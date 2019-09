Avem semafoare inteligente, dar imbatranim in trafic. Ce ar trebui facut ca sa circulam mai bine prin Bucuresti

Cum si unde functioneaza semaforizarea inteligenta

Sursa foto: Arhiva Pixabay

Diagrame de trafic in baza carora sunt programate sistemele de semaforizare inteligenta. Foto: Arhiva Ziare.com/Alexandru Nistor

Ce poate si ce nu poate face sistemul

Intersectia Caii 13 Septembrie cu strada Drumul Sarii, in care s-a instalat de curand semaforizare inteligenta. Sursa foto: Google Maps.

Daniel Filipiuc, inginer de trafic la CMMTB. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

De ce nu avem deja semaforizare inteligenta in tot Bucurestiul

Cum arata, schematic, amplasarea semafoarelor inteligente intr-o intersectie. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Madalina Serban, directorul general al CMMTB. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Fara autobuze curate, parcari si sosea de centura moderna, vom imbatrani in trafic

Pentru fiecare jumatate de ora petrecuta in trafic, mai pierdem inca jumatate, din cauza aglomeratiei. Sursa foto: Tom Tom.com

Ziare.

com

Cu bani imprumutati de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a platit compania UTI SA instaleze, inca din perioada anilor 2007 - 2009, un sistem inteligent de dirijare a traficului, in oras. Tehnologia a ajuns, initial, in 96 dintre cele peste 400 de intersectii semaforizate ale Capitalei. Apoi, sistemul a fost extins partial si in alte 170 de intersectii.UTI a operat, de la sediul propriu, sistemul de semaforizare pe care il instalase. In 2015, insa, sistemul a picat. Asa ca PMB a renegociat cu UTI pentru o serie de lucrari de reparatii si mentenanta. In cele din urma, sistemul si-a reluat cu greu activitatea, dupa mai bine de un an in care n-a fost mare folos.In iulie 2017, Gabriela Firea a renuntat la colaborarea cu UTI, societatea fondata de Tiberiu Urdareanu. La acel moment, primarul general al Capitalei sustinea ca UTI lucrase prost si "capusase" bugetul Bucurestiului. De atunci, periodic, administratia Firea si UTI fac declaratii si emit comunicate de presa in care se acuza reciproc pentru aglomeratia de pe soselele Capitalei.Una peste alta, in vara anului 2017, Firea a prezentat un nou centru din care urma sa fie operat Sistemul de Management al Traficului din Bucuresti (SMTB). Acel centru - a carui amenajare si dotare a costat 260.000 de euro - functioneaza si astazi, in sediul Primariei Generale a Capitalei.De la rezilierea ultimului contract cu UTI, de sistemul inteligent de semaforizare se ocupa Compania Municipala de Managementul Traficului Bucuresti SA (CMMTB). La solicitaea, reprezentantii acestei societati au explicat cum muncesc zi de zi la sistematizarea traficului si au apreciat ca isi fac treaba bine, inregistrand rezultate notabile. Si-atunci, noi de ce continuam sa ramanem, zilnic, blocati in trafic?In Capitala exista, la acest moment, 455 de intersectii semaforizate. In jumatate dintre acestea, semafoarele functioneaza in baza unei scheme fixe. Asta inseamna ca semaforul este dinainte programat ca sa afiseze, in secvente, culoarea verde si culoarea rosie, la anumite intervale de timp. Intr-un oras care nu e aglomerat, un astfel de sistem ar fi suficient pentru a evita blocajele din trafic. In Capiltala, insa, din cauza aglomeratiei, sistemul este ineficient.Din ce motiv? Sa presupunem ca pe sosea, chiar inaintea unei intersectii, exista un semafor programat sa afiseze culoarea verde pentru masini timp de un minut, dupa care sa dea o secventa de rosu de 15 secunde (interval in care sa traverseze pietoni si sa treaca, prin intersectie, masini care care vin de pe alte strazi).Indiferent daca pe strada cu pricina circula 300 sau 600 de masini pe ora, semaforul va continua sa afiseze cate un minut de verde si cate 15 secunde de rosu. Iar asta inseamna ca, la orele de varf, la semafor se vor forma cozi de autoturisme care, in minutul de verde, nu au timp sa treca de semafor. Daca se intampla asta in mai multe intersectii, vor