Cat i-ar costa, de fapt, pe bucuresteni transportul gratuit promis de Firea

Indiferent ce-ar spune autoritatile, tot din banii bucurestenilor se plateste transportul in comun din Capitala

Liderul sindical al soferilor de autobuz: Nu e momentul pentru gratuitati. Ar transmite un mesaj gresit

La acest moment, potrivit Societatii de Transport Bucuresti SA (STB) , pot circula gratuit cu autobuzul, troleibuzul si tramvaiul doar cateva categorii de bucuresteni. Mai exact, copiii cu varste sub 7 ani, veteranii de razboi, veteranii Revolutiei din 1989 (dar si urmasii lor), fostii detinuti politici, persoanele cu handicap, cele deportate si pensionarii.Potrivit unor hotarari adoptate pe 12 decembrie de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), insa, de transport gratuit urmeaza sa se bucure si toti elevii din Capitala, dar si insotitorii pensionarilor In plus, Gabriela Firea spune ca nu se va opri aici, iar din 2019, toti bucurestenii vor putea circula gratuit cu autobuzul, troleibuzul si tramvaiul "Daca se va pune problema gratuitatii totale a transportului public in comun, o masura pe care am anuntat-o la inceputului mandatului, raspunsul este: Da. De anul viitor voi veni cu acest proiect", a declarat Gabriela Firea, la finalul sedintei CGMB de miercuri.In teorie, bucuresteanul n-ar avea niciun motiv sa nu se bucure de aceasta gratuitate totala promisa de Firea. E drept ca nici acum nu plateste el prea mult pentru transportul in comun, in raport cu locuitorii celorlalte capitale europene. Cu toate astea, daca nu va mai fi nevoit sa scoata din buzunar nici macar cei 1,3 lei pentru o calatorie cu autobuzul sau tramvaiul, ar fi cu atat mai castigat.In realitate, insa, din pacate, lucrurile nu stau deloc asa. Faptul ca omul nu-si mai plateste calatoria din buzunar nu inseamna ca ea este, intr-adevar, gratuita. Dimpotriva, pretul ei este acelasi, doar ca autoritatea locala acopera costul din bani publici. Practic, Primaria n-ar face decat sa-i ia omului banii dintr-un buzunar si, in cel mai bun caz, sa-i puna in celalalt, incercand sa-l convinga ca, in acest fel, ii face o mare favoare.In cele mai multe state europene, transportul public e subventionat intr-o anumita masura fie de stat, fie de autoritatile locale. In aceste conditii, e firesc sa se intample la fel si in Bucuresti. Singura problema este ca la noi, spre deosebire de alte state, serviciul de transport public este total ineficient din punct de vedere economic si reuseste sa functioneze doar pentru ca este alimentat, in fiecare an, de Primaria Capitalei cu sume uriase de bani.Spre exemplu, potrivit unui raport de activitate, Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a incasat in 2017, din taxarea calatorilor, putin peste 170 de milioane de lei (adica circa 36,6 milioane de euro) . Din alte activitati - cum ar fi publicitatea, inchirierea de spatii sau functionarea unei cantine si a unei baze sportive - RATB a mai incasat inca 85,5 milioane de lei. Adunate, aceste venituri nu reprezinta, insa, decat putin peste o treime din sumele pe care le-a cheltuit regia, ca sa poata functiona. De unde a venit restul sumei? De la Primaria Capitalei, sub forma de subventii platite din bani publici.Mai exact, RATB informa ca a incasat, in 2017, subventii de aproape 570 de milioane de lei. Cu alte cuvinte, a primit de doua ori si ceva mai mult decat a reusit sa produca din incasari. Iar asta, doar ca sa poata functiona. Investitiile au fost minime, iar autobuzele au ramas vechi si murdare. In plus, multi dintre angajati continua sa munceasca si astazi in conditii aproape insuportabile.Puteti citi aici integral raportul de activitate al RATB pentru anul 2017:In 2018, RATB s-a transformat in STB SA. Iar aceasta din urma, societate comerciala fiind, nu mai poate fi subventionata in acelasi mod ca fosta regie. Cu toate astea - chiar daca forma juridica de finantare se va schimba - e limpede ca grosul banilor pentru functionarea societatii va veni tot de la Primaria Capitalei.Mai mult chiar, sumele pe are Primaria le aloca pentru a tine in viata transportul in comun din Capitala ar putea creste, in curand. Motivul: pe langa cresterea anuala inevitabila a cheltuielilor, macar cu rata inflatiei, in cazul in care Gabriela Firea chiar va institui transportul gratuit, STB SA nu va mai incasa, din taxarea calatorilor, nici cei 170 de milioane de lei pe care ii facea RATB in 2017. Iar asta inseamna ca Primaria va trebui sa acopere diferenta din banul public, adica din buzunarele bucurestenilor.In 2017, spre exemplu, din calculeledin cota de bani publici care ii revin fiecarui locuitor al Capitalei (indiferent de varsta), Primaria a platit cate 310 lei pentru subventionarea transportului in comun. Daca se elimina taxarea calatorilor, suma ar creste cu macar 93 de lei. Or, asta inseamna ca din banii fiecarui bucurestean - indiferent daca acesta foloseste transportul in comun sau nu - s-ar cheltui cel putin 400 de lei, doar pentru ca autobuzele si tramvaiele sa continue sa circule.Pe de alta parte, daca s-ar mentine pretul de acum al calatoriilor sau chiar ar creste, cel mai important este cum sunt folositi banii astefel obtinuti. Cele cateva zeci de milioane de euro ar putea fi investite in noi mijloace de transport, in dotarea cu aer conditionat a celor existente, in mentinerea lor curate etc. Astfel incat transportul in comun sa fie o placere si sa te faca sa lasi lasi masina acasa. Pentru ca autobuzul vine repede, e curat si mergi civilizat cu el.Presedintele Sindicatului Soferilor din RATB, Valer Ciobanescu, a declarat pentruca, in sine, gratuitatea nu est o idee rea. Singura problema este ca, in acest moment, Bucurestiul nu e pregatit pentru asta., a declarat Valer Ciobanescu.