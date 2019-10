Capitala se sufoca intre betoane! Cum salvam putinele spatii verzi ramase in oras

Politistii locali sunt primii care ar trebui sa afle

Octavian Berceanu, consilier general USR

Cand sunam la Garda de Mediu si la Garda Forestiera

Unde-i unul, nu-i putere! Parcurile se salveaza cu grupuri de initiativa

Daca statul nu opreste dezastrul, cerem ajutor de la Politie si Parchet

Octavian Berceanu, langa molozul pe care Garda de Mediu sustine ca nu il vede. Foto: Arhiva Facebook/Octavian Berceanu

Luptele sunt de durata, dar merita

Ziare.

com

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in fiecare oras ar trebui amenajati cate 50 de metri de spatiu verde pentru fiecare locuitor. In Europa, exista insa si administratii locale care au facut pentru oameni mult mai mult decat a recomandat OMS.Spre exemplu, in Helsinki (Finlanda), fiecarui locuitor ii revine o suprafata de peste 105 metri patrati de spatiu verde . Iar in Viena (Austria), pentru fiecare locuitor sunt amenajati circa 100 de metri patrati de verdeata.In Capitala Romaniei, in schimb - potrivit celor mai recente date facute publice de administratiea locala - n-ar exista mai mult de 23 de metri patrati de spatiu verde pentru fiecare bucurestean.Cu alte cuvinte, in vreme ce finlandezii si austriecii au de doua ori mai mult spatiu verde decat a recomandat OMS, bucurestenii au de peste 4 ori mai putin (presupunand ca datele sunt reale si verificate, iar lucrurile nu stau, de fapt, mult mai rau de atat -n.red.).Si mai rau este ca - in loc sa ia exemplul altor capitale europene si sa amenajeze noi spatii verzi - administratia Bucurestiului permite si distrugerea celor existente. Spre exemplu, numai in ultimele cateva luni, mai multi bucuresteni au constatat, cu stupoare, ca parcurile din vecinatatea locuintelor lor sunt sistematic rascolite cu excavatorul sau acoperite cu pamant si moloz. Si nu din vina vreunui dezvoltator imobiliar, ci chiar din cauza unei primarii de sector.Intrebarea este: ar putea, intr-adevar, un om obisnuit - deja ocupat cu treburile zilnice si lipsit de orice experienta in administratia publica - sa le tina piept autoritatilor si sa impiedice distrugerea unui parc sau a unei gradini?Ei bine, exista bucuresteni care au demonstrat deja ca oamenii simpli au puterea sa faca toate acestea. Cheia este sa stie cand si cui sa ceara ajutor.Informatii complete despre pasii pe care ii are de facut un bucurestean hotarat sa salveze un parc a oferit pentruconsilierul general Octavian Berceanu (USR). Acesta are experienta de peste 20 de ani in proiecte de mediu si, impreuna cu cetatenii Capitalei, a oprit deja distrugerea mai multor spatii verzi.N-ar fi exclus sa observam ca cineva cioparteste un spatiu verde tocmai intr-un moment in care nu ne vedem capul de treaba.Intr-o astfel de situatie, cel mai usor ne-ar fi sa ridicam din umeri si sa hotaram ca problema nu ne priveste in niciun fel. Sau ca probabil cei care au bagat excavatorul in parc sau au inceput sa taie crengi stiu ce fac, asa ca nimic rau nu se poate intampla.Singura problema este ca, daca reactionam asa, e posibil sa vedem cum, peste noapte, in locul parcului se ridica un bloc sau un centru comercial. Asa ca mult mai simplu ar fi ca - dand cateva telefoane - sa incercam sa oprim distrugerea., a explicat Octavian Berceanu.Cand sunam la politia locala de sector, intrebam si cand putem reveni cu telefon pentru a afla ce au constata oamenii legii, dupa controlul in parc., a mai spus Octavian Berceanu., a mai spus Octavian Berceanu.Bine ar fi sa cerem si sa primim numere de inregistrare pentru fiecare sesizare. In acest fel, putem cere ulterior detalii despre rezultatul controalelor din parc.Ce facem daca distrugerea parcului continua, chiar si dupa sesizarea politistilor locali si a institutiilor de mediu? Iata care este sfatul consilierului general Octavian Berceanu."Cel mai usor ar fi ca oamenii care vor sa opreasca distrugerea unui spatiu verde sa se uneasca in grupuri de initiativa. In acest