aparea ambuteiaje care risca sa blocheze zone intregi din oras.Or, sistemul de semaforizare inteligenta - instalat deja in 288 de intersectii din oras - are tocmai rolul de a preveni aceste ambuteiajele care deja i-au adus pe bucuresteni la capatul rabdarii. Iata cum.Un sistem inteligent de semaforizare are, inainte de toate, senzori (numiti bucle inductive) incastrati in carosabil. Acestia inregistreaza numarul de masini care intra si ies din intersectii. De la senzori, datele ajung la alte echipamente care - cu ajutorul unui sistem de operare - le interpreteaza si le folosesc pentru a lua decizia de a prelungi sau nu perioada de verde si de rosu a semaforului.In acest fel, semaforul va arata mai mult verde sau mai mult rosu, in functie de cat de aglomerata este strada, tocmai in incercarea de a nu permite formarea de ambuteiaje.Cum ia sistemul deciziile? In baza modului in care a fost programat sa urmeze instructiunile inginerilor de trafic. Acestia fac diagrame si stabilesc ce limite trebuie sa respecte sistemul, atunci cand dirijeaza traficul. Spre exemplu, sistemul trebuie sa-i lase pietonului o secunda pentru a parcurge fiecare metru de zebra (desi, in medie, ii lasa ceva mai mult). In plus, sistemul trebuie sa dea prioritate masinilor sau pietonilor la intervale echitabile, dar fara a crea ambuteiaje.Cand fac diagrame si calibrari ale sistemului de management al traficului, inginerii tin cont nu doar de ce se intampla intr-o singura intersectie, ci si de modul in care trebuie sa se circule pe un intreg bulevard sau o intreaga zona a orasului.Spre exemplu, in zona Pietei Unirii, sistemul ia decizii in incercarea de a preveni blocarea intregii zone, nu doar a unei singure intersectii.Nu in ultimul rand, in intersectiile cu semafoare inteligente sunt si camere video, care transmit, in timp real, imagini ale traficului catre dispeceratele CMMTB (din sediul Primariei Capitalei si din sediul Centrului de urgente al Capitalei). In aceste centre, ingineri de trafic, politisti si reprezenanti ai ISU monitorizeaza non-stop circulatia. Au la dispozitie imaginile de la camerele video, dar si o aplicatie care le arata cum functioneaza echipamentele in fiecare dintre cele 288 de intersectii in care avem semaforizare inteligenta.Imagini din centrul de monitorizare a traficului din incinta sediului PMB, de pe strada Regina Elisabeta. Foto: Ziare.com/Alexandru NistorInginerul de trafic Daniel Filipiuc din cadrul CMMTB spune ca, desi traficul e inca foarte aglomerat, pe bulevardele pe care s-a instalat semaforizarea inteligeta deja se simte diferenta., a explicat inginerul Daniel Filipiuc pentru cititoriiUna dintre probleme - sustine inginerul de trafic - este ca la scurt timp dupa ce semaforizarea inteligenta decogestioneaza o intersectie se petrec diverse evenimente care produc, din nou, aglomeratie.Sigur, cand conduci prin intersectie ai aceeasi senzatie: e aglomerat. Dar simplul fapt ca acum pot circula pe acolo mult mai multe masini pe ora e semn ca traficul e mai fluid", a mai explicat inginerul de trafic., explica Daniel Filipiuc.Inginerul de trafic a mai precizat ca e nevoie sa treaca circa o luna de la instalarea sistemului intr-o intersectie pana cand se poate face o calibrare a semaforizarii, care sa fie valabila pentru urmatoarele 3 luni.De prin 2007, administratia Capitalei a decis sa instaleze semaforizare inteligenta in cat mai multe intersectii din Centrul Capitalei, considerand ca e cea mai aglomerata zona din oras si, in consecinta, are cea mai mare nevoie de fluidizare a traficului.Din 2016, insa, strategia s-a schimbat, iar Primaria a hotarat sa semaforizeze, cu prioritate, marile bulevarde care ajung din centrul orasului pana in comunele de langa Bucuresti. De ce s-a procedat asa? Administratia Firea a sustinut ca multi bucuresteni s-au mutat in comunele din Ilfov, iar acum au nevoie de conditii bune de trafic, pentru a putea reveni, zilnic, la serviciu, in Capitala.De ce conteaza unde instalam mai intai semafoarele inteligente? Din cauza ca efectul dirijarii traficului cu ajutorul lor s-ar simti, poate, mai bine daca am avea