Competentele sefei Casei de Sanatate: A scris o "lucrare stiintifica" de 5 pagini despre cum operatiile estetice nu aduc fericirea

La inceputul anilor 2000 termina liceul in Craiova, oras natal, si se inscrie la o scoala postliceala pentru asistenti de farmacie.

Dupa absolvire se angajeaza farmacista la unul dintre cele mai importante lanturi de farmacii din Craiova - Farmaciile Trei F.

Se inscrie la cursurile Facultatii de Management de la Universitatea "Spiru Haret" din Craiova, iar in 2008 primeste o diploma de economist.

In 2015 s-a inscris la Facultatea de Psihologie a Universitatii din Pitesti unde a fost, in paralel, si studenta, si masteranda.

In vara lui 2018 detine deja licenta si master in psihologie.

In toamna lui 2018 se inscrie doctorand la Universitatea din Bucuresti, este admisa cu media 8,50, dupa ce a obtine nota 7,20 la proba scrisa si 9,80 la proba orala.

Pe 23 septembrie 2018 sunt afisate rezultatele si pe 28 septembrie Senatul Universitatii din Pitesti se reuneste intr-o sedinta de lucru in care se stabileste si ca Adriana Cotel primeste un post de asistent universitar. Titulatura sub care aparea pe site-ul universitatii era de "asistent universitar doctor psiholog Cotel Adriana", asta desi ea nu este doctor si rectorul Dumitru Chirlesan a recunoscut ca este o greseala.

In noiembrie 2018 numele sau apare in revista "Studia Universitatis Moldoviae" a Universitatii de Stat din Moldova. Cotel e co-autoare a unei "lucrari stiintifice" de 5 pagini scrise impreuna cu Ioana Dumitru, cunoscuta ca "profa de psihologie" respinsa de 2 ori la emisiunea "Burlacul".

Pe 31 octombrie 2018 Cotel este numita in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale. (Citeste aici mai multe despre problemele semnalate in lunile in care Cotel a condus ANMDM)

Pe 25 ianuarie 2019 e numita presedinte al CNAS.

Lucrarea stiintifica de 5 pagini despre cum operatiile estetice nu aduc fericirea

Despre noua sefa - pe numele sau Adriana Cotel - nu stiam decat ca fusese numita, in urma cu putin peste 3 luni, in aceeasi maniera netransparenta, la sefia Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM).Niciun anunt oficial, niciun CV public, nicio declaratie despre competentele care o recomanda sa gestioneze institutia cu unul dintre cele mai mari bugete - 7 miliarde de euro - de care depind toti cei 16 milioane de romani care isi respecta obligatia de a cotiza la sistemul public de sanatate.Jurnalistii de la Recorder.ro au mers pe urmele Adrianei Cotel, pentru a afla cate ceva despre ea. Din informatiile gasite putem creiona un destin cu un inceput timid, dar o ascensiune fulminanta a celei care detine in prezent conducerea CNAS.Am parcurs rapid "lucrarea stiintifica" intitulata "Relatia dintre satisfactia fata de schema corporala, anxietatea somatica, cognitiva, comportamentala si problemele interpersonale la tinerele femei care au interventii estetice" Cele doua trateaza "un fenomen psihosocial cu profunde implicatii la nivel psihologic", si anume "aceasta crestere in avalanse a cererii pentru chirurgia estetica". Fara a prezenta cifre statistice sau date care sa le sustina notiunea de "crestere in avalanse", ele trec direct la analiza "posibilei relatii existenta intre satisfactia fata de schema corporala, anxietate si capacitatea de relationare interpersonala la tinerele femei care au interventii estetice".Cateva repetari ale acestor fraze pompoase mai jos ajungem la concluzie: "din pacate", la oricate operatii estetice s-ar supune femeile, nu asta este calea spre fericire si implinire.Tot din aceasta "lucrare stiintifica" aflam si ce crede sefa Casei Nationale de Asigurari de Sanatate despre chirurgia estetica: "se adreseaza in primul rand oamenilor care vor sa-si imbunatateasca aspectul estetic".Nu-i de mirare, de exemplu, ca in Romania pacientii care sufera de acondroplazie nu beneficiaza de decontarea operatiilor de alungire a membrelor ce le-ar da sansa la o viata normala.Pacientii care sufera de acondroplazie sunt cei numiti popular "pitici", iar pentru ei 15-20 cm in plus ar fi un ajutor urias. Statul roman, din pacate, considera interventiile de alungire a ambelor membre "operatie estetica". Asociatia Oamenilor Mici a trimis un memoriu pentru a semnala eroarea Ministerului Sanatatii, insa nu a primit niciun raspuns.Cum a ramas fara raspuns si intrebarea "ce competente are Adriana Cotel sa conduca ANMDM si CNAS?".