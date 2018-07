Cainii si pisicile fara pedigree nu mai pot fi vandute pet shop-urile din Bucuresti

Ce vand acum pet shop-urile sunt caini care seamana cu labradori sau bichoni

Amenzile pot ajunge pana la 5.000 de lei."Veritabile crescatorii de caini si pisici s-au dezvoltat in ultimii ani, care alimenteaza pet shop-urile si comerturile similare sau site-urile de comert online. Din pacate, bunastarea animalelor nu este respectata, conditiile de pastrare, rata fortata de inmultire (animalele fiind abandonate pe teritoriul public dupa ce au ajuns la capatul ciclului de inmultire profitabila pentru proprietari), sanatatea biologica (probleme din cauza conditiilor insalubre de crestere) (...) Cetatenii sunt inselati in mod constant cumparand pisici sau caini de o anumita rasa din pet shop-uri, desi niciun caine de exemplu nu are pedigree", se arata in expunerea de motive a proiectului votat, joi, de CGMB.Potrivit proiectului, care se refera la comercializarea animalelor ce provin din alte surse decat adaposturi sau crescatorii cu certificare pedigree, cei ce nu respecta aceste prevederi risca amenzi intre 1.000 si 3.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si 3.000 si 5.000 de lei pentru persoanele juridice."Expertii denunta de asemenea conditiile improprii in care sunt tinute animalele pana la vanzare si faptul ca aceste conditii sunt raspunzatoare de probleme atat comportamentale, cat si medicale, lucru care duce la abandonarea lor ulterioara, cand cumparatorul realizeaza ca nu il poate integra corect in familie (costuri pentru tratament, intretinere costisitoare din cauza unor condtii medicale care impun o anume dieta si costuri cu educatie, valabil pentru caini mai ales", se mai arata in expunerea de motive a proiectului.Potrivit documentului, a crescut cererea de animale de companie, in prezent, in Bucuresti, dupa estimarile Colegiului Medicilor Veterinari,Tudor Tim Ionescu, consilierul general care a initiat un proiect de interzicere a comercializarii animalelor fara pedigree, sustine ca, in prezent, pet shop-urile nu pot sa dovedeasca faptul ca animalele au certificare autentica."Vanzarea de caini si pisici in pet shop-uri si in magazine, comerturi sau targuri de pe raza municipiului Bucuresti nu se va mai putea decat cu doua conditii: sa provina dintr-o canisa autorizata, iar animalele sa aiba certificate de autenticitate emise de asociatia chinologica sau daca provin din adaposturi.De ce de la adaposturi? Pentru ca ne dorim sa promovam adoptiile si exista atatia caini care nu au familii, care zac in adaposuri. Ori, daca pet shop-urile tot isi doresc sa comercializeze caini, perfect, nu este niciun fel de problema, sa adopte puiuti din adaposturi, sa-i spele, sa-i parfumeze si sa-i vanda cu cat vor ei, chiar si pe 1.000 de euro, daca sunt iscusiti ca antreprenori", a declarat Tudor Tim Ionescu, consilier din partea ALDE in Consiliul General al Municipiului Bucuresti si initiatorul acestui proiect.Potrivit acestuia, in prezent, cainii cu pedigree se cumpara numai de la canise autorizate, care se gasesc pe site-ul asociatiei chinologice."Ceea ce vand acum pet shop-urile, ca sa fie pe intelesul tuturor, nu sunt decat caini care seamana cu labradori sau bichoni, iar comerciantii nu pot dovedi prin acte ca acel animal chiar este certificat autentic(...) De asemenea, se cumpara multi caini care sunt bolnavi, pentru ca sunt tinuti in conditii improprii", mai spune Ionescu.Consilierul general mai precizeaza ca, in prezent, animalele din pet shop-uri ar proveni de la ferme de animale care ar inmulti fortat patrupedele, din ratiuni comerciale."Animalele care se comercializeaza acum in magazine provin din ferme de animale, unde cei care le cresc vor sa faca bani, si se apuca sa inmulteasca foarte mult, adica anormal. Si atunci, fiind o inmultire fortata, apar si anomalii genetice", mai explica Tudor Tim Ionescu.