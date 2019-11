Compania municipala de termoficare a cerut azi licenta de la ANRE. Ar putea cumpara echipamentele vandute de falimentara RADET

Termoenergetica SA a cerut licenta de distributie a energiei termice la o zi dupa falimentul RADET

Tocmai cand administratia Capitalei parea sa se astepte mai putin, luni, pe 11 noiembrie, instanta a declarat falimentul RADET. Ce inseamna acest lucru?, a precizat Florian Mateita pentruRADET nu poate vinde cele 1.000 de puncte termice si nici cei 4.000 de kilometri de conducta de termoficare din subteranele orasului, din cauza ca aceastea nu-i apartin. Infrastructura de termoficare este proprietatea PMB si se afla doar in administrarea RADET.In schimb, ceea ce are RADET in proprietate, printre altele, sunt echipamentele cu care intervine la cele peste 3.500 de avarii anuale si cu care face, in regie proprie, reparatii ale sistemului.Intrebarea este: ce se va intampla cu acestea? Le va vinde RADET ca sa plateasca sume cat mai consistente catre creditorii sai, dintre care cel mai mare este ELCEN (producatorul de energie termica al Capitalei, detinut de Ministerul Energiei)? Si daca da, cui le va vinde? Iar ulterior - odata instrainate echipamentele - cu ce se vor mai remedia avariile, in conditiile in care Termoenergetica are abia cativa salariati si nu si-a cumparat pana acum dotarile necesare?Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a explicat pentruca s-a indentificat o solutie pentru a rezolva aceasta problema., a precizat Alexandru Burghiu, pentruLa acest moment, din cauza ca n-a anticipat intrarea RADET in faliment, administratia locala e intr-o situatie destul de complicata. Intrebarea este: nu e cumva pagubos pentru bucuresteni ca Termoenergetica (compania Primariei Bucuresti) sa cumpere ceea ce detine deja, din pozitia sa de proprietar al RADET?Ramane sa aflam daca aceste tranzactii se vor realiza, intr-adevar, sau daca se va gasi o alta solutie, care sa nu presupuna efectuarea a doua randuri de plati pentru aceleasi echipamente, din banii bucurestenilor.Ca sa poata prelua activitatea de la falimentara RADET, Compania Municipala Termoenergetica SA are nevoie de licenta de distributie a energiei termice emisa de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), in conditiile Ordinului 28/2017. La acest moment, CM Termoenergetica nu are o astfel de licenta.Intrebarea este: o poate obtine in timp util, pentru a prelua activitatea regiei falimentare? Ramane, de asemenea, sa aflam.Din intelegerea noastra, ca sa primeasca licenta, CM Termoenergetica ar trebui, inainte de toate, sa arate ca are dreptul de a folosi sistemul de termoficare (care se dovedeste printr-o hotarare de delegare a serviului public pe care o da Consiliul General).In plus, CM Termoenergetica ar trebui sa faca dovada ca are organigrama si resurse (umane si tehnice) de a administra asa cum trebuie sistemul de termoficare.Potrivit prevederilor legale, ANRE se angajeaza sa elibereze licenta in 30 de zile de la depunerea documentatiei.In context, administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a precizat pentruca documentatia pentru obtinerea licentei s-a depus la ANRE pe 12 iunie. Mai e un singur document de depus: delegarea serviciului de furnizare a termoficarii, pe care Consiliul General n-a acordat-o inca. Nici n-ar fi avut cum, de vreme ce administratia locala nu a pus pe ordinea de zi, in ultimele luni, un proiect prin care sa ceara votul consilierilor pentru delegarea de serviciu.Intrebat de ce stau lucrurile asa, Burghiu a explicat:"Pai daca o faceam (cererea delegarii de serviciu - n.red._, treceam atunci fix prin aceeasi situatie de acum. (Odata obtinuta delegarea - n.red.) acest transfer de activitate trebuia facut atunci (de la RADET la Termoenergetica - n.red.) si nu mai putea fi evitat. Si odata contratul de delegare incheiat (atunci, in vara - n.red.), falimentul RADET nu mai putea fi evitat pentru ca Regiei i se lua obiectul de activitate. Ce faceam atunci, facem acum. Nu era nicio diferenta", a mai spus Alexandru Burghiu.Intrebarea este: daca RADET n-ar fi intrat in faliment pe 11 noiembrie, mai cerea Termoenergetica, pe 12 noiembrie, licenta de la ANRE? Sau mai astepta pana sa ia aceasta decizie?Din sursele, procesul de transfer al activitatii RADET catre CM Termoenergetica a fost intarziat de mai multe institutii, din ratiuni birocratice.In scurt timp urmeaza sa aflam, insa, cum se vor transa aceaste probleme si daca bucurestenii vor ramane sau nu in frig la iarna. Motivul: indiferent ce decizii ia RADET, ele vor fi puse in practica numai daca sunt de acord si creditorii Regiei, dintre care cel mai mare (cu circa 70% din masa credala) este ELCEN. In consecinta, daca exista acord intre RADET si ELCEN, exista posiblitatea ca furnizarea de agent termic sa nu se intrerupa. Daca institutiile nu se vor intelege, insa, e greu de spus cum vor evolua lucrurile...In dupa amiza zilei de 12 noiembrie, la sediul Primariei Generale a avut loc o sedinta de comitet a creditorilor RADET. In cadrul acesteia,urma sa se decida ce propuneri ale RADET gireaza creditorii, pentru a asigura cotinuarea furnizarii de agent termic, in Capitala. Potrivit surselor, la sedinta nu s-au luat decizii cu impact major, urmand ca negocierile sa se reia miercuri, pe 13 noiembrie.Vom reveni cu amanunte.