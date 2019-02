Clujul investeste in 200 de platforme subterane pentru colectarea selectiva a gunoiului

Ziare.

City-managerul Gheorghe Surubaru a declarat, miercuri, in sedinta Consiliului Local, ca se vor colecta selectiv deseuri in amestec/biodegradabile, hartie/carton, plastic/metal si sticla alba sau colorata."Primaria Cluj-Napoca va amplasa in acest an 200 de platforme subterane pentru colectarea deseurilor menajere, care vor include 800 de containere cu o capacitate de peste 880.000 de litri, investitia totala depasind 10 milioane de lei.O astfel de platforma cuprinde o cuva din beton armat si o structura metalica prevazuta cu sistem hidraulic in care se amplaseaza cate patru containere pentru colectarea deseurilor.Aceste platforme subterane sunt destinate colectarii selective a deseurilor menajere pentru deseuri in amestec/biodegradabile, hartie/carton, plastic/metal si sticla alba sau colorata. Adancimea platformelor va fi de 2 metri", a spus Surubaru.Potrivit acestuia, platformele subterane nu permit imprastierea deseurilor, sunt ermetice la infiltratiile de apa si nu permit accesul rozatoarelor in incinta cuvei din beton."Toate aceste platforme ingropate se vor realiza pe amplasamente unde avem puncte gospodaresti existente", a subliniat Gheorghe Surubaru.La nivelul Clujului functioneaza din 2017 inca 81 de astfel de platforme subterane de colectare a deseurilor menajere.Viceprimarul Dan Tarcea a declarat, la randul sau, ca orasul se afla in top 3 la nivel national din punct de vedere al colectarii selective a deseurilor menajere.