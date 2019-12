Bucurestenii i-au spus "mana prinsa-n calorifer". Dar iata ce reprezinta si cat a costat noul monument din Sectorul 2

Ziare.

Inca de pe 29 august, Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat o hotarare in care se prevedea ca urmeaza sa se realizeze "comemorarea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, prin amplasarea unui monument comemorativ intr-o locatie vizibila de pe raza Sectorului 2 care sa aminteasca de sacrificiul celor care s-au jertifit pentru eliberarea Romaniei de comunism".Realizarea si inaugurarea acestui monument urma sa faca parte dintr-un proiect numit "Pro Memoria 89 - Credinta, Curaj, Egoism". Acest proiect includea si un eveniment la care sa participe circa 1.000 de persoane si la care sa aiba loc si inaugurarea monumentului si o ceremonie de depunere de coroane.In aceeasi hotarare de consiliu se mai arata si ca primaria de sector si Sindicatul Revolutionarilor - 89 vor decide ce sculptor va realiza monumentul, in baza unei selectii care urma sa se desfasoare la nivelul Facultarii de Arte Plastice.Se estima atunci ca pentru proiect va fi nevoie de circa 60.000 de lei, bani proveniti din bugetul local.Ulterior - potrivit informatiilor oferite pentrude viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu - a fost ales pentru realizarea monumentului sculptorul Adrian Parvu, conf.univ.dr. la Facultatea de Arte din Bucuresti.Viceprimarul Sectorului 2 spune ca primaria si-a mentinut angajamentul de a finanta realizarea monumentului cu 60.000 de lei. Dar cum fondurile n-au fost suficiente, sculptorul a fost nevoit sa mai stranga sponsorizari de circa 40.000 de lei.Intr-un memoriu al Primariei Sectorului 2, se arata ca sculptura "este intitulata 'Semnul Eroului' simbolizand, printr-o mana intinsa spre cer, victoria tragica asupra perioadei cenusii traita colectiv si totodata simbolizand libertatea care a invins catusele care o legau.Alaturarea mainii si a Crucii Sfinte reprezinta semnul jertfei, al sacrificiului, avand un sens ascendent si descatusandu-se prin inaltare. Formele geometrice amplasate perimetral pun in evidenta ascensiunea formei umane, care in detrimentul incatusarii atat fizice, cat si spirituale alege libertatea eterna.Totodata prin acest monument comemorativ se doreste mentinerea in memoria colectiva a evenimentului crucial din istoria Romaniei - Revolutia din Decembrie 1989 si a valorilor garantate prin Constitutia Romaniei".Potrivit aceluiasi document, realizarea statuii se impunea in conditiile in care "cinstirea eroilor care, prin credinta si curaj, pana la jertfa suprema, in fapt fondatori ai definirii Legii fundamentale a statului, drepturilor si libertatile cetatenilor, ai dreptatii si demnitatii oamenilor si ai liberei dezvoltari a personalitatii umane in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman, este de datoria noastra, a tuturor, reprezentand o obligatie morala".