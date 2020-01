Cate autobuze, troleibuze si tramvaie noi va avea Bucurestiul, in 2020?

Autobuzele turcoaz nu rezolva problema transportului in comun

Autobuze Otokar, la scurt timp dupa ce au fost aduse in Bucuresti. Sursa foto: Arhiva Facebook/PMB

100 de tramvaie turcesti sau aradene? Nicio informatie oficiala

Tramvai modernizat cu care se circula astazi prin Capitala. Sursa foto: Forum Metrou Usor.ro

Tramvaiul propus de turcii de la Durmazlar Makine pentru Bucuresti. Sursa foto: Durmaray.com

Tramvaiul propus de Astra Vagoane Calatori pentru Bucuresti. Sursa foto: Astra-Passengers.ro

100 de troleibuze vor veni, probabil, tot de la turci. Dar cand?

Cele mai multe troleibuze care circula acum pe strazile Capitalei sunt de tip Astra 415 T. Sursa foto: Forum Metrou Usor

Asa arata troleibuzele pe care le fabrica Bozankaya. Sursa foto: Arhiva Facebook/Bozankaya A.S.

Graficul de livrare al troleibuzelor, asa cum figureaza el in documentatia a PMB

Adio, autobuze electrice! Vin unele hibride. Dar nu chiar acum

Asa arata un autobuz electric produs de turcii de la Bozankaya. Sursa foto: Arhiva Facebook A.S.

