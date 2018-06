CET Arad are datorii uriase si a intrat in insolventa. Ce se intampla cu cetatenii?

Ziare.

Directorul CET si primarul Aradului au dat asigurari ca populatia nu va fi afectata, iar centrala va produce in continuare energie termica.Intrarea in insolventa a CET Arad a fost anuntata, intr-o conferinta de presa, de directorul unitatii, Robert Malos, si de primarul Aradului, Gheorghe Falca.Robert Malos a declarat ca "situatia CET Arad este mai mult decat critica", pentru ca mai exista bani doar pentru plata salariilor timp de trei luni. Cu toate acestea, el a dat asigurari ca insolventa nu va afecta populatia, procedura avand rolul de a asigura functionarea unitatii in continuare prin deblocarea conturilor, anterior obtinuta in instante de furnizorul de gaz."Intrarea in insolventa a centralei nu inseamna oprirea activitatii. Noi incercam sa scoatem centrala din impasul in care este. Asta inseamna depunerea unei cereri de intrare in insolventa care va fi urmata in termen de sase luni de un plan de reorganizare (...) In prezent, toate conturile sunt blocate", a spus directorul CET, Robert Malos.Directorul a precizat ca CET Arad are datorii de peste 108 milioane de lei. Cea mai mare este catre CFR si este de aproximativ 50 de milioane, din care 37 de milioane de lei sunt penalitatile pentru o datorie istorica de 13 milioane de lei. Catre furnizorul de gaze al centralei, datoriile sunt de peste 21 de milioane de lei."Ne propunem ca prin planul de reorganizare, chiar daca nu vom achita toate datoriile in acelasi timp, in trei sau patru ani sa putem achita partial aceste datorii", a spus Malos.Primarul Gheorghe Falca, care in ultimii ani a criticat Guvernul pentru ca nu a mai oferit sprijin financiar CET Arad, a spus ca intre 2010 si 2011 centrala a obtinut 110 milioane de lei de la Guvern pentru a putea functiona."In urmatorii sase ani, situatia s-a schimbat: in 2012, zero lei, in 2013 zero, in 2015 zero. In sase ani, doar 28 de milioane de lei au venit de la Guvern, ceea ce confirma decalajul pe care il are astazi CET-ul", a spus edilul.Falca considera ca intrarea in insolventa este cea mai buna solutie pentru deblocarea conturilor si a asigurat ca pretul gigacaloriei nu va fi majorat.