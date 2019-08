Ce se intampla cu consolidarea Podului Constanta: Se lucreaza doar cate 3 ore pe noapte, din cauza restrictiilor impuse de STB

Berceanu (USR): Timpul de lucru a fost redus drastic

Ale cui sunt aripile podului si cine trebuie sa le repare

Inca din luna aprilie 2018, mai multe bucati din pasajul Constanta (partea inferioara a podului) atarnau amenintator deasupra Caii Grivita . Dupa ce mai multi consilieri locali de la Sectorul 1 au mediatizat cazul, CFR SA, care detine podul, l-a cosmetizat.Ulterior, compania de cai ferate a comandat si o serie de expertize, din care a rezultat ca - desi podul nu se va prabusi chiar cu una cu doua - el se afla, totusi, intr-o stare avansata de degradare si trebuie consolidat fara intarziere.CFR a si dispus chiar sa se monteze pe pod mai multi senzori care sa-i masoare rezistenta. Cat de precise au fost masuratorile realizate de senzori, nu stim. Cert este ca, la un moment dat, din interpretarea masuratorilor reiesea ca podul a inceput sa isi revina miraculos, fara vreo consolidare ... In tot acest timp, Primaria Municipiului Bucuresti a sustinut ca vrea sa preia podul de la CFR, pentru a-l reabilita si a largi calea de rulare de dedesubt. In replica, CFR SA sustinea ca nu gaseste cadrul legal in baza caruia sa ii transfere primariei Podul Constanta. Guvernul ar fi putut transfera podul la administratia locala printr-o simpla hotarare, dar n-a facut-o.In cele din urma - dupa luni bune in care autoritatile n-au facut altceva decat sa se arate cu degetul una pe cealalta - CFR a anuntat ca isi asuma raspunderea si demareaza procedurile de consolidare a podului . In scurt timp, compania a lansat o licitatie pentru consolidarea podului, dar la care nu s-a inscris niciun constructor.Totusi, CFR n-a renuntat, ci a spus ca va face, totusi, lucrarea cu ajutorul societatii Infra System Proiect SRL. Consolidarea avea sa se desfasoare doar noaptea, intre orele 22.00 si 5.00 si urma sa dureze cel mult 8 luni.In cursul saptamanii trecute, consilierul general Octavian Berceanu (USR) a mers pe santier si a descoperit ca, de fapt, lucratorii nu muncesc dupa programul anuntat initial. In schimb, au la dispozitie doar vreo 3 ore de lucru, in fiecare noapte."Pentru a se putea lucra, este nevoie ca firele aeriene ale STB (prin care se alimenteaza vehiculele eletrice, cum sunt tramvaiele si troleibuzele si prin care circula curent electric - n.red.) sa fie scoase de sub tensiune. Iar aceast lucru se intampla doar intre orele 00.30 si 5.00. STB a sustinut ca, daca ar scoate firele de sub tesiune si in afara acestui interval, ar pierde curse si ar solicita despagubiri de la societatea care lucreaza la pod.Iar acum - din putinele ore de lucru pe care le au al dispozitie in fiecare noapte - muncitorii pierd una ca sa isi monteze schelele, la venire. Si apoi mai pierd tot cam pe atat ca sa le demonteze, dimineata, la plecare (ca acestea sa nu incurce circulatia pe Calea Grivitei, pe sub pod, in timpul zilei - n.red.).Asta inseamna ca oamenii raman, de fapt, cu numai vreo 3 ore la dispozitie in fiecare noapte, in care ca poata munci.Chiar si asa, ei spun ca lucrarea se va termina pana pe 15 noiembrie (adica in 4 luni, in loc de 8 luni - n.red.) . Insa totul ar putea fi gata chiar mult mai repede, daca santierul s-ar putea deschide seara in jurul orei 22.00, nu dupa miezul noptii.E normal ca dimineata tramvaiele sa inceapa sa circule la ora 5.00 pentru ca oamenii se duc la serviciu. In schimb, seara, firele ar putea fi scoase de sub tensiune ceva mai devreme, ca sa se castige timp de lucru", a declarat Ovidiu Berceanu pentruIn ciuda insistentelor noastre, nu am reusit sa obtinem niciun punct de vedere al STB cu privire la aceasta situatie. Am telefonat la institutie, de unde ni s-a spus ca purtatorul de cuvant nu este la serviciu, iar biroul de comunicare nu ne poate raspunde decat in urma unei solicitari scrise.Drept urmare,a cerut, in scris, informatiile legate de aceasta situatie de la STB. Daca intitutia ne va raspunde, va vom informa.Ovidiu Berceanu sustine insa ca pe santierul Podului Constanta mai exista o problema. Anume, aripile podului (terminatiile care leaga structura podului de strada) ar tine de PMB. Iar la PMB nu s-ar fi demarat niciun proiect de reabilitare a acestor aripi."Aceste aripi ale podului sunt degradate si murdare de graffiti. Iar daca nu se vor reabilita, inseamna ca reparatiile la pasaj nu vor fi, de fapt, decat partiale", a mai spus Octavian Berceanu.PMB neaga, insa, ca ar avea in administrare vreo parte a podului. Marius Coaje - consilierul pe probleme de infrastructura al primarului Gabriela Firea - a declarat pentru Ziare.com ca primaria si-a dorit, intr-adevar, sa preia podul. Dar cum acest lucru nu a fost posibil, acum nu poate interveni in zona., a precizat pentru Ziare.com Marius Coaje.In noaptea de sambata spre duminica (24 spre 25 august), ministrul Transporturilor, Razvan Cuc si primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, au vizitat santierul Podului Constanta. Nici unul dintre ei nu s-a referit, insa, la aceste probleme, ci au spus doar ca spera ca lucrarile sa fie gata la timp. In plus, cei doi au mai declarat ca, probabil, pentru reabilitarea partii superioare a pasajului, va trebui inchis traficul pe Calea Grivitei pe cate o banda, alternativ.Care dintre toti acesti oficiali are dreptate? E greu de spus. De fapt, pe bucuresteni putin ii intereseaza cine si cat lucreaza in zona. Ei vor doar sa poata, in sfarsit, circula in siguranta, pe sub un pod care sa nu mai arate de parca ar sta sa cada din clipa in clipa. Din pacate, se pare ca oamenii mai au de asteptat mult si bine pana vor primi ce este normal si isi doresc...