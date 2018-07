Codul administrativ intra la vot, joi, in Camera Deputatilor: pensii speciale pentru primari si liber la folosirea limbii minoritatilor in administratie

Ziare.

Initial, proiectul de lege privind Codul administrativ al Romaniei a fost la vot final in sedinta Camerei Deputatilor din 27 iunie, dar a fost retrimis la comisie, pentru raport suplimentar. Ulterior, comisia a operat o serie de corelari legislative privind incompatibilitatile si conflictul de interese, pentru a nu exista dubla reglementare.Printre prevederile proiectului legislativ se numara eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale in prefecturi, primarii, consilii judetene si locale, dar si cum vor fi montate placutele bilingve."Art.94.- Folosirea limbii minoritatilor nationale (1) In unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, precum si prefecturile, serviciile publice deconcentrate, au obligatia sa asigure in raporturile cu acestia, folosirea limbii minoritatii nationale respective, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale prezentului Cod si ale tratatelor internationale la care Romania este parte. (2) Autoritatile si institutiile publice, precum si celelalte entitati juridice prevazute la alin. (1), prin hotararea organelor lor deliberative sau dupa caz, organelor de conducere pot decide asigurarea folosirii limbii minoritatilor nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale nu ating ponderea prevazuta la alin (1) ", prevede proiectul de Cod administrativ care a fost adoptat de Senat.O alta prevedere adoptata de Senat este cea care se refera la pensiile speciale ale alesilor locali, la incetarea mandatului, care vor fi suportate din bugetul de stat."Persoanele alese incepand cu anul 1992 de catre cetateni, prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect si liber exprimat, respectiv primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare, ale varstei standard de pensionare redusa asa cum sunt prevazute in Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cele prevazute de alte legi speciale au dreptul, la incetarea mandatului, la o indemnizatie pentru limita de varsta de la data la care li se acorda drepturile de pensie pentru limita de varsta, dar nu mai devreme de data incetarii mandatului aflat in derulare", se arata in articolul 248 din proiectul Codului administrativ.Senatul a adoptat proiectul de lege in data de 11 iunie.