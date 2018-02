Bistritenii au iesit in strada, revoltati de ce face primaria cu banii lor: O treime sunt salarii nesimtite

Ziare.

Protestul, denumit pe o retea de socializare "Bistritenii-s revoltati, banii lor sunt pradati", a fost unul autorizat si la el au luat parte persoane care participa, in mod frecvent, si la protestele impotriva modificarilor legilor justitiei.Protestatarii au reclamat faptul ca se cheltuie prea multi bani cu salariile angajatilor din primarie, dar si cu proiectul sustinut de primarul Ovidiu Cretu si de majoritatea PSD din Consiliul Local Bistrita privind complexul sportiv si de agrement Wonderland de pe Dealul Cocosului, unde pana acum a fost construita o partie care a functionat, in acest sezon, doar trei zile, si urmeaza alte investitii, de tipul unui alpine coaster si al unui aqualand."Bistritenii s-au saturat sa vada ca, din taxele si impozitele locale pe care le platesc, administratia alege praful de acesti bani: in salarii nesimtite - aproape o treime din bugetul local se duce pe salariile personalului din primarie, proiecte megalomanice, in continuarea proiectului cu struto-cocosul (n.r. - partia de schi Cocos, care are ca logo un strut tricolor pe schiuri), lucrari de proasta calitate", le-a spus celor prezenti un fost primar al municipiului si fost consilier local, Adrian Florin Chereji.Un astfel de protest a fost organizat si in primavara anului trecut.Bugetul municipiului Bistrita va fi supus dezbaterii Consiliului Local miercuri, 14 februarie, in cadrul unei sedinte extraordinare.