Compania lui Firea care va prelua RADET a trecut de Consiliul General cu voturile PNL

De ce este importanta Termoenergetica?

Firea: E urgenta! Sa evitam falimentul RADET

De ce risca RADET sa intre in faliment

- CGMB a adoptat astazi, cu 37 de voturi pentru (inclusiv de la PNL), 6 abtineri si 6 voturi impotriva (de la USR), divizarea Companiei Municipale Energetica SA (declarata ilegala de Curtea de Apel Bucuresti) in doua societati: Termoenergetica (pentru a prelua activitatea RADET) si Energetica Servicii Bucuresti SA.Inainte de vot, au luat cuvantul, in sedinta CGMB, atat consilieri municipali, cat si alte persoane implicate in reorganizarea RADET.Consiliera USR Roxana Wring a spus ca proiectul ar trebui amanat pentru o saptamana, din cauza ca nu poate fi votat in forma curenta, intrucat ar valida rectroactiv Compania Municipala Energetica SA, infiintata ilegal.La randul sau, consiliera Ana Ciceala (USR) a declarat ca, prin adoptarea proiectului in forma curenta, intra in legalitate o sala de decizii luate de administratia curenta pentru care nimeni nu va raspunde in fata legii. Din sala s-a huiduit, iar consiliera USR a fost intrerupta de mai multe ori, inainte sa i se spuna ca timpul alocat luarii de cuvant s-a terminat.Consilierul PNL Catalin Deaconescu a spus ca, desi e dispus sa treaca cu vederea imperfectiunile proiectului, este doar o chestiune de timp pana cand o instanta va decide ca si hotararea de astazi este ilegala.Mai multi consilieri PSD si ALDE au sustinut ca proiectul este necesar pentru bucuresteni si ca USR voteaza impotriva cetatenilor Capitalei.Liderul de sindicat al RADET, Ioana Stoica, a sustinut ca primarii PSD n-au putut face nimic pentru RADET din cauza consilierilor. In plus, aceasta le-a reprosat consilierilor USR ca refuza sa voteze divizarea, desi ea si-a facut timp pentru ei si le-a aratat conditiile de munca de la RADET. "Asta vreti, asta o sa primiti", le-a spus consilierilor USR Ioana Stoica.Asa cumv-a informat deja, reorganizarea sistemului de termoficare din Capitala - care crapa deja pe toate partile - se afla in impas. Motivul: atat ELCEN (detinuta de Ministerul Energiei si care produce agentul termic pentru bucuresteni), cat si RADET (care se afla in proprietatea primariei si care distribuie agentul termic) se afla in insolventa inca din 2016.In aceste conditii, cele doua societati - in ciuda faptului ca functioneaza cu dotari si infrastructura din anii 1960 si abia mai asigura incalzirea necesara Capitalei - nu pot atrage bani pentru modernizare.Ca sa rezolve problema, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si Ministerul Energiei au convenit, in cele din urma, in primavara anului trecut, sa transfere atat activitatea ELCEN, cat si pe cea a RADET catre Compania Municipala Energetica SA, care sa poata accesa fonduri europene.Problema este ca aceasta companie municipala - la fel ca si celelalte 21 infiintate de administratia Firea - a fost declarata ilegala de Curtea de Apel Bucuresti si, in consecinta, nu mai poate prelua activitatea societatilor aflate in insolventa.Care este solutia? Mai multi consilieri ai Opozitiei, adica cei ai PNL si USR, au propus ca aceasta companie sa fie reinfiintata legal, cu votul a doua treimi dintre membrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) . In loc sa adopte aceasta solutie, insa, adminisratia Firea a propus, mai intai, un proiet de "reconfirmare a infiintarii companiilor" ilegale. CGMB a respins prin vot acest proiect.Apoi - refuzand in continuare sa reinfiinteze compania in conditiile propuse de Opozitie - administratia a pus pe ordinea de zi a sedintei de astazi a CGMB un proiect de dizolvare prin divizare a Companiei Municipale Energetica SA.Cu alte cuvinte, noua