Bucuresti, 2020 - Avariile si gerul de afara ne tin in frig in case. Exista solutii?

Cum functioneaza termoficarea, in Bucuresti

Asa arata conductele dintr-un punct termic - Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Firea a pus dezastrul pe seama grelei mosteniri, dar a promis solutii

Sudori care repara si inlocuiesc magistralele de termoficare, in galerii de sub Bucuresti - Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Adio, RADET! Pe altadata, bani europeni! Balbaieli administrative si situatie incerta la companiile municipale

Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Cu rosu pe harta, magistralele care ar urma sa fie inclouite cu bani europeni. - Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Firma noua, probleme vechi. Va ajunge Termoenergetica in faliment, la fel ca RADET?

Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

In teorie, PMB are solutii. Doar sa nu ramana iar fara bani

Directorul general al CM Termoenergetica (si fostul administrator special al RADET) Alexandru Burghiu - Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Ziare.

com

va spune, pe larg, povestea a aproape trei decenii de delasare si incompetenta care au adus al doilea cel mai mare sistem de termoficare de pe continent in pragul dezafectarii.Sistemul de termoficare al Capitalei are mai multe componente.Primele sunt CET-urile administrate de ELCEN (la randul sau, controlat de Guvern). Aceste centrale produc apa fierbinte pe care o livreaza pe magistrala tur (conducta groasa, subterana, cu diametru de pana la 1,2 metri) catre circa 1.000 de puncte termice amplasate in toata Capitala.Ati crede ca aceasta apa oparita ajunge in calorifere si la robinete? Ei bine, nu! De la punctele termice, apa respectiva se intoarce, pe magistrala de retur (conducta la fel de groasa ca si magistrala tur), direct la centrala care a livrat-o.Ce rost are deci tot acest circuit? E foarte simplu. Apa fiarta de la CET este transportata pana la punctul termic doar ca sa treaca printr-un dispozitiv numit schimbator de caldura. In interiorul acestuia, apa de la CET o incalzeste pe cea care pleaca pe conducte mai subtiri - numite retea secundara de distributie - catre calorifere si robinete.Cei aproape 4.000 de kilometri de conducte din subteranele Bucurestiului, dar si punctele termice sunt in administrarea Companiei Municipale Termoenergetica SA.Sistemul de conducte si de puncte termice a fost construit in timpul regimului comunist, in circa 25 de ani. Ca sa reziste, el ar fi trebuit intretinut. Si, din pacate, n-a fost Dupa Revolutie, cei mai multi dintre primarii generali ai Capitalei au preferat sa faca orice altceva cu banii publici decat sa investeasca in termoficare. Asa ca sistemul s-a deteriorat, an dupa an, inregistrand pierderi tot mai mari.Au inceput mai intai sa pocneasca tevile subtiri de pe reteaua secundara de distributie. Apoi, de prin 2018, au crapat, cel putin o data pe luna, si conducte magistrale. Iar cand o magistrala se sparge, avaria e masiva. Se poate repara, dar greu si numai daca se sisteaza furnizarea apei calde si a incalzirii pentru o multime de oameni. In ultimele ierni, mii de oameni au ramas in frig din cauza avariilor produse la conductele magistrale.Inca de la inceputul mandatului, Gabriela Firea a spus ca vina pentru haosul in care se afla termoficarea Bucurestiului le apartine primarilor care au condus Capitala pana in 2016. Cu toate acestea, Firea mai spunea si ca are un plan pentru salvarea incalzirii centralizate si ca va accesa inclusiv bani europeni pentru asta.Din pacate, desi mandatul primarului general se apropie de sfarsit, problemele raman in mare parte nerezolvate, iar sistemul de termoficare risca, in continuare, sa ajunga pe butuci. Iata de ce.Bucurestenii platesc din buzunar doar o mica parte din pretul incalzirii centralizate. Cu alte cuvinte, o gigacalorie (cantitatea de energie necesara pentru a incalzi apa de pe tevi - n.red.) costa acum 428,14 lei, din care bucurestenii achita doar 163 de lei. Restul sumei este acoperita de Primaria Capitalei, prin subventie.Ani la rand, Primaria Capitalei n-a platit la timp subventia catre RADET. In consecinta, la randul ei, Regia n-a avut cu ce sa isi achite datoriile catre furnizorul de agent termic (ELCEN - n.red.). Si asa RADET a acumulat datorii, an de an.In plus, contractul de livrare era dezavantajos pentru RADET, permitand ELCEN sa perceapa penalitati chiar si atunci cand Bucurestiul era pregatit sa isi plateasca la timp incalzirea.Dintr-o multime de astfel de cauze - adesea trecute cu vederea de primarii Capitalei - RADET a ajuns sa datoreze ELCEN nu mai putin de 3,7 miliarde de lei. Iar in 2016, atat RADET cat si ELCEN au intrat in insolventa. Dar lucrurile abia atunci incepeau sa se complice intr-adevar.Din cauza insolventei, RADET nu mai putea accesa cei 186 de milioane de euro prevazuti in Programul Operational de Infrastructura Mare 2014 - 2020 (POIM) special pentru modernizarea termoficarii din Bucuresti. Banii ii erau suficienti Primariei pentru cam un sfert din conducta magistrala uzata.In consecinta, ca sa nu piarda acesti bani, Gabriela Firea a infiintat Compania Muncipala Energetica SA. Aceasta urma sa preia salariatii, infrastructura si activitatea RADET si, neavand datorii, sa poata accesa finantarea europeana.Dar instanta a declarat ca respectiva companie s-a infiintat ilegal . In loc sa o inchida si sa infiinteze alta, insa, administratia Firea a tras de timp, luni la rand. In cele din urma, cu chiu, cu vai, primarul general a reusit sa scindeze compania ilegala si sa infiinteze altele doua: CM Termoenergetica SA (al carei rol era sa preia infrastructura, activitatea si angajatii RADET) si CM Energetica Servicii SA (care sa repare conductele si punctele termice) In teorie, se facuse un pas mare spre accesarea fondurilor europene. PMB anunta ca lucreaza la proiect si ca urmeaza sa depuna pana la finele lui 2019, pe ultima suta de metri, cererea de finantare pentru atragerea banilor europeni Din pacate, insa, din informatiile oferite pentrude surse apropiate fenomenului, PMB n-a depus nici pana astazi documentatia completa pentru accesarea fondurilor si spera la o noua prelugire a termenului in care sa poata accesa banii.Oricum, toamna trecuta, administratia Firea a avut si alte griji. In noiembrie, RADET a intrat in faliment . De la acel moment, zilele in care Regia mai putea da caldura in Bucuresti erau numarate. Iar CM Termoenergetica SA - desi se infiintase deja - nu avea salariati cu norma intreaga care sa administreze termoficarea si nici utilaje.De fapt, nici macar nu avea dreptul sa o faca, din cauza ca nu i se delegase serviciul, nu avea in administrare conductele si nici macar nu obtinuse licenta de distributie a agentului termic. Deci, practic, nici CM Termoenergetica nu putea da caldura in Capitala. A urmat o perioada de confuzie . Dar pana la urma, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a acordat licenta pentru CM Termoenergetica SA, iar aceasta a preluat, pe repede inainte, distributia de agent termic in Capitala, de la 1 decembrie 2019.In continuare se lucreaza la inchirierea sau cumpararea unor utilaje din patrimoniul privat al falimentarei RADET, cu care Termoenergetica sa lucreze.Una peste alta, situatia administrarii sistemului de termoficare a inca neclara. Spre exemplu, CM Energentica SA exista inca, desi ar fi trebuit sa dispara, dand nastere companiilor Termoeneregtica SA si Energetica Servicii SA. Ramane sa vedem cum se vor clarifica lucrurile.In plus, CM Termoenergetica SA e la inceput de drum si risca sa ajunga repede in situatia RADET, daca administratia Capitalei nu va reusi sa tina lucrurile sub control.Consilierul general Catalin Deaconescu a precizat pentruca exista riscul pronuntat ca Termoenergetica SA sa o ia pe urmele falimentarei RADET si sa ajunga, in curand, in sapa de lemn.Asta, mai ales ca in prezent mecanismele de finantare ale CM Termoenergetica sunt similare cu cele folosite si la RADET, pe vremea cand aceasta dadea caldura, in Capitala."In cazul RADET, spre exemplu, costul de distributie a agentului termic era mai mare decat incasa Regia din subventie si de la populatie. Iar asta inseamna pierderi continue. Or, daca nu actualizezi pretul gigacaloriei - fie ca maresti pretul la populatie, fie ca majorezi subventia - nu ai cum sa elimini aceasta pierdere.Apoi, exista pierderile financiare (rezultate din activitatea curenta, productivitate scazuta etc). Conducerea RADET s-a laudat ca a redus aceste pierderi, in ultimii ani. Dar le-a redus in perioada de insolventa, cand RADET avea termene de plata mai generoase si nu ii curgeau penalitati. Acum, cu Termoenergetica SA, alta este situatia.Pierderi exista si din cauza ca vara societatea de termoficare vinde putin. Din 10 gigacalorii cumparate, spre exemplu, societatea ajunge sa vanda doar aproape 4 gigacalorii. Si doar pentru acestea 4 facturate incaseaza subventie de la Primarie si bani de la populatie. In rest, e pierdere! Vara trecuta pierderile au ajuns la 67%. Abia iarna aceste pierderi mai scad, ajungand la 20-30%.Bineinteles ca trebuie rezolvata problema conductelor uzate, in care apa se raceste (din cauza ca nu sunt izolate) sau din care apa curge", a mai spus Catalin Deaconescu.PMB si conducerea CM Termoenergetica sustin ca au solutii pentru toate aceste probleme. Din pacate, solutiile respective sunt momentan mai degraba teoretice.Spre exemplu, PMB a obtinut acordul Consiliului General sa dea Termoenergetica SA 645,8 milioane de lei, cu care compania sa plateasca energia cumparata de la ELCEN, salariile, utilitati si chiar sa aiba cu ce face investitii.Singura problema este ca PMB n-a avut si nici acum nu are toti acesti bani in vistierie. Si nici nu vrea sa-i ia din capitalul diverselor companii municipale. Asa ca, in cel mai bun caz, PMB ar putea sa-i dea companiei bani cu taraita, ca sa nu o lase sa se scufunde in datorii.Spre exemplu, pe durata iernii, PMB ar trebui sa plateasca in avans gazul necesar producerii agentului termic. Vara, in schimb, ar trebui sa-i dea bani companiei Termoenergetica pentru ca aceasta sa poata plati la timp tot ce cumpara de la ELCEN, chiar daca reuseste sa vanda numai o parte.In caz contrar, in scurt timp, Termoenergetica SA se va scufunda in datorii, la fel cum a facut RADET.Apoi, tariful incasat de Termoenergetica pe gigacalorie va trebui si el majorat. Potrivit directorului Termoenergetica, Alexandru Burghiu, tariful curent "se apropie cat de cat de realitate". Or, asta inseamna ca inca nu e suficient de mare pentru a evita pierderile.Si, nu in ultimul rand, lucrarile de inlocuire a conductelor vor trebui accelerate. Potrivit celor mai recente informatii oferite, Termoenergetica SA incearca sa inlocuiasca circa 20 de kilometri pe an in regie proprie si cu parteneri privati. In plus, potrivit unui raspuns formulat la solicitarea, compania Energetica SA (dupa transformarea in Energetica Servicii SA, probabil - n.red.) are in plan sa inlocuiasca circa 15 kilometri de conducta magistrala, in 2020.Inlocuirea tevii nu e lucru usor. Cu toate astea, daca nu se va gasi o solutie pentru accelerarea lucrarilor, exista riscul ca inlocuirea conductei sa dureze cateva zeci de ani, in care mii de bucuresteni sa ramana in continuare in frig, iarna de iarna. Or, asa ceva este inacceptabil!Ramane sa vedem in lunile urmatoare ce solutii vor gasi PMB si Guvernul Romaniei pentru a evita ca termoficarea sa ajunga, din nou, in pragul falimentului.