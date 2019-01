Clujul are 40 de noi parcometre cu panouri solare (Foto)

Ziare.

Acestea functioneaza in regim autonom, cu energie solara, fiind dotate cu acumulatori reincarcabili, care sa asigure functionarea sustenabila si independenta, potrivit unui anunt facut pe Facebook de PNL Cluj.La aceste parcometre plata se poate face cu monede, card contactless sau carduri preplatite. Este bine de stiut ca automatul nu da rest."Primele 40 de parcometre din lotul de 100 au fost instalate in zona I si sunt functionale. Valoarea totala a achizitiei este de 2.591.763,3 lei fara TVA", arata sura citata.Organizatia mai precizeaza ca Primaria Cluj-Napoca a montat, anul trecut, panouri digitale care afiseaza, in timp real, disponibilitatea locurilor de parcare din parcajele cu bariera si parking-urile de pe raza orasului.In prima faza, au fost montate 9 astfel de panouri, in urmatoarele locatii:1. P-ta Cipariu (sens de mers dinspre Calea-Turzii) - afiseaza informatii despre parcarile din pietele Unirii, Mihai Viteazul, Cipariu si Parking Leul2. Piata Cipariu (intre B-dul N. Titulescu si Milton Lehrer) - afiseaza informatii despre parcarile din pietele Unirii, Mihai Viteazul, Cipariu si Parking Leul3. Bd. 21 Decembrie 1989 (intersectie cu str. Constanta) - afiseaza informatii despre parcarile din pietele Unirii, Mihai Viteazul si parkingurile Leul si Motilor4. Zona intersectiei strazilor Horea/Dragalina - afiseaza informatii despre parcarea Mihai Viteazul si parkingurile Leul si cel de la Sala Polivalenta5. Zona intersectiei strazilor Motilor/Clinicilor - afiseaza informatii despre parkingurile Motilor si de la Sala Polivalenta6. Strada Garibaldi (intre Piata 14 Iulie si pod Garibaldi) - afiseaza informatii despre parcarea din Piata Mihai Viteazul, parkingurile Leul si cel de la Sala Polivalenta7. Piata Horea Closca si Crisan (intre str. Dragalina si pod Napoca) - afiseaza informatii despre parcarea din Piata Mihai Viteazul, parkingurile Leul si cel de la Sala Polivalenta8. Strada Victor Babes - afiseaza informatii despre parcarea din Piata Unirii, parkingurile Motilor si cel de la Sala Polivalenta9. Strazile Emil Isac (vis a vis de Opera Maghiara) si Cardinal Iuliu Hossu - afiseaza informatii despre parcarea din Piata Mihai Viteazul, parkingurile Motilor si Leul.Valoarea totala a proiectului este de 125.657 lei fara TVA.A.D.