fel, nu va mai fi nevoie de un singur om sa alerteze autoritatile.Ar fi indicat ca grupul de initiativa sa aiba si un grup pe retelele de socializare - cum ar fi Facebook - sa spunem. Cu ajutorul grupului, membrii pot comunica mai usor tot ce tine de problemele spatiului verde.In mod normal - odata format - grupul de initiativa ar trebui sa sesizeze problemele din parc, prin email, consilierilor locali de la sector si consilierilor generali. Adresele de email ale acestora (si chiar numerele de telefon, in unele cazuri - n.red.) sunt publice, pe site-urile primariilor.Apoi, oamenii ar trebui sa ceara audiente cu consilierii locali si generali, pentru a le explica mai bine problema cu spatiul verde.Protest al cetatenilor din Sectorul 3 pentru salvarea Parcului Brancusi. Foto: Arhiva Facebook/Salvati Parcul Brancusi.In plus, dupa ce au parcurs toti acesti pasi, eu le recomand oamenilor sa mearga la urmatoare sedinta de Consiliul Local a primariei de sector si la urmatoarea sedinta de Consiliu General. Pe ordinea de zi a fiecarei astfel de sedinte de consiliu este, la final, un punct numit 'Interpelari'. Este momentul in care cetatenii pot sesiza problemele in fata consiliilor locale si generale si pot cere ajutor", a mai spus Octavian Berceanu.Intr-un astfel de grup de initiativa s-au unit, primavara trecuta, mai multi bucuresteni din Sectorul 3, dupa ce au constatat ca angajatii primariei conduse de Robert Negoita au intrat cu excavatorul in Parcul Brancusi. Oamenii au facut sesizari la toate institutiile care puteau interveni si au mers la sedintele de consiliu local.Robert Negoita a spus ca terenul e retrocedat, ca n-are ce face si chiar s-a aratat deranjat de initiativa oamenilor. Dar ei nu s-au lasat descurajati. Si-au facut insigne cu sloganul "Salvati Parcul Brancusi", au pazit parcul cu randul si au organizat marsuri care sa atraga atentia asupra problemei. In cele din urma, primarul general, Gabriela Firea, a promis ca se va implica si va rezolva problema. N-a facut-o, inca. Asa ca si acum cetatenii, reuniti in grupul de initiativa, tin legatura cu PMB si incearca sa grabeasca reamenajarea parcului. Asta ca nu cumva acolo sa se construiasca prea curand vreun bloc."Nu in ultimul rand - cand vad ca autoritatile nu isi fac treaba - cetatenii reuniti in grupul de initiativa ar trebui sa se sesizeze presa, astfel incat sa afle cat mai multi oameni despre ce se intampla. Eu am reusit sa atrag chiar atentia presei internationale, in astfel de cazuri", a mai spus Octavian Berceanu.Exista si cazuri in care autoritatile se prefac ca nu vad problemele din parcuri. Spre exemplu, in urma cu numai cateva saptamani, o societate a Primariei Sectorului 3 a ingropat un colt al Parcului Pantelimon sub mormane uriase de pamant si de moloz. Desia sesizat acest lucru, Garda de Mediu a transmis ca - in ciuda evidentelor - n-a gasit moloz in parc.Ce pot face oamenii in astfel de situatii?"Sunt doua solutii aici. Putem contacta Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Acolo exista un departament care poate verifica modul in care institutiile respecta legea.Eu am mers si un pas ai departe si am sesizat Parchetul. Si pentru o astfel de masura cetetanilor le este util sa se uneasca itnr-un grup de initiativa, pentru ca astfel pot cere ajutorul unui jurist care, pro bono, sa ii ajute cu formularea plangerii", a mai spus Octavian Berceanu.Intrebarea este: dupa atatea telefoane, sesizari si plangeri, vom reusi sau nu sa oprim distrugerea unui parc? La urma urmei, cetatenii din sectorul 3 lupta de aproape jumatate de an pentru salvarea Parcului Brancusi si inca nu au castigat. Iar Parcul Pantelimon - in ciuda presiunilor unor consilieri locali si ale societatii civile - este in continuare partial ingropat sub un val de pamant si moloz...a mai spus Octavian Berceanu.Cu alte cuvinte, e limpede ca solutii de salvare a parcurilor si gradinilor din Capitala exista. Totul este ca cetatenii sa vrea sa se implice si - cu un minim de efort - sa impiedice autoritatile si dezvoltatorii imobiliari sa distruga putinul spatiu verde ramas in oras.