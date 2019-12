Bulevardul Decebal s-a deschis, dar nu si pentru autobuze. Explicatia Primariei Sectorului 3

Ziare.

Pana in a doua parte a lunii iunie, autobuzele de pe traseul 104 circulau pe capatul dinspre Piata Muncii al Bulevardului Decebal. Ulterior, insa, Primaria Sectorului 3 a inchis respectiva portiune de bulevard , incepand de la iesirea din piata si pana la intersectia cu strazile Delea Noua si Dristorului.De ce a facut primaria de sector asa ceva? Din cauza ca avea nevoie sa sape in zona bulevardului pentru a construi, in subteranele acestuia, o parcare pentru mai mult de 700 de autovehicule.Initial, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a promis ca circulatia in zona se va deschide pe 15 septembrie. Acest lucru nu s-a intamplat insa. A trecut o luna, apoi inca una, iar bulevardul tot santier deschis a ramas.In tot acest timp, autobuzele de pe traseul 104 - unul dintre cele mai aglomerate din Capitala - s-au ingramadit pe strazi inguste , cum ar fi Delea Noua. Mai ales la orele de varf, in zona s-au creat blocaje, iar bucurestenii au pierdut timp pretios, in trafic.In cele din urma, insa, in prima parte a lunii decembrie, Primaria Sectorului 3 a anuntat ca deschide in curand circulatia. Pe 4 decembrie, primarul Robert Negoita a declarat pentruca incearca sa dea drumul la trafic pe Bulevardul Decebal intr-o saptamana. Pe 15 decembrie - adica duminica trecuta - traficul pe segmentul de bulevard s-a reluat in sfarsit. S-au deschis doar care 2 benzi pe sens (nu toate 3 de pe sensul dinspre Piata Muncii spre Piata Alba Iulia si nici toate cele 4 benzi de pe sensul opus).Greu de inteles este, insa, de ce - desi sectorul de bulevard dintre intersectia cu strada Delea Noua si pana la Piata Muncii s-a deschis - autobuzele de pe traseul 104 nu folosesc inca ruta. Ba dimpotriva, acestea continua sa se ingramadeasca pe stradutele mici, cu o banda pe sens, pe care au fost nevoite sa circule in perioada in care bulevardul a fost impracticabil.De ce se intampla asa? La solicitarea, reprezentantii Primariei Sectorului 3 au transmis ca portiunea de bulevard a fost reconstruita trainic, iar autobuzele pot circula fara nicio restrictie pe el.In plus, chiar daca nu s-a reluat circulatia pe toate benzile bulevardului, e destul loc pentru autobuze. La urma urmei, daca acum acestea incap pe strazi cu doar o banda pe sens, cu siguranta ca ar avea loc si pe un bulevard cu doua benzi pe sens, au mai apreciat reprezentnatii Primariei Sectorului 3.Acestia au mai transmis si ca decizia de a reconfigura traseul 104 nu apartine, insa, primariei de sector, ci STB SA.Din pacate, reprezentantii STB SA au subliniat deja, in repetate randuri, ca nu ofera informatii pentrudecat in baza unor solicitari scrise. In consecinta, am cerut in scris informatii cu privire la momentul in care miile de bucuresteni care calatoresc zilnic prin zona Pietei Muncii cu autobuzele 104 vor putea circula in conditii mai bune, pe Bulevardul Decebal si nu pe stradutele inguste din jur.Vom reveni cu amanunte cand STB va raspunde la solicitarea noastra.