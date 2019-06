Clujul a devenit judetul cu cel mai mare buget din Romania: Este pe primul loc la absorbtia fondurilor europene

Ziare.

"Cea mai mare realizare a acestui mandat o reprezinta atragerea a nu mai putin de 250 de milioane de euro pentru drumuri, scoli si spitale. La acestea se mai adauga si suma de 355 de milioane de euro atrasi pentru dezvoltarea retelei de apa si canalizare din judet.Este cel mai mare buget din istoria acestui judet si este numarul 1 din Romania", a declarat Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, conform unui comunicat remis joiPotrivit documentului, Consiliul Judetean Cluj implementeaza 25 de proiecte europene finantate in proportie de aproape 75% prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020, restul fiind depuse pe Programele Operationale Infrastructura Mare, Sectorial Mediu si Capacitate Administrativa.Reprezentantii CJ Cluj sustin ca valoarea tuturor aceste proiecte aflate in implementare reprezinta cea mai mare suma intr-un an atrasa din fonduri nerambursabile din istoria forului administrativ judetean.Bugetul judetului Cluj este, astfel, cel mai mare din tara, in suma de 2,16 miliarde lei, un procent semnificativ din totalul veniturilor fiind reprezentat de absorbtia de fonduri europene nerambursabile.Iata care sunt cele mai bogate mari orase si CJ din tara. Topul veniturilor din 2018 A.G.