Care primarie din Bucuresti monteaza cele mai scumpe dispensere cu dezinfectant in scarile de bloc? Cat costa si cum arata in functie de sector

Asa arata un dispenser montat in scarile de bloc din Sectorul 1. Foto: Ziare.com

Cat au dat celelalte primarii de sector pe dispensere?

Asa arata dispenserele custom made al caror montaj a inceput in scarile de bloc din Primaria Sectorului 2. Foto: Primaria Sectorului 2

Ziare.

com

Edilul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a declarat pentruinca de saptamana trecuta ca montarea dispenserelor a inceput la scurta vreme dupa aparitia Ordonantei militare nr.4, care obliga primariile sa le asigure oamenilor dezifectant la intrarea in bloc.La acel moment, Tudorache a spus ca nu stie cum se numeste societatea care monteaza dispenserele si nici cat se va plati pentru fiecare dispozitiv . In schimb, primarul de sector a precizat ca montarea si alimentarea s-ar face in baza unui contract deja existent cu o firma.Ulterior, la solicitarea, Primaria Sectorului 1 a revenit cu detalii si ne-a transmis ca in cele circa 4.000 de scari de bloc se monteaza dispensere cu capacitatea de 500 de ml sau de 1.000 de ml.Potrivit Primariei Sectorului 1, "un dispenser de 500 ml costa 90 de lei, iar un dispenser de 1000 ml costa 100 de lei".Dispozitivele n-au fost cumparate de Primaria Sectorului 1, ci de Politia Locala din subordinea sa."(...) in baza contractului nr.42/31.03.2020, incheiat in conformitate cu prevederile art.104, alin.1, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.Contractul incheiat de Politia Locala Sector 1 cu operatorul economic S.C. Best Inovations Idea S.R.L are ca obiect furnizarea, montarea, umplerea/reumplerea dispozitivelor cu dezinfectant", a transmis Primaria Sectroului 1 ca raspuns la solicitarea noastra.Societatea Best Inovations Idea SRL este una care se ocupa cu dezinfectia. Potrivit listafirme.ro, actionar al acestei companii este Georgian Marian Moraru. Administratorul firmei este Valentin Mihai.Anterior, primarul Daniel Tudorache a precizat pentruca, in perioada imediat urmatoare, trebuie vazut cat de des se consuma dezifectantul din dispensere si cat de des trebuie ele reumplute pentru a putea calcula un cost total al acestei actiuni.De la inceputul acestui an, societatea Best Inovations Idea SRL a primit direct - in urma unor achizitii initiate de institutii din catalogul electronic al Sicap - contracte de dezinfectie si dezinsectie de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, de la Directia de Impozite si Taxe Sector 1, dar si de la Colegiul Sfantul Sava si de la mai multe scoli gimnaziale din sector.Valoarea totala a contractelor atribuite directa catre aceasta societate doar in acest an depasteste 79.000 de lei.Politia Locala este, in Sectorul 1, una dintre institutiile prin care s-au facut achizitii majore, in timpul starii de urgenta. Spre exemplu, s-au cumparat prin achizitie directa de la masti de peste 2,5 milioane de lei si combinezoare de peste 220.000 de lei, pana la mancare pentru persoanele aflate in carantina de 750.000 de lei.Potrivit viceprimarului, Dan Cristian Popescu, un dispenser facut pe comanda la o fabrica de langa Bucuresti costa cam 80 de lei. ADP Sector 2 monteaza dispozitivele si a cumparat dezifectant cu care le umple.Pana la inceputul acestei saptamani, potrivit datelor din Sicap,cumparase 5.100 de dispensere cu capacitate cuprinsa intre 350 ml si 1 litru, iar preturile per bucata variaza intre 28 de lei (pentru cele de 350 ml) si 40 de lei (pentru unele dintre cele de 1 litru)., Daniel Baluta, a comunicat ca nu va cumpara dispensere din cauza ca i se par scumpe si ar fi o risipa de bani. In schimb, Baluta a spus ca va da familiilor direct recipienti mici cu dezifectant si va monta altii mai mari, de 1000 ml si 5000 ml pe scarile blocurilor, cu dispozitive de prindere.Cel mai scump a cumparat, care a luat 2.200 de dispensere de la o societate cu pretul de 407.000 lei. Cu alte cuvinte, in medie, pretul ar fi de 185 lei per bucata. Dar acest pret, potrivit anuntului, include montarea si umplerea.La, edilul Gabriel Mutu a declarat pentruca se monteaza dispensere, dar ca nu stie firma de la care se cumpara. Am solicitat informatii privind furnizorul si preturile dispenserelor de la primaria de sector, dar pana la acest moment nu am primit raspuns.