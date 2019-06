Compania municipala de Parking ii da replica lui Tudor Chirila, dupa altercatia cu unul dintre angajatii sai

Ziare.

Compania precizeaza ca angajatul nu a injurat nicio femeie, iar comportamentul nepotrivit este pus pe seama unui deces recent in familie."In urma postarii pe pagina de facebook a domnului Tudor Chirila a unor imagini care surprind o altercatie verbala dintre acesta si un angajat CMPB S.A., facem urmatoarele precizari:Compania Municipala Parking Bucuresti S.A. a demarat o ancheta interna pentru a stabili cu exactitate faptele petrecute in parcarea de la Charles de Gaulle. Ancheta a constatat ca nu s-a produs niciun incident in sensul celor reclamate de domnul Chirila. Angajatul societatii noastre nu a folosit injurii la adresa vreunei doamne, asa cum i se reproseaza in filmare.Pe fondul emotional al unui deces recent in familie, acesta a reactionat insa nepotrivit la provocarea domnului Chirila. Facem mentiunea ca nu incurajam un astfel de comportament in randul angajatilor companiei noastre", se arata intr-un comunicat de presa al companiei.De asemenea, Parking Bucuresti ii reaminteste solistului de altercatia pe care a avut-o in luna martie, cand a lovit un cetatean. "In actualul context, dorim sa ii reamintim domnului Tudor Chirila ca, desi el condamna in termeni foarte duri acest comportament, in data de 27 martie 2019, dupa cum chiar dansul a marturisit, tot in urma unei altercatii verbale cu un cetatean, nu s-a putut stapani si l-a palmuit pe barbatul cu care discuta in contradictoriu", conchide documentul.Precizarile vin dupa ce solistul trupei Vama a publicat pe pagina sa de Facebook o filmare in care ii cere explicatii unui angajat al Primariei Capitalei care a injurat o femeie.Solistul scria ca totul s-a intamplat in momentul in care o femeie a trecut cu trotineta pe pista de biciclisti. Atunci, angajatul companiei Parking Bucuresti a injurat-o, iar solistul a auzit.Chirila i-a cerut ulterior explicatii barbatului, care s-a enervat si mai tare si l-a luat la rost si pe artist. In plus, l-a injurat de cateva ori si i-a spus si "mars!".