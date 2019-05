Companiile municipale ale Gabrielei Firea declarate ilegale de instanta au ramas fara buget

Proiectele de buget ale companiilor municipale, respinse pe banda la vot de consilierii generali. Foto: Captura site PMB

Administratia Firea le-a propus consilierilor generali sa adopte, in sedinta de joi, bugetele companiilor municipale. 18 proiecte de buget au fost pe ordinea de zi, iar unul pe ordinea de zi suplimentara. Asa cumv-a informat deja - in loc sa desfiinteze aceste companii - municipalitatea se pregatea sa le dezvolte. Mai exact, voia sa angajeze 2.500 de persoane, ceea ce ar fi dus la o crestere considerabila a cheltuielilor de personal ale companiilor In plus, administratia Firea pregatea si o serie de investitii despre care nu le-a oferit nici macar consilierilor generali suficiente informatii.In aceste conditii, inca de la inceputul sedintei de joi, consilierul general Roxana Wring (USR) a apreciat ca aceste companii - declarate ilegale de instanta - ar trebui desfiintate, in loc sa fie bugetate, in continuare.Consilierul Catalin Deaconescu (PNL) a solicitat chiar retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor care vizau aprobarea bugetelor companiilor. Gabriela Firea a refuzat sa retraga proiectele.Ulterior, in a doua parte a zilei, consilierii au respins insa, prin vot, adoptarea bugetelor companiilor municipale.De ce s-a ajuns la votul de respingere?Consilierul general Ciprian Ciucu (PNL), spre exemplu, a declarat ca refuza sa votezedin companiile ilegale, care oricum ar trebui desfiintate, nu extinse.Calculele facute depe baza datelor PMB arata ca, de fapt, 18 dintre companiile municipale se pregateau sa cheltuiasca, in acest an, cu peste 3,6 milioane de lei mai mult decat in 2018 pentru a-si plati directorii, membrii consiliilor de administratie, cenzorii si alti oameni incadrati pe functii de conducere.Per total, cele 18 companii municipale ar fi cheltuit, in 2019, cu 23% mai multi bani decat in 2018 pentru plata oamenilor din conducere. In cazul companiilor ajunse pe profit, o majorare a indemnizatiilor putea fi, pe undeva, justificata. La urma urmei, o echipa de conducere performanta costa...Interesant este, insa, ca si in cazul companiilor care sunt pe pierdere inca de la infiintare se pregateau cresteri consistente ale bugetelor pentru plata sefilor.Spre exemplu, in cazul companiei Parking SA - al carei scop este sa construiasca si sa gestioneze parcarile cu plata din Capitala - bugetul pentru plata conducerii crestea, in acest an, cu circa 40% (mai exact cu 461.000 lei), ajungand la 1.129.000 lei.Intrebarea este: era nevoie de o astfel de cheltuiala suplimentara? Primaria Capitalei sustine ca era. Tot ceea ce stim noi, insa, este ca, anul trecut, compania Parking SA a inregistrat o pierdere de 2.119.000 lei. Sigur, conducerea companiei apreciaza ca, in acest an, situatia nu se va mai repeta. Cu toate acestea, nici anul trecut pierderile nu era programate si totusi s-au produs...Iar exemplele pot continua. Compania Municipala Turistica - al carei scop este sa promoveze Capitala ca destinatie - a incheiat anul 2018 cu o pierdere de 2.112.196 lei. Ba mai mult, a estimat ca si in primele doua trimestre ale acestui an ar urma sa mearga tot in pierdere. Cu toate acestea, cheltuielile cu plata aparatului de conducere al companiei urmau sa creasca, in acest an, cu 10,7% (echivalentul a 82.601 lei).Din tabelul urmator puteti afla cati bani voiau sa cheltuiasca pentru plata directorilor, a membrilor consiliului de administratie si a altor persoane incadrate pe functii de conducere fiecare dintre companiile ale caror bugete au fost respinse astazi.Ramane sa vedem ce solutie va gasi Administratia Firea pentru a continua sa finanteze companiile. Sau daca va proceda la desfiintarea lor, asa cum a stabilit instanta.