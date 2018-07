Blocurile din Sectorul 1 vor avea containere de gunoi ingropate, dotate cu senzori de umplere si cartele de acces

Ziare.

com

Valoarea totala a investitiei, aprobata de Consiliul Local, este de aproximativ 158 de milioane lei si va fi suportata din bugetul local.Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, in sedinta de marti, documentatia tehnico-economica pentru realizarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor, iar potrivit acestui proiect cetatenii vor depune gunoiul pe baza de cartela in puncte de colectare subterane, amplasate in vecinatatea imobilelor.Aceste puncte de colectare vor fi dotate cu sisteme electronice de acces cu card si sisteme electronice de monitorizare a gradului de umplere. Fiecare container va avea un cip de identificare care va stoca informatii legate de tipul recipientului, adresa, utilizator, fractie deseu.De asemenea, pe masinile de gunoi vor fi montate cantare care vor transmite in timp real cantitatile colectate. Sistemul electronic de monitorizare va avea un terminal la prestatorul de salubritate Romprest si un terminal la departamentul de specialitate din cadrul Primariei Sectorului 1, astfel ca va exista o monitorizare clara a cantitatilor de gunoi ridicate. De asemenea, va fi supravegheat inclusiv timpul in care va ajunge masina de gunoi pentru a ridica deseurile.La fiecare amplasament, vor fi montate patru tomberoane separate care vor fi folosite, in prima etapa, pentru gunoiul umed si pentru materialele reciclabile. In a doua faza, se va asigura colectarea selectiva pe patru fractii: gunoi umed, hartie, plastic si sticla, asa cum prevede Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, precizeaza Primaria.De asemenea, casele din Sectorul 1 vor fi dotate cu mini-statii de compost care vor fi instalate gratuit, astfel incat gunoiul umed sa devina ingrasamant natural.Valoarea totala a investitiei, aprobata de Consiliul Local, este de aproximativ 158 de milioane lei si va fi suportata din bugetul local.Reprezentantii Primariei spun ca prin acest proiect se va rezolva atat problema mirosurilor neplacute, cat si problema insectelor si a rozatoarelor care apar in jurul ghenelor si a tomberoanelor.