"CJ Mehedinti a dat 100.000 de euro pe cursuri de perfectionare la mare pentru angajatii sai, care au venit cu familiile"

Practic, 92 de functionari publici si 26 de consilieri judeteni din Mehedinti merg pe litoral, in Mamaia, Neptun, Costinesti si Venus, unii insotiti de familie, pentru a participa la aceste cursuri."Pe masura ce oamenii astia merg la cursuri, se pierd proiecte din ce in ce mai mari si mai importante. Aproape 5 miliarde de lei vechi au costat cursurile astea de anul asta. Mai exact 4,6 miliarde de lei vechi. In rest, daca nu te duci pe la cursuri si te duci doar sa iti iei diploma, da, e un concediu minunat", a declarat un consilier PNL din Mehedinti.Miercuri, jurnalistii de la Info Sud Est l-au contactat pe Aladin Georgescu (PSD), presedintele CJ Mehedinti, care, potrivit acestora, ar fi convocat si o sedinta de consiliu la Mamaia. Acesta, aflat pe terasa unul hotel, a refuzat sa se intalneasca cu jurnalistii, asa ca au discutat la telefon."Consilierii care au participat la sedinta de CJ de ieri erau deja aici, pentru ca participa la cursuri de perfectionare. N-am convocat eu de capul meu sa facem sedinta la Mamaia.Consilierii erau aici si aveam doua proiecte de maxima urgenta care trebuiau adoptate, asa ca am facut sedinta aici. Cursurile de perfectionare sunt organizate de CJ Mehedinti, printr-o hotarare adoptata de consilieri. E un curs care priveste managementul si implementarea proiectelor pe fonduri europene.Banii au fost achitati de CJ Mehedinti, pentru ca avem obligatia legala sa-i perfectionam pe consilieri. Si, in plus, suntem in perioada in care toate institutiile trebuie sa acorde atentie maxima absorbtiei fondurilor europene, asa ca, cu totii, am considerat necesar si util sa organizam un astfel de curs.Da, le facem anual. E o suma mult, mult mai mica decat s-a vehiculat la posturile nationale. Sub 100.000 de lei, pentru 26 de persoane (in jur de 100 de mii de euro pentru toti cei 92 de functionari si 26 de consilieri - n.red.) Vreo 90 si ceva de mii de lei. Si nu e hotel de 5 stele, asa cum s-a vehiculat la posturile nationale", a declarat Aladin Georgescu.Jurnalistii l-au intrebat pe seful CJ Mehedinti de ce unii dintre consilieri au venit insotiti de familie.Iata convorbirea dintre Aladin Georgescu si reporter:"Reporter.: Doar dumneavoastra ati venit cu familiile sau au venit toti cei 26 de consilieri?Aladin Georgescu: Unii sunt singuri, altii sunt insotiti. Nu e o regula.Rep.: Mi se pare putin nepotrivit ca, in momentul in care vii sa studiezi, pe banii Consiliului Judetean, sa-ti faci, de fapt, un sejur cu familia la mare, o saptamana. Cam asa arata din exterior.A.G.:Da, dar nu toti sunt insotiti sa stiti.Rep.: Cati sunt insotiti din cei 26?A.G.: Asta conteaza? Cred ca pana la urma trebuie sa retineti ca este o obligatie legala pe care o are fiecare consilier, sa se perfectioneze, si pe de alta parte oamenii astia nu au venit numai la plaja si distractie, ci chiar au venit sa se perfectioneze.Rep.: Unde se tin cursurile?A.G.: Nu are importanta. La un hotel aici, in Mamaia.Rep.: Ba are importanta. Sunt bani publici, sunt 25.000 de euro...A.G.: Haideti...Rep.: Eu vin. Daca acceptati sa stam de vorba, vin. Sunt 25.000 euro platiti de consiliul judetean si cred ca e normal sa stim si noi unde se tin cursurile de perfectionare platite din bani publici.A.G.: Bine, va doresc o zi buna. Cred ca v-am dat toate detaliile pe care mi le-ati cerut.Rep.: Ba nu. Vreau sa stiu unde se tin cursurile pentru ca vreau sa vin sa ii vad pe consilieri mergand sa studieze.A.G.: Da, bine. O zi buna va doresc".Unul dintre consilieri, Stela Firu, de la PNL, care a venit insotita de fiica sa pe litoral, a declarat ca respectivele cursuri dureaza doua-trei ore pe zi si ca in rest au "program de voie".Un alt consilier PNL, Teodor Constantinescu, a pus la indoiala identitatea reporterului si chiar a intrebat de ce insista cu telefoanele. Iata discutia cu acesta:"Rep: Unde se tin cursurile de perfectionare la care participati?TC: Eu de unde stiu cine sunteti? Cum ma convingeti ca sunteti jurnalist? Ia spuneti, ce vreti?Rep: Unde se tin cursurile de perfectionare la care participati?TC: Dumneavoastra ati vorbi in locul meu cu cineva care se recomanda ca e jurnalist?Rep: Eu nu sunt platita din bani publici, ca dumneavoastra. Pe dumneavoastra va suna un jurnalist care va intreaba unde mergeti la niste cursuri platite tot din bani publici.TC: Eu nu cred ca sunteti dumneavoastra. Nu cred treaba asta.Rep: Aveti chef de glume.TC: Nu. Dar cineva tot cu numele asta al dumneavoastra i-a sunat si pe colegii mei.Rep: Pai, tot eu eram.TC: Pai, de ce ne sunati pe toti?!Rep: Pentru ca asa se documenteaza un subiect, vorbesti cu toti oamenii cu care poti sa vorbesti. Am fost si la hotel, am vorbit si cu domnul presedinte.TC: Atunci, daca ati vorbit si cu domnul presedinte, faceti o adresa oficiala, va comunica cei de la consiliu care e situatia, ce treaba mai aveti cu noi? De ce ne sunati pe toti?!Rep: Pentru ca vreau sa stiu si punctul dumneavoastra de vedere. Sunteti consilier PNL.TC:Aaa... imi pare rau, pierd semnalul."Alin Nicolicea, tot un consilier PNL, a spus ca nu mai merge la aceste cursuri, pentru ca a fost deja. El a precizat ca i-au fost utile, dar ca nu intelege de ce mereu merg aceiasi oameni.