propunere este ca Energetica SA sa se divizeze in 2 companii: Termoenergetica SA (al carei scop este sa preia activitatea RADET) siEnergetica Servicii Bucuresti SA (din care sa faca parte Bucuresti, Chiajna si Popesti Leordeni) si care sa presteze servicii de profil pe ariile acestor unitati administrative.Solutia divizarii companiei are sprijin politic din partea PNL. Vicepresedintele partidului, Gabriel Dumitrascu, a declarat pentruca proiectul este al PNL si va fi sustinut.Parte dintre consilierii municipali ai aceluiasi partid au anuntat, insa, zilele trecute, ca nu divizarea este solutia. Spre exemplu, consilierul municipal Catalin Deaconescu (PNL) a explicat pe larg, intr-o postare recenta, de ce nu este de acord cu aceasta propunere.Printre altele, Deaconescu a spus ca o companie ilegala nu poate fi divizata, ci trebuie desfiinatata. Apoi, ca isi doreste ca Termoenergetica sa fie creata pe principii sanatoase si sa nu desfasoare o activitate lipsita de transparenta, cum au fost pana acum toate companiile din Holdingul municipal.Un punct de vedere similar a transmis pentrusi consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu.La inceputul sedintei CGMB de marti, Gabriela Firea a declarat ca, indiferent de culoarea politica, toti consilierii ar trebui sa voteze divizarea companiei Energetica SA., a declarat Firea.Aceasta a spus ca este vital sa se ia toate masurile necesare astfel incat cele doua companii energetice sa fie infiintate si, in paralel, sa se evite falimentul RADET care ar putea fi pronuntat chiar miercuri, pe 27 februarie.Un mare obstacol in calea modernizarii sistemului de termofcare este faptul ca RADET nu are, inca, un plan de reorganizare adoptat.Iar fara plan - chiar daca Termoenergetica s-ar infiinta azi - RADET tot nu poate face transferul de activitate. Mai mult chiar, instanta a anuntat ca, in lipsa planului de reorganizare, va pronunta falimentul regiei.Administratorul judiciar al RADET, societatea Rominsolv SRL, a intocmit un plan de reorganizare a regiei inca din februarie 2018. Ca acesta sa fie mai mult decat o simpla hartie, insa, trebuie votat de creditori, dintre care cel mai mare este ELCEN.Iar ELCEN nu voteaza planul din cauza ca acesta nu contine informatii privind sursa din care i se va plati datoria de 1,095 miliarde lei pe care o are de recuperat de la RADET.De-a lungul ultimului an, de cate ori Rominsolv a cerut vot pe planul de reorganizare, ELCEN a votat prorogarea adoptarii planului, pana cand sursa de finantare pentru datoria care i se cuvine va fi identificata.Adevarul este ca PMB nu vrea sa plateasca datoria, sustinand ca din acte nu reiese ca ar fi obligata sa o faca. Mai mult, sustine PMB, daca ar achita suma, ar acorda ilegal un ajutor de stat.Interesant este ca, in ciuda faptului ca nici ELCEN si nici ANAF (un alt mare creditor al RADET) n-au votat pentru promovarea planului de reorganizare a RADET, Rominsolv a considerat ca acesta a fost adoptat, implicit.Cum s-a intamplat asta a explicat pentru Ziare.com Florian Mateita, partener in cadrul Rominsolv SPRL, adimistratorul judiciar al RADET., ne-a spus Florian Mateita.Prin urmare, Rominsolv a considerat ca planul de reorganizare a RADET a fost adoptat implicit, in ciuda faptului ca ELCEN si ANAF nu au votat cu 'Da', in favoarea promovarii documentului.Urmeaza ca planul de reorganizare al RADET sa fie supus aprobarii instantei pentru confirmarea pe partea de legalitate, la termenul fixat in dosar pentru miercuri, 27 februarie. Cel mai probabil, ELCEN si ANAF isi vor exprima nemultumirea in fata judecatorului sindic si ii vor cere sa nu valideze planul.Instanta va decide, insa, daca accepta planul de reorganizare a RADET intocmit de Rominsolv sau daca cere falimentul regiei.