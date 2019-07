CJ Ilfov, dupa ce mai multi locuitori au fost "gazati" la dezinsectie: Substanta nu e toxica, ci iritanta

Ziare.

Precizarea a intervenit in contextul in care purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, a anuntat ca un echipaj chimic, biologic, radiologic, nuclear (CBRN) s-a deplasat la Popesti-Leordeni, dupa ce joi seara mai multe persoane au sesizat la 112 ca se simte un miros intepator dupa dezinsectia anti-tantari . El a adaugat ca in urma verificarilor nu au fost detectate substante peste limitele admise."Marti, 23 iulie, am reinceput in tot judetul actiunea terestra de combatere a tantarilor. Actiunea cu numarul cinci anul acesta. Actionam, in medie, in 10 localitati pe seara. In dimineata aceasta, in jurul orei 2,00, am primit un mesaj de la managerul public al judetului, Irinel Scriosteanu, care ma anunta ca sunt probleme cu dezinsectia in Popesti-Leordeni si Berceni.Au fost oameni afectati de substanta cu care se face dezinsectia. La 112 a fost inregistrat un singur apel, iar cand a ajuns ambulanta nu a mai gasit pe nimeni. (...). Am mai folosit Solfac si anul acesta si in anii trecuti si nu am avut astfel de situatii", a scris Petrache, pe Facebook.El a informat ca a oprit actiunea de dezinsectie si a format o echipa complexa, impreuna cu reprezentanti ai Directiei Sanitar Veterinare Ilfov si ai Directiei de Sanatate Publica Ilfov.Potrivit lui Petrache, Consiliul Judetean Ilfov anunta actiunile de dezinsectie, prin comunicate de presa, postari pe pagina de Facebook si instiintari catre primarii."Masuratorile pentru calitatea aerului, facute azi noapte in judet, de reprezentantii ISU au aratat ca nu au fost depasiri ale valorilor normale. Actiunea de azi noapte s-a facut simultan in Darasti, Vidra, Copaceni, Bragadiru, Popesti-Leordeni, Glina, Berceni, Cernica, Voluntari. Dezinsectia in judet va continua, pana in octombrie, dupa ce vom afla rezultatele anchetei", a transmis Petrache.