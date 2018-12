Buzau: Peste 18.900 de familii, fara curent electric din cauza vantului puternic

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Prefecturii Buzau, 4 linii au fost afectate total, 16 linii - partial, iar 271 de posturi de transformare erau nealimentate. Astfel, sambata seara, peste 18.900 de familii din 18 comune buzoiene nu aveau curent. Este vorba, printre altele, de localitatile Vadu Pasii, Sageata, Robeasca, Posta Calnau, Blajani, Galbinasi, Merei, Tintesti, Rusetu, C.A. Rosetti, Cochirleanca, Ramnicelu, Balaceanu, Ghergheasa, Puiesti si Balta Alba.Situatia a aparut din cauza viscolului din zona de campie a judetului. In teren, pentru remedierea defectiunilor, au fost scoase la lucru 15 echipe.Prefectul judetului Buzau, Carmen Ichim, i-a convocat, sambata seara, pe responsabilii Sectiei de Drumuri Nationale Buzau, ai Drumurilor Judetene, ai firmelor care au incheiat contracte de deszapezire pe drumurile judetene si pe sefii structurilor MAI pentru o analiza a modului in care s-a intervenit pentru deszapezirea cailor de comunicatii in cursul zilei de sambata.Prefectul Carmen Ichim si vicepresedintele Consiliului Judetean, Adrian Petre, le-au pus in vedere reprezentantilor firmelor de deszapezire sa actioneze in permanenta pe durata codului galben de ninsori, lapovita si polei, valabil pana maine seara, la orele 18.00 si au stabilit ca saptamana viitoare sa trimita echipe de control la toate aceste firme pentru a verifica daca dispun de intreaga capacitate de interventie stabilita la momentul incheierii contractelor.