei precizeaza ca RAJA este obligata sa achite cu prioritate si in termen legal facturile emise de catre furnizori, costurile pentru transportul si tratarea apei potabile, dar si epurarea apelor uzate la cei peste doua milioane de abonati.Costurile sunt semnificative, la acestea adaugandu-se impozitele, taxele si redeventele catre bugetele locale si de stat, dar si rambursarea sumelor imprumutate de la BERD pentru cofinantarea programelor europene."Nerecuperarea debitelor acumulate pune societatea RAJA SA Constanta in imposibilitatea de achita facturile furnizorilor si implicit, dincolo de vointa noastra, de a priva toti consumatorii de serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare", se mai arata in comunicat.Astfel, pentru ca debitul inregistrat sa nu mai creasca, in cazul in care Societatea Electrocentrale Constanta SA nu-si va achita facturile restante, incepand cu data 13 august, unitatea va fi debransata de la reteaua de alimentare cu apa si canalizare, pentru a fi recuperata intreaga datorie.De asemenea, si Romgaz a anuntat ca are de incasat datorii restante in valoare de peste 16 milioane de lei de la Electrocentrale Constanta si avertizeaza ca vor sista livrarile de gaze naturale."Romgaz a efectuat, incepand cu data de 1 octombrie 2017 in baza contractului incheiat cu Electrocentrale Constanta, livrari de gaze naturale in conformitate cu solicitarile clientului. Pe tot parcursul derularii contractului, Electrocentrale Constanta a inregistrat datorii restante.Pana in prezent, facturile aferente consumului, la data de 30 iunie 2018, se ridica la suma de peste 15,76 milioane lei, din care datoria restanta, facturata, este de 1,158 milioane de lei", se arata intr-un comunicat al Romgaz.Datoriile restante, care au ajuns in prezent la peste 16,28 milioane de lei, au fost esalonate, printr-o conventie incheiata in luna aprilie a acestui an, dar, din aceste datorii, Electrocentrale Constanta a achitat pana la 31 iulie doar 1,271 milioane de lei, reprezentand primele doua rate de esalonare si partial a treia rata, la care se adauga dobanzile."La data de 31 iulie 2018, Electrocentrale Constanta avea de achitat 1,158 milioane de lei reprezentand restanta la a treia plata conform conventiei. (...) Totodata, in lunile iunie si iulie ale anului curent, desi a fost notificata, Electrocentrale Constanta nu si-a indeplinit obligatiile de plata in avans, conform prevederilor contractuale in vigoare", au transmis reprezentantii Romgaz.Potrivit acestora, in lipsa platilor imediate a datoriilor conform contractului, societatea de gaz va fi obligata sa sisteze livrarile de gaze naturale catre Electrocentrale Constanta.