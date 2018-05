Brailenii n-au de cinci zile transport in comun: Soferii cer bani, Braicar ii ameninta cu concedierea, autoritatile nu se baga

Ziare.

Practic, sunt cinci zile de cand municipiul Braila este lipsit de mijloacele de transport public local, Braicar fiind unicul operator de transport in comun din oras.Soferii de la Braicar au protestat zilnic in ultimele zile, ei adunandu-se la depou unde cer negocieri cu administratia societatii pentru a stabili impreuna un grafic dupa care sa le fie majorate salariile.Pe de alta parte, oficialii companiei le-au transmis salariatilor sa iasa pe trasee, pentru ca altfel risca sa fie concediati, dar salariatii vor mai intai incheierea unui protocol care sa vina cu asigurari ca le vor fi marite lefurile.Soferii de la Braicar spun ca isi vor da demisia in masa daca unii dintre protestatari vor fi sanctionati in urma conflictului spontan declansat saptamana trecuta.Soferii nu vor sa iasa pe trasee pana nu au garantia unor majorari salariale, la inceput cu 7,5 la suta, urmand ca, in etape, sa creasca majorarea pana la circa 28 la suta. Oamenii vor insa certitudini si asigurari ca salariile le vor fi marite, altfel ei spun ca vor continua protestul prin refuzul de a iesi cu masinile pe traseu.