Cum arata unul dintre autobuzele produse de BYD. Sursa foto: Arhiva Facebook/BYD

Bucurestenii circula acum prin oras cu 966 de autobuze, 181 de troleibuze si 280 de tramvaie, a transmis STB SA, la solicitareaDin pacate, multe dintre aceste mijloace de transport in comun sunt vechi si murdare, asa ca nu le asigura oamenilor nici macar un minim de confort, in timpul calatoriei. Asa se face ca in Capitala iau autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul mai mult cei care n-au de ales. Si lucrurile nu stau asa de ieri sau de azi, ci de ani buni!In aceste conditii, avem oare motive sa speram ca macar in perioada imediat urmatoare lucrurile se vor schimba in bine? Din pacate, nu prea avem astfel de motive. Potrivit informatiilor centralizate dene mai asteapta o buna bucata de timp in care ne vom ingramadi in aceleasi autobuze, troleibuze si tramvaie vechi si murdare. Iata de ce.Inca din campania electorala din 2016, Gabriela Firea a promis ca bucurestenii vor avea parte de transport in comun civilizat.In 2017, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a cumparat 400 de autobuze turcesti marca Otokar . Pe masura ce au fost introduse in trafic, autobuzele Otokar au avut tot soiul de probleme tehnice, de la usi care nu se deschideau, pana la conducte de apa fierbinte care s-au spart la picioarele pasagerilor Dar chiar si asa, oamenii au constatat ca Otokarele - noi si dotate cu aer conditionat - sunt oricum mai confortabile decat vechile Mercedes Citaro, aduse in Capitala inca de pe vremea cand primar general era Adriean Videanu.Gabriela Firea a sustinut in permanenta ca achizitia Otokarelor a fost mare castig pentru Bucuresti si ca ele sunt dovada ca are, intr-adevar, de gand sa revolutioneze traficul din oras, dupa cum promisese in campania electorala. In context, primarul general al Capitalei a promis sa continue achizitiile de mijloace de transport in comun.Asa ca a lansat licititatii pentru autobuze - 100 de autobuze electrice si 130 hibride, dar si pentru 100 de troleibuze si 100 tramvaie. Cu toate aceste noi mijloace de transport, flota societatii de transport municipal trebuia sa intinereasca, iar bucurestenii sa poata circula in conditii ceva mai decente.Numai ca lucrurile n-au mers cum si-a propus primarul general al Capitalei. Licitiatiile s-au complicat, iar una chiar s-a anulat. Asa ca acum ar fi imposibil de spus cand vor ajunge pe strazile Capitalei noile mijloace de transport promise.Inca din decembrie 2018, PMB a lansat o licitatie pentru a cumpara 100 de tramvaie noi . S-au inscris doi competitori: turcii de la Durmazlar Makine San. Ve Tic.AS si Asocierea romano - chineza dintre Astra Vagoane Calatori si Crrc Qingdao Sifang Co. LTD.A urmat o licitatie destul de agitata, care a fost contestata si chiar suspendata. PMB urma sa evalueze ofertele depuse pana la jumatatea lunii august 2019, dar a amanat luarea unei decizii pana pe 15 decembrie.Cu toate astea, in mod neasteptat, inca din noiembrie i-a anuntat pe participanti ca licitatia a fost castigata de turcii de la Durmazlar. PMB n-a facut, insa, niciun anunt cu caracter public in acest sens.Astra Vagoane Calatori s-a opus deciziei PMB. Societatea aradeana a explicat atunci pe larg pentru Ziare.com ca tramvaiul propus de turci nu respecta cerintele tehnice din caietul de sarcini al PMB. Printre altele, din cauza ca era mai lat cu 20 de centimetri decat ar fi trebuit, nu avea 5 usi duble si nici macar nu era omologat in UE. Tramvaiul mai fusese vandut in Turcia, dar aceasta nu e tara membra UE, asa ca nu avusese nevoie de omologare.Astra Vagoane sustinea ca i s-a parut curios si ca Primaria Capitalei refuza sa ii puna la dispozitie documente publice pentru a se informa si a-si putea formula o contestatie impotriva deciziei de atribuire a licitatiei catre turci.In cele din urma, chiar si fara suficiente date, Astra Vagoane Calatori a facut contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) si a castigat. In consecinta, CNSC a obligat PMB sa le dea aradenilor acces la documente si sa reevalueze oferta turcilor, in 20 de zile de la primirea deciziei.Pana la acest moment, PMB n-a anuntat ca ar fi terminat reevaluarea, asa ca nu stim cine va construi tramvaiele noi pentru Capitala. Dar un lucru e sigur: indiferent cine le va construi, tramvaiele nu vor fi gata peste noapte.PMB a cerut, initial ca primul tramvai - numit 'cap de serie'- se fie livrat in 9 luni de la semnarea contractului. Intr-o decizie CNSC (formulata ca urmare a unor contestatii), se arata insa ca onest fata de constructori ar fi ca primul tramvai sa fie livrat in cel putin 12 luni de la semnarea contractului. Or, noi nu stim nici macar cu cine sau cand se va semna contractul, ca sa ne dam seama de cand va mai trece