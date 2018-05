Boc vrea sa ii dea numele Doinei Cornea unei strazi din Cluj

Ziare.

Potrivit unui comunicat al lui Emil Boc transmis, vineri, Doina Cornea a fost un reper moral al luptei anticomuniste si un fenomen unic pe axa rezistentei anticomuniste din Europa Centrala si de Est."Trecerea la cele vesnice a Doinei Cornea m-a intristat si marcat profund. Doina Cornea a fost un reper moral al luptei anticomuniste si un fenomen unic pe axa rezistentei anticomuniste din Europa Centrala si de Est. Istoricii o incadreaza, pe buna dreptate, in componenta istorica a opozitiei la comunism, nu numai a dizidentei.Apreciez curajul Doinei Cornea, de neinvins de catre Securitatea comunista. Doina Cornea va ramane un model si un exemplu de demnitate morala pentru societatea romaneasca. Ca un omagiu si o recunoastere de catre clujeni a luptei sale impotriva regimului totalitar comunist voi propune ca o strada din municipiul Cluj-Napoca sa poarte numele Doina Cornea", se arata in comunicat.Boc a subliniat ca Doina Cornea a fost o opozanta a regimului totalitar, care i-a facut mandri pe clujeni in anii '80, "cand a reprezentat cu demnitate si curaj vocea poporului inlantuit de dictatura comunista"."De la inceput, Doina Cornea a dorit sa cada regimul comunist vinovat de moartea a sute de mii de romani, iar Romania sa redevina o democratie occidentala cu revenirea Regelui Mihai I pe tron. Doina Cornea, ca si cadru didactic, a realizat relativ devreme, tarele unui regim opresiv si s-a transformat intr-un redutabil opozant al totalitarismului ceausist.Provenita dintr-o familie greco-catolica, Doina Cornea a avut parcursul normal al unei tinere din epoca fara sa se compromita totusi cu structurile comuniste. A absolvit facultatea, dar a refuzat sa se inscrie in UTM. Permanent si-a aratat nemultumirea ca biserica greco-catolica a fost interzisa", a precizat Boc.Edilul Clujului a sustinut ca taria si forta luptei Doinei Cornea s-au nascut din crezul crestin si lecturile filosofice ale exilului romanesc, iar aceasta si-a construit filosofia rezistentei "pe lupta si dorinta de libertate a individului impotriva colectivismului comunist"."Doina Cornea a pus mai presus persoana libera in credinta sa impotriva presiunii unui regim comunitarist ce anihila sufletul", a conchis Emil Boc.Amintim ca fosta disidenta a regimului comunist Doina Cornea, in varsta de 89 de ani, a incetat din viata in noaptea de joi spre vineri , in locuinta ei din Cluj-Napoca.Ea va fi inmormantata luni, la ora 15:00 , in Cimitirul Central din Cluj-Napoca.