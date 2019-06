Cimitirul Eroilor din Valea Uzului nu mai poate fi vizitat decat o ora pe saptamana si cu programare

Ziare.

Consiliul Judetean Harghita a decis ca de acum inainte cimitirul sa fie vizitat o ora pe saptamana: duminica, intre orele 16:00 si 17:00, doar cu programare."S-a stabilit un program de vizitare a cimitirului militar de la Valea Uzului, deoarece prefectul a atacat hotararea consiliului local Sanmartin de a inchide cimitirul, astfel aceasta este nula. Din initiativa si cu sprijinul colegilor din cadrul Consiliului Judetean Harghita s-a realizat un program de vizitare a cimitirului care nu poate fi atacat nici de prefectura, nici de alte institutii.Cimitirul care se gaseste pe teritoriul localitatii Sanmartin, fapt recunoscut si de o hotarare guvernamentala, poate fi vizitat in fiecare zi de duminica, intre orele 16:00 si 17:00, pe baza programarilor prealabile", a transmis CJ Harghita pe Facebook Primii vizitatori dupa noul program au fost membrii delegatiei judetului Borsod-Abauj-Zemplen din Ungaria, condusi de presedintele Torok Dezso."A fost important ca in ciuda faptului ca prefectura a atacat hotararea consiliului local Sanmartin, sa gasim o modalitate de a merge mai departe. Acesta a fost demersul care nu poate fi atacat de nicio institutie. In continuare consideram ca a fost un act de profanare a mormintelor, ca lucrarile de constructie au fost ilegale si ca Guvernul Romaniei trebuie sa remedieze aceasta ilegalitate. Este o datorie fata de eroii inmormantati acolo. Nu ne vom opri aici, continuam demersurile.In continuare indemn la ratiune, calm si respectarea legii. Singurul nostru instrument este legea, in vreme ce pe partea cealalta setul de ilegalitati este inepuizabil, iar daca Romania este un stat de drept, aceste lucruri nu au cum sa se intample", a declarat Borboly Csaba, presedintele CJ Harghita.La sfarstiul lunii mai, primarul localitatii Sanmartin, Gergely Andras, a inchis temporar pentru 30 de zile cimitirul de la Valea Uzului. Borboly Csaba a spus atunci ca cimitirul a fost inchis pentru ca este un "focar al provocarilor".Decizia a venit la cateva zile dupa ce mai multe cruci ale eroilor romani din cimitir au fost acoperite cu saci din material plastic , sub pretextul ca ar fi amplasate ilegal.A.G.