un an pana sa soseasca in Capitala primul tramvai nou...In februarie, PMB a lansat o licitatie pentru 100 de troleibuze noi Administratia Firea voia troleibuze de 12 metri fiecare, cu podea coborata, cu cate 3 usi duble si o capacitate de minim 96 de pasageri (dintre care 24 pe scaune). Vehiculele urmau sa aiba sistem de autodiagnosticare a problemelor tehnice, dar si sisteme de comunicatii performante si chiar unele de infotainment pentru pasageri. Cu alte cuvinte, troleibuze in care bucurestenii sa poata circula in conditii mai bune!Din documentatia intocmita de PMB reiese ca institutia si-a luat toate masurile de precautie necesare pentru a evita troleibuzele de slaba calitate sau care s-ar putea defecta usor. Mai exact, institutia a mentionat clar ca nu accepta prototipuri sau troleibuze produse in serie mica, ci doar autovehicule fabricate in serie mare si omologate in UE.Totul, la pretul estimat de 2.144.888 lei (circa 448.000 de euro) per troleibuz.Singurii care s-au inscris la licitatie au fost turcii de la Bozankaya Otomotiv Mak in asociere cu Sileo Gmb.In repetate randuri, specialisti in infrastructura au transmis ca, de fapt, Bozankaya nu produce troleibuze de 12 metri, asa ca n-ar avea cum sa castige procedura.Troleibuzele turcilor au trecut, insa, de toate fazele de evaluare ale PMB. Acum, potrivit SICAP, PMB se afla in faza de deliberare . Inca n-a anuntat public ca le-ar fi atribuit turcilor licitatia pentru troleibuze. Si nici Bozankaya n-a facut vreun astfel de anunt.Cu toate astea, in noiembrie, producatorii polonezi de troleibuze Solaris au formulat o actiune prin care solicitaSolaris sustinea ca turcii fac intr-adevar autovehicule de 12 metri, dar nu troleibuze, ci doar niste autobuze electrice. Iar asta inseamna ca produsul pe care Bozankaya l-a prezentat la licitatie n-ar exista. Si, in consecinta, neexistand, produsul nu poate indeplini niciunul dintre criteriile cerute de PMB.Pe 2 decembrie, Tribunalul Bucuresti a respins contestatia formulata de polonezi . Ramane sa vedem, deci, ce va anunta PMB cu privire la licitatie, in perioada urmatoare.Chiar daca turcii vor fi declarati castigatori, graficul de livrari ii obliga sa trimita la Bucuresti primul troleibuz abia in a 9-a luna de la semnarea contractului. Si abia apoi vor incepe sa soseasca, incet-incet, cate 4-5 troleibuze noi. Dar in acest caz - la fel ca la tramvaie - nu s-a desemnat oficial un castigator si nu s-a semnat contract. Asa ca nu stim de cand vor incepe sa curga cele 9 luni pana la sosirea primului troliebuz.In luna martie a acestui an, PMB a dat startul unei proceduri prin care sa cumpere 100 de autobuze electrice. Voia sa plateasca circa 459.000 de euro pe bucata.De acesti bani, fiecare autobuz trebuia sa aiba cate 3 usi duble si trape de aerisire cu deschidere electrica in 3 faze. In plus, fiecare vehicul urma sa fie dotat cu aer conditionat, cu Wi-fi, cu sistem de numarare a calatorilor si de supraveghere video a acestora, dar si sistem de entertainment. In plus, autobuzele trebuiau sa aiba o serie de caracteristici care sa le usureze munca soferilor si sa faca deplasarea prin oras mai sigura.Un astfel de autobuz electric trebuia sa poata transporta minim 90 de oameni, din care pana la 32 sa aiba loc pe scaune.Si la aceasta licitatie s-au inscris turcii de la Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S. - Sileo Gmbh.De aceasta data, insa, turcii au avut si concurent: New Kopel Car Import (importator al masinilor electrice create de chinezii de la BYD, cei mai mari producatori de profil din lume). PMB a anulat, insa, procedura . Potrivit informatiilor, motivul a fost ca Bozankaya a oferit autobuze electrice prea scumpe, iar New Kopel nu a raspus concludent la solicitarile de clarificari ale PMB.a cerut in scris de la PMB informatii cu privire la posibilitatea reluarii licitatiei. Daca institutia va raspunde, vom reveni cu detalii.Una peste alta, PMB a reusit, totusi, sa scoata la capat o licitatie si sa semneze un contract cu Mercedes Benz pentru 130 de autobuze hibride, a caror livrare ar urma sa inceapa din acest an.Mai exact, primul autobuz ar trebui adus la Bucuresti in mai. Apoi, din iunie, ar urma sa soseasca, lunar, cate 7 autobuze noi. Daca acestea chiar vor sosi la timp, ramane sa vedem. Ceea ce stim inca de pe acum este ca pana si cu cate 7 autobuze noi pe luna, cei mai multi dintre bucuresteni tot in conditii mizere vor fi nevoiti sa calatoreasca.Una peste alta, e limpede ca putinele licitatii pe care PMB le-a scos la capat in ultimii ani n-au reusit sa schimbe fata transportului in comun din Capitala. Iar cata vreme majoritatea bucurestenilor circula inca in ingramadeala si mizerie, toate justificarile si promisiunile PMB nu valoreaza nici doua parale.