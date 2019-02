Cine e noul administrator public al judetului care i-a dat tarii pe Dragnea si Dancila

O poveste "cu cantec" si mult mai veche

Conform sursei citate, Gheorghe Tanase ar fi ajuns "noul om de baza al lui Dragnea in Consiliul Judetean Teleorman", dupa ce predecesorul sau le-a predat procurorilor DNA "o masina de documente si echipamente tehnice".Jurnalistii de la "Liber in Teleorman" dezvaluie cum a ajuns EcoSud "o companie la fel de profitabila in Teleorman ca si Tel Drum", fiind cunoscuta pentru contractele semnate cu administratiile PSD.Astfel, din 2013, EcoSud a devenit "gestionar al Depozitului Mavrodin, realizat de Comisia Europeana, in colaborare cu Consiliul Judetean Teleorman"."In primii trei ani de la deschiderea depozitului, cantitatea de deseuri a fost de aproximativ 220 de ori mai mica decat cea prevazuta, ceea ce indica doua disfunctionalitati majore: veniturile companiei au fost diminuate in mod artificial si activitatea la acest depozit a fost in pierdere. (...)Si mai interesant e faptul ca, de la preluarea gestiunii deseurilor in Teleorman, compania EcoSud a marit pretul gunoiului de mai multe ori. Practic,. Dar asta n-a contat.In continuare, EcoSud bifeaza bani grei in Teleorman si mareste abuziv tarifele, in timp ce la Mavrodin, celula 1 s-a umplut pana la refuz, ducand judetul in prag de dezastru ecologic", dezvaluie jurnalistii de la Liber in Teleorman.In plus, acestia scriu ca, dupa ce Gheorghe Tanase a fost numit administrator public, el ar fi preluat si o parte din atributiile presedintelui Consiliului Judetean."Astfel, Gheorghe Tanase se ocupa de situatia personalului in institutie, de monitorizarea oamenilor care intra si ies din Consiliu, de dispunerea de conditii pentru accesul presei la evenimente, de furnizarea de ordine angajatilor din toate departamentele institutiei, erijandu-se intr-un purtator de mesaj al lui Liviu Dragnea", scrie sursa citata.In iulie 2018, Jurnal de Craiova publica un articol in care se facea referire la legaturile EcoSud cu controversati oameni de afaceri banuiti ca ar avea legaturi cu mafia italiana Camorra."Datele afacerii sunt explozive si mai multi lideri politici din Romania au avut legatura cu aceasta afacere. Regiunea Campania a incheiat o licitatie pentru exportul a mai multor sute de mii de tone de deseuri de la Napoli si alte zone din Campania, puse sub sechestru in urma cu mai mult de zece ani.Edizione Caserta, o publicatie din zona unde sunt stocate gunoaiele, a scris: 'Eco Sud, firma cu sediul la Bucuresti, gestioneaza in prezent patru situri de tratare a deseurilor in Romania si s-a declarat disponibila sa primeasca gunoaiele din Campania pentru a le trata in gropile de gunoi din Bucuresti, Craiova, Mavrodin si Giurgiu (..)Una dintre gropile de gunoi ale grupului Eco Sud, cea din Craiova, a fost controlata prin intermediul unei societati luxemburgheze, de regele gunoaielor romane, Manlio Cerroni, si a facut obiectul unei anchete judiciare", scriau anul trecut jurnalistii craioveni, dand mai multe detalii.Suspiciunile legate de eventuale nereguli au aparut insa cu mult timp inainte. Turnu cu Stiri publica in 2011 un articol cu titlul "Dragnea, alte probleme penale - Depozitul de la Mavrodin, o groapa in care se scurg fonduri uriase", in care se mentiona, printre altele, faptul ca Liviu Dragnea ar fi fost cel care "a taiat panglica" pentru Depozitul de la Mavrodin, in calitate de presedinte al CJ Teleorman la acea vreme."Proiectul depozitului de gunoi de la Mavrodin ar fi costat 40 de milioane de euro, o suma imensa pentru ceea ce s-a facut, efectiv, acolo. Depozitul trebuia sa adune intr-un spatiu ecologic toate resturile din judet. Dragnea ar fi aflat din timp unde urma sa functioneze groapa si ar fi cumparat terenul, pe care l-ar fi vandut statului, evident, mai scump", scriau in 2011 jurnalistii de la "Turnu cu stiri", mentionand si faptul ca operatiunea ar fi ajuns in atentia OLAF, biroul european antifrauda.C.B.