intregi zone din Capitala semaforizate inteligent. Iar momentan, acesta tehnolgie a ajuns doar pe cateva strazi din Centru si pe 5 bulevarde (Iuliu Maniu, Pantelimon, Colentina, Liviu Rebreanu si 13 Septembrie). In plus, potrivit CMMTB, pana la finele anului, se vor mai instala semafoare inteligente pe Calea Grivitei, pe Bulevardul Theodor Pallady si pe Soseaua Giurgiului.In schimb, pe alte sosele foarte aglomerate, cum ar fi Barbu Vacarescu, Tunari sau Nerva Traian, nu stim cand se va instala sistemul inteligent de dirijare a traficului.In context, ne-am putea intreba: de ce nu instalam mai repede semafoare inteligente si in restul Capitalei?Madalina Serban, directorul general al CMMTB, a explicat pentruca exista o multime de documente pe care societatea trebuie sa le obtina pentru a se putea apuca de instalat sistemul, in intersectii.Mai exact, cea care decide in care dintre intersectii umreaza sa se instaleze semaforizarea inteligenta este Administrati Strazilor din cadrul PMB. Aceasta administratie ii furnizeaza CCMTB studii de fezabilitate pentru lucrari, in intersectiile indicate. Ulterior, CCMTB obtine pana la 15 avize si face proiectarea lucrarii. Una peste alta, de la momentul primirii studiului de fezabilitate si pana la inceperea lucrului trec aproximativ 6 luni.Ulterior, compania trebuie sa sape, sa instaleze senzori, sa intinda sute de metri de cablu si sa conecteze toate echipamentele din intersectie la sistemul de management al traficului. Si abia apoi incepe calibrarea, in vederea unei mai bune dirijari a traficului., spune Daniel Filipiuc.Interesant este ca, de fapt, autoritatile nici macar nu stiu cate masini circula, zilnic, pe strazile Capitalei. Potrivit datelor Directiei Regim Permise si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in Capitala erau inmatriculate, la inceputul lui 2019, 1,3 milioane de autovehicule (cu aproape 300.000 mai multe decat in urma cu un an). Dar nu toate sunt scoase, zilnic, din parcare. In schimb, din cauza ca orasul nu are sosea de centura moderna, multi soferi intra in Bucuresti doar pentru a-l tranzita.Cu sau fara semafoare inteligente, traficul din Bucuresti continua sa fie infernal. Potrivit indexului de trafic realizat de producatorul de echipamente de navigatie Tom Tom , la ore de varf, un drum pe strazile Capitalei dureaza de doua ori mai mult decat ar trebui.Sigur ca daca parte dintre bucuresteni si-ar lasa masinile acasa, pe sosele s-ar circula mai usor. Intrebarea este: cu ce sa circula oamenii prin Capitala, daca nu cu masinile personale?Ar putea-o face cu tramvaie si cu autobuze, daca acestea n-ar fi atat de soioase si daca n-ar ajunge atat de rar in statii. Sau daca am avea refugii civilizate, in care pe bucuresteni sa nu-i parleasca soarele si sa nu-i bata viscolul, in asteptarea unui mijloc de transport in comun. Din pacate, la aceste Capitole, autoritatile mai mult promit decat realizeaza...In plus, nici nu exista curse cu care oamenii mutati in comunele din jurul Capitalei sa poata ajunge, in conditii civilizate, inapoi in oras. Asa ca bucuresteanul continua sa circule cu masina, indiferent cat timp trebuie sa petreaca tocand marunt din buze, la volan!O alte solutie de fluidizare a traficului ar fi ridicarea masinilor parcate ilegal pe prima banda a soselelor (care incurca mult traficul). Problema este ca - pana nu ofera locuri de parcare pentru toti - autoritatile ar trebui sa foloseasca aceasta solutie cu precautie. Iar constructia de parcari nu este tocmai punctul forte al autoritatilor Capitalei...Modernizarea Centurii Capitalei si constructia Autostrazii A0, care se va inchide ca un inel in jurul Bucurestiului, ar ajuta, de asemenea, la descongestionarea traficului. Dar de ele se ocupa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care nu va finaliza niciunul dintre obiective, in anii care vin.Iar in aceste conditii, un lucru e clar: cu sau fara semafoare inteligente, pana cand nu vom avea suficiente autobuze curate, benzi dedicate transportului in comun, suficiente parcari si o sosea de centura moderna, vom continua sa pierdem, zi de zi, ore pretioase in trafic.