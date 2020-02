Bugetul in administratia publica locala - atunci cand sirenele canta in cor cu lebedele in primarii

Alexandru Dimitriu este avocat, doctor in drept si colaborator al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti. Are noua carti publicate (autor si coautor) si 22 de articole in revistele de profil.

Acest articol nu este unul despre mitologie si nici despre ornitologie. Este despre (i) responsabilitate, si (lipsa de) onestitate in administrarea banului public, activitate ce trebuie sa se realizeze in folosul cetateanului, iar nu in beneficiul clientelei politice.In aceasta perioada, sunt lansate in dezbatere publica bugetele primariilor de sector si cel al Primariei Generale a municipiului Bucuresti.Atunci cand un instrument financiar cum este bugetul unei primarii este mistificat si ajunge sa fie rezultatul unei disperari nascute din incompetenta, cetatenii sunt cei care au de pierdut. Bugetul nu este nici creatura mitica si nici legenda. Este un instrument, un plan de afaceri ce contine estimarea veniturilor unei primarii in baza careia se pot realiza cheltuieli.La o simpla analiza a bugetelor primariilor din Bucuresti, se observa o obsesie in a prognoza venituri astronomice si nerealiste. Este un concurs deschis intre administratiile de sector si cea generala in care fiecare primar promite, precum in epoca de aur, realizari bugetare anuale cat, realist, s-ar putea face in trei ani.De ce se intampla lucrul asta? Pentru ca suntem in an electoral si s-a intrat in acea spirala a absurdului in care pomenile electorale si masurile populiste sunt puse in opera. Ca sa se poate promite ceea ce nu se poate realiza, trebuie sa existe insa un cadru bugetar pentru ca Legea finantelor publice interzice efectuarea unor cheltuieli daca bugetul nu prevede venituri corespunzatoare.Prin urmare, daca tot trebuie sa promitem, hai sa avem o baza solida a minciunii, anume un buget nerealist si mistificat. Cu alte cuvinte, nu poti minti in legatura cu cheltuielile pe care le faci fara a minti si cu privire la veniturile pe care urmeaza sa le aiba o primarie.Actualii primari se considera adevarati oameni de stat cand, de fapt, se comporta ca niste sirenute odioase, dornice sa pacaleasca cetatenii care, spera ei, ar urma sa le cada prada si sa ii voteze pentru un nou mandat. Se insala amarnic. Minciunile lor nu mai sunt nimic altceva decat un simplu zgomot de fond, iar promisiunile populiste nu reprezinta nimic altceva decat ultimul lor cantec inainte de a iesi definitiv din scena politica. Actuala administratie publica a Bucurestiului isi joaca ultima carte, un ultim act al unei piese de teatru triste pentru Bucuresti.Este timpul pentru o administrare publica locala onesta si transparenta, astfel incat scopul final al acestei activitati sa fie cresterea bunastarii si a nivelului de trai al cetatenilor care sunt si trebuie sa fie singurii beneficiari ai activitatii functionarilor publici. Bugetul trebuie sa fie unul realizabil prin care sunt maximizate veniturile primariilor, printr-o administratie eficienta.Cum se poate realiza acest deziderat? Iata 4 masuri simplu de implementat care vor duce la evitarea oricarui derapaj bugetar:Introducerea unei reguli potrivit careia, daca suma bugetata pentru un capitol de venituri este mai mare cu 10% decat cea realizata efectiv in anul anterior, atunci aceasta crestere sa fie explicata clar si sa fie fundamentata economic;Modificarea sistemului de planificare bugetara prin introducerea bugetului de performanta pe baza de programe, care va realiza trei lucruri esentiale: va stabili o legatura clara si masurabila intre resursele utilizate si rezultatele obtinute; va contribui la transparentizarea si simplificarea structurii bugetului pentru cetateanul obisnuit si va constitui temelia pentru introducerea managementului pe baza de performanta a personalului;Democratizarea planificarii bugetului prin dezbateri largi cu cetatenii, ONG-urile, mediile profesionale si mediul de afaceri privind pregatirea bugetului;Dezbaterea publica a rapoartelor financiar-bugetare anuale. Este simplu sa fii onest, trebuie doar sa iti doresti acest lucru.