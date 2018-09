Azi e ultima zi in care Rosal mai face curatenie in Sectorul 3

Ziare.

De asemenea, intr-o postare video pe Facebook, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, anunta ca serviciul va fi preluat si gestionat de catre Directia de Salubritate din cadrul Primariei si isi exprima speranta ca activitatea propriu-zisa va incepe in decurs de cateva zile.Radu Simtion a precizat ca Rosal a notificat Primaria Sectorului 3 ca va presta acest serviciu pana pe data de 14 septembrie."E vorba de respectarea unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, emisa in cadrul unui proces vechi de zece ani de zile, care priveste nu numai compania Rosal, cat si celelalte companii de salubrizare din Bucuresti (...).Sentinta aceasta a ramas definitiva si irevocabila pe 14 iunie si acea sentinta obliga autoritatile publice sa execute anumite demersuri pentru a conforma contractele incheiate in 1999 cu prevederile legii concurentei, mai precis sa aprobe regulamente de salubrizare actualizate, caiete de sarcini care sa stabileasca conditiile de reglementare a serviciului, sa opteze pentru modalitatea de desfasurare a serviciului, fie printr-o licitatie, fie printr-o directie proprie si sa dispuna incetarea contractelor incheiate in 1999 la momentul semnarii si intrarii in vigoare a noilor contracte.Interpretand aceasta decizie, punand-o in executare, raportat si la decizia primarului Sectorului 3 din 14 august, prin intermediul careia a dat in administrare propriei directii serviciul de salubrizare, rezulta din interpretarea prevederilor legale ca ultima zi in care am putea asigura serviciul in baza contractului incheiat in 1999 este 14 septembrie", a precizat el.Radu Simtion a adaugat ca Rosal are disponibilitatea de a asigura serviciul de salubrizare in continuare pe raza sectorului, dar numai in baza unui nou contract. El a mentionat ca, in ultima perioada, Rosal a asigurat doar schimbul unu de lucru, conform unei minute semnate pe data de 6 septembrie la Primaria Municipiului Bucuresti intre reprezentantii companiei, ai PMB si ai Directiei de Salubrizare de pe raza Sectorului 3.Pe de alta parte, primarul Robert Negoita a anuntat joi ca peste cateva zile Directia Generala de Salubritate ar urma sa isi inceapa activitatea."Avem sesizari din ce in ce mai multe pe partea de curatenie, salubritate, ridicarea gunoiului. Avem mari probleme - asa cum am mai spus, nu e prima data - cu furnizorul de salubritate din Sectorul 3, caruia i-a expirat contractul si are obligativitatea pana preluam noi serviciul sa faca curat. Nu isi face treaba la nivelul pe care ni-l dorim - nivelul minim de decenta.Pe cale de consecinta, in cateva zile, speram sa intram noi, sa rezolvam aceasta problema. Acest serviciu va fi preluat si gestionat de catre Directia de Salubritate din cadrul Primariei Sector 3. Ne dorim sa fie curat. Azi, in oras, nu este curat", a aratat edilul intr-un mesaj video postat pe Facebook.El a mentionat ca prin preluarea serviciului de catre primarie se va asigura o mai buna calitate, la un cost redus.Pe data de 14 august, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat doua proiecte de hotarare in baza carora a fost infiintata Directia Generala de Salubritate, careia i-a fost data in administrare furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare pe raza acestei unitati teritorial-administrative.Potrivit hotararilor, Directia Generala de Salubritate este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 3. Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Directiei Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurata din venituri proprii si subventii de la bugetul local al Sectorului 3, precum si din alte surse legal constituite.Organigrama prevede un numar total de 367 de posturi, dintre care 15 de conducere. Directorul general urmeaza sa aiba un salariu de baza de 15.000 de lei, un inspector de specialitate, in functie de gradatia de vechime, va avea salariul cuprins intre 4.015 - 7.000 de lei, un maistru - intre 4.015 - 5.500 de lei, iar un muncitor calificat - intre 2.891 - 4.500 lei.Activitatile care se dau in administrarea directiei sunt: colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale, inclusiv fractii colectate separat; colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare; maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; curatirea si transportul zapezii de pe caile publice; colectarea cadavrelor de animale de pe domeniu public.