Braila e scandalizata dupa ce Ministerul Sanatatii a propus transferul aici al pacientilor COVID-19 de la Galati

NU PUTEM PERMITE ACEASTA BATAIE DE JOC!!!

NU ADUCETI COVID 19 LA BRAILA!!!

Directia de Sanatate Publica Galati... Posted by Dragomir Viorel Marian on Sunday, March 22, 2020

Propunerea este criticata in termeni duri de primarul Brailei, Marian Dragomir, si de europarlamentarul PSD Mihai Tudose.Printr-o adresa transmisa de catre DSP Galati se propune ca pacientii cu COVID-19 sa fie dirijati catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Spitalul de Pneumoftiziologie Braila si Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila, iar cei non-COVID-19 sa fie dirijati catre spitalele de specialitate din Galati.Prin aceeasi adresa se propune ca femeile cu probleme ginecologice si gravidele confirmate COVID-19 sa fie dirijate catre spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Buna Vestire Galati.In finalul adresei, DSP Galati, care invoca o dispozitie a Ministerului Sanatatii, transmite ca asteapta luni un punct de vedere de la DSP Braila cu privire la aceste masuri.Propunerea DSP Galati a starnit un val de critici dure din partea primarului orasului Braila, Marian Dragomir, si a europarlamentarului Mihai Tudose, cei doi precizand ca nu vor permite ca orasul lor sa fie folosit in acest mod."Inconstienta? Prostie in cea mai acuta forma? Servilism? Strategia unor idioti este, mai nou, sa mute niste bolnavi confirmati sau nu intre judetele Braila si Galati. Aveti spre lectura adresa de la Ministerul Sanatatii... Deci, cand toata lumea a constatat ca "foiala" duce la raspandire, cand cea mai folosita expresie este:Acum cineva vrea sa faca schimburi de bolnavi intre judete.... caci, nu-i asa, daca scapam cu bine? Guvernul, caci acum pe perioada de urgenta el, guvernul, e, "seful" absolut al spitalelor, nu poate sa faca cumva ca fiecare municipiu resedinta de judet sa aiba conditii pentru izolarea si tratarea bolnavilor de Covid-19?!?!?!Vrea cineva sa "scape" de cele doua judete? Nu l-am auzit pe foarte vocalul prefect de Braila cu vreo atitudine, pozitie, ceva care sa-i justifice prezenta in fotoliul de prefect.... Sau tacerea lui este pretul pentru un loc pe listele de la parlamentare...Oricum, demisia lui cred ca va fi fireasca daca asa ceva se va intampla.... Poate o singura exceptie putem face.... Un loc la psihiatrie la Braila pentru cel care a gandit aceasta schema de turism interjudetean cu bolnavi contagiosi... Nu o sa-l ajute, dar macar sa aratam ca suntem gazde bune....", a scris pe Facebook europarlamentarul Mihai Tudose.La randul sau, primarul Brailei, Marian Dragomir, a scris tot pe Facebook ca nu va accepta propunerea DSP Galati."Directia de Sanatate Publica Galati PROPUNE: toti pacientii fara COVID 19 din spitalele din Braila sa fie mutati in spitalele din Galati. Pacientii care sunt confirmati cu COVID 19 din Braila si Galati sa fie tratati doar la Braila.De ce nu si la Galati? De ce mutati bolnavii dintr-un judet in altul? Pentru ca la Braila: Prefectul si unii sefi de deconcentrate sunt slugi umile? Cei din alte judete sunt mai "smecheri"?Aceasta propunere nu poate fi acceptata, deoarece nu putem permite ca Braila sa se transforme in orasul COVID 19, in timp ce alte orase "exporta" la noi acasa bolnavii infectati. Luni dimineata, Primaria Municipiului Braila va transmite adresa oficiala catre toate institutiile implicate astfel incat aceasta propunere sa nu fie niciodata pusa in practica.Este normal sa tratam cu maxima responsabilitate brailenii care vor avea coronavirus, DAR nu trebuie sa acceptam niciodata sa ne transforme in orasul infectat. Voi cere demisia celor care vor accepta aceasta bataie de joc. Solicit public prefectului sa nu mai accepte astel de lucruri. Oricat va vor impune de la Bucuresti sa pastrati secretul, noi tot vom afla si nu putem lasa pe nimeni sa-si bata joc de Braila", a declarat primarul Brailei, Marian